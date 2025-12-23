México

Quién era “Don Zefe”, el exagente de seguridad que participó en la fundación de Los Zetas

Fue asesinado durante un enfrentamiento armado en Nuevo León, más de 20 años de un operativo en su contra

Guardar
"Don Zefe", uno de los
"Don Zefe", uno de los fundadores de Los Zetas (Restauración de imagen Infobae México)

Como resultado de un enfrentamiento armado en Nuevo León fueron asesinadas dos personas, una de ellas identificado como Zeferino Peña Cuéllar. Se trata un hombre apodado Don Zefe y quien fue una figura relevante dentro de la organización criminal Los Zetas.

Dos elementos de seguridad resultaron heridos por las acciones violentas registradas en el municipio de Santiago.

Dentro del grupo de Los Zetas han sido identificados diversos líderes, entre ellos los hermanos Treviño Morales, estos últimos están bajo resguardo de las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, también hay registros de otras figuras relevantes para la organización como es el caso de Don Zefe.

“Don Zefe” y el nombre de Los Zetas

Zeferino Peña fue un hombre que se mantuvo con un perfil más bajo. Se trata de un sujeto que fungió como jefe de la Policía Municipal de Miguel Alemán, Tamaulipas.

(Ilustración: Infobae México/Jovani Pérez Silva)
(Ilustración: Infobae México/Jovani Pérez Silva)

Por su parte, el periodista Diego Enrique Osorno rescata las declaraciones de un testigo protegido identificado como “Ricky” y quien señala que el nombre del grupo criminal estaría relacionado con el sujeto recientemente asesinado en Nuevo Léon.

“El fundador de Los Zetas, el que los creó por orden de Osiel, no fue un militar. Era un jefe de la policía de Miguel Alemán que se llama -o se llamaba- Zeferino Cuéllar, y que se dice que se fue a Cuba y que allá se hizo algo así como sacerdote de una religión rara. Él siempre fue cártel, no zeta, aunque los armó y lanzó a la guerra. Se llaman zetas porque Zeferino fue quien los preparó”, se puede leer en una parte del libro La Guerra de Los Zetas.

“De temple gresco y sanguinario, a quien Osiel le confía la custodia de Ciudad Díaz Ordaz, así como Camargo y Nuevo Guerrero”, es como lo describe el también periodista Ricardo Ravelo en su libro Osiel, Vida y tragedia de un capo.

Diversos registros periodísticos lo señalan como, en su momento, uno de los principales líderes de Los Zetas, como lo muestra un reportaje de La Jornada, Votar bajo el signo del narco.

Un informe del Gobierno de México publicado en 2002 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) incluye el nombre de Don Zefe en la estructura criminal en ese momento liderada por Osiel Cárdenas Guillén.

“Se tuvo conocimiento que Zeferino Peña Cuéllar, actualmente ocupa el lugar de Gilberto García Mena, El June, lugarteniente del cártel que opera en el Golfo de México“, señala el archivo.

La relación de “El Z-1” y “Don Zefe”

Por su parte, antes de que fueran formados Los Zetas, Arturo Guzmán Decena, alias El Z-1 (quien desertó del Ejército y posteriormente fundó Los Zetas) estaba relacionado con otros dos hombres.

Arturo Guzmán Decena, fundador de
Arturo Guzmán Decena, fundador de Los Zetas (Infobae)

Por un lado, Gilberto García Mena, también apodado El June, y por otro, Zeferino Peña Cuellar.

Asimismo, Don Zefe era el objetivo de un ataque armado en Nuevo León que tenia como finalidad asesinarlo, hechos registrados en octubre de 2001.

Temas Relacionados

Los ZetasZeferino Peña CuéllarTamaulipasNuevo LeónNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: cierran Bosques de la Reforma a la altura de Fábrica de Cartuchos

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este martes

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estado del AICM EN VIVO:

Infonavit reestructura más de 4 millones de créditos “impagables”

Una directriz presidencial impulsó la revisión y condonación de deudas, dando oportunidad a los beneficiarios de obtener nuevas condiciones

Infonavit reestructura más de 4

Dos libros mexicanos que adaptaron la tradición del cuento de Navidad

Mensajes de esperanza y fraternidad impregnan los relatos enmarcados en las celebraciones navideñas, por supuesto adaptados al contexto del país

Dos libros mexicanos que adaptaron

¿Por qué Oaxaca convoca a una revocación de mandato para decidir la continuidad de Salomón Jara?

La votación se realizará el domingo 25 de enero de 2026, en un proceso similar a una elección ordinaria

¿Por qué Oaxaca convoca a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados intentan ocupar escuela

Sujetos armados intentan ocupar escuela como campamento en Zacatecas y desatan enfrentamiento con policías

Amplían 3 meses el plazo de investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Abaten en Nuevo León a Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, líder fundador de Los Zetas

Cercan a Los Chapitos: detienen a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Capturan a El Grinch por “quererse robar la Navidad” en Hermosillo, Sonora | Video

ENTRETENIMIENTO

Este es el ritual con

Este es el ritual con lentejas que Galilea Montijo ha popularizado para cada fin de año

Conoce las 10 películas favoritas de Disney+ México en la semana de navidad para disfrutar en familia

Las películas más populares de Google México que no podrás dejar de ver

Exatlón México: quién gana el Duelo de los enigmas hoy 23 de diciembre

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

DEPORTES

Estos son todos los récords

Estos son todos los récords que podría romper Cristiano Ronaldo en el Mundial México 2026

NBA en vivo: los duelos de hoy 23 de diciembre

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América