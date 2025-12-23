Quién era “Don Zefe”, el exagente de seguridad que participó en la fundación de Los Zetas

"Don Zefe", uno de los fundadores de Los Zetas (Restauración de imagen Infobae México)

Como resultado de un enfrentamiento armado en Nuevo León fueron asesinadas dos personas, una de ellas identificado como Zeferino Peña Cuéllar. Se trata un hombre apodado Don Zefe y quien fue una figura relevante dentro de la organización criminal Los Zetas.

Dos elementos de seguridad resultaron heridos por las acciones violentas registradas en el municipio de Santiago.

Dentro del grupo de Los Zetas han sido identificados diversos líderes, entre ellos los hermanos Treviño Morales, estos últimos están bajo resguardo de las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, también hay registros de otras figuras relevantes para la organización como es el caso de Don Zefe.

“Don Zefe” y el nombre de Los Zetas

Zeferino Peña fue un hombre que se mantuvo con un perfil más bajo. Se trata de un sujeto que fungió como jefe de la Policía Municipal de Miguel Alemán, Tamaulipas.

(Ilustración: Infobae México/Jovani Pérez Silva)

Por su parte, el periodista Diego Enrique Osorno rescata las declaraciones de un testigo protegido identificado como “Ricky” y quien señala que el nombre del grupo criminal estaría relacionado con el sujeto recientemente asesinado en Nuevo Léon.

“El fundador de Los Zetas, el que los creó por orden de Osiel, no fue un militar. Era un jefe de la policía de Miguel Alemán que se llama -o se llamaba- Zeferino Cuéllar, y que se dice que se fue a Cuba y que allá se hizo algo así como sacerdote de una religión rara. Él siempre fue cártel, no zeta, aunque los armó y lanzó a la guerra. Se llaman zetas porque Zeferino fue quien los preparó”, se puede leer en una parte del libro La Guerra de Los Zetas.

“De temple gresco y sanguinario, a quien Osiel le confía la custodia de Ciudad Díaz Ordaz, así como Camargo y Nuevo Guerrero”, es como lo describe el también periodista Ricardo Ravelo en su libro Osiel, Vida y tragedia de un capo.

Diversos registros periodísticos lo señalan como, en su momento, uno de los principales líderes de Los Zetas, como lo muestra un reportaje de La Jornada, Votar bajo el signo del narco.

Un informe del Gobierno de México publicado en 2002 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) incluye el nombre de Don Zefe en la estructura criminal en ese momento liderada por Osiel Cárdenas Guillén.

“Se tuvo conocimiento que Zeferino Peña Cuéllar, actualmente ocupa el lugar de Gilberto García Mena, El June, lugarteniente del cártel que opera en el Golfo de México“, señala el archivo.

La relación de “El Z-1” y “Don Zefe”

Por su parte, antes de que fueran formados Los Zetas, Arturo Guzmán Decena, alias El Z-1 (quien desertó del Ejército y posteriormente fundó Los Zetas) estaba relacionado con otros dos hombres.

Arturo Guzmán Decena, fundador de Los Zetas (Infobae)

Por un lado, Gilberto García Mena, también apodado El June, y por otro, Zeferino Peña Cuellar.

Asimismo, Don Zefe era el objetivo de un ataque armado en Nuevo León que tenia como finalidad asesinarlo, hechos registrados en octubre de 2001.