México

Abaten en Nuevo León a Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, líder fundador de Los Zetas

Los hechos ocurrieron en durante la madrugada de este martes en el municipio de Santiago

Guardar
El líder fundador se encontraba
El líder fundador se encontraba junto a un hombre que también fue neutralizado. Foto: Fiscalía de Nuevo León

Autoridades ministeriales de Nuevo León abatieron a Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas.

Su neutralización ocurrió durante la madrugada de este martes 23 de diciembre durante un operativo en una quinta, ubicada en el municipio de Santiago.

Como parte de trabajos de investigación, los agentes se desplegaron en la zona, y al arribar, fueron agredidos a balazos por dos sujetos

Un agente resultó herido durante el enfrentamiento

Don Zefe', uno de los
Don Zefe', uno de los fundadores de Los Zetas poco conocidos Crédito: Restauración de imagen Infobae México

Ante los hechos, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones repelieron el ataque, lo que provocó que uno de los agentes resultara lesionado por proyectil de arma de fuego.

El elemento fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, por lo que su estado de salud se reporta como estable hasta el momento.

Además, dos de los agresores fueron abatidos en el sitio derivado del enfrentamiento.

Foto: Fiscalía de Nuevo León
Foto: Fiscalía de Nuevo León

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, como resultado de las primeras investigaciones se estableció que una de las personas neutralizadas es Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, presunto integrante de un grupo delictivo de alto impacto con origen en el estado de Tamaulipas.

Además, el hombre fue identificado como fundador de un grupo dedicado a actividades ilícitas, por lo que esta descripción corresponde a la de Zeferino Peña Cuéllar.

“Don Zefe” fue un miembro de alto rango del Cártel del Golfo, quien de acuerdo con el periodista Diego Enrique Osorno, comenzó con la tarea de conformar un primer núcleo de ex militares que más tarde se convertirían en Los Zetas.

“Don Zefe” pretendía conformar una célula armada en NL

La Fiscalía del Estado detalló que los trabajos de inteligencia les permitieron identificar que Zeferino Peña estaría vinculado con actividades relacionadas con trasiego y distribución de narcóticos en Nuevo León, así como con la intención de conformar una célula criminal armada en la entidad.

Foto: Fiscalía de Nuevo León
Foto: Fiscalía de Nuevo León

En el lugar también fue abatido un segundo hombre, quien fue identificado como David Calderón, quien presuntamente contaba con antecedentes de formación militar.

Además, como resultado de la acción también fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

En el sitio fueron aseguradas diversas armas de fuego y dosis de narcóticos.

“La Fiscalía General del Estado informa que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la probable responsabilidad de las personas involucradas, así como la posible relación de los hechos con actividades delictivas de alto impacto. El área fue asegurada y permanece bajo resguardo de las autoridades”, detalló el Ministerio Público local.

(Ilustración: Infobae México/Jovani Pérez Silva)
(Ilustración: Infobae México/Jovani Pérez Silva)

Fuentes periodísticas ubican entre 1998 y 1999 la fecha de nacimiento de Los Zetas, los cuales fueron creados para combatir a los rivales del Cártel del Golfo.

Como parte de sus actividades de “protección” a Osiel Cárdenas Guillén (entonces líder de la organización criminal), este grupo se estableció en Matamoros, Tamaulipas, pero fue debido a la presencia de militares que se trasladaron a Miguel Alemán, bajo el cobijo de Zeferino Peña, quien era jefe de la policía municipal.

Temas Relacionados

Los ZetasCártel del GolfoDon SefeNuevo LeónNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Navidad y el Año Nuevo de 2021: las fiestas decembrinas más violentas que vivió México

Las jornadas del 24 y 31 de diciembre concentraron cifras elevadas de hechos violentos, mientras algunas entidades federativas no reportaron casos

La Navidad y el Año

“Nos ponían Cachirulo”: recuerdos entrañables de la televisión que acompañó las navidades mexicanas hace décadas

Voces y personajes de aquellos años cuentan a Infobae México las tradiciones únicas que llenaron de magia y costumbres las fiestas invernales en el país

“Nos ponían Cachirulo”: recuerdos entrañables

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Desde que el mariachi se volvió un referente de México ningún otro género musical había resonado tanto a nivel mundial

2025: los corridos tumbados alcanzan

¿Por qué el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió no cobrar el impuesto del 8% a los videojuegos?

La medida quedó sin efecto pese a estar incluida en la Ley de Ingresos

¿Por qué el gobierno de

Valor de cierre del euro en México este 23 de diciembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cercan a Los Chapitos: detienen

Cercan a Los Chapitos: detienen a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Capturan a El Grinch por “quererse robar la Navidad” en Hermosillo, Sonora | Video

Arman operativo federal tras desfile navideño de sicarios de “Los Tlacos” en Guerrero, revela Sheinbaum

Navidad tras las rejas: pavo, cerdo y postres, estos son algunos platillos festivos que degustaron capos mexicanos en prisión

Asesinan a tiros a Erasmo Medina Ruiz, ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

“Nos ponían Cachirulo”: recuerdos entrañables

“Nos ponían Cachirulo”: recuerdos entrañables de la televisión que acompañó las navidades mexicanas hace décadas

Detienen a Jaime Toral, influencer acusado de trata de personas y que grababa a Doña Lety

Christian Nodal y Ángela Aguilar: todo lo que se sabe sobre la boda más esperada del 2026 en México

Fátima Bosch visitó zonas arqueológicas en la CDMX tras críticas de Lupita Jones por bailar en caravana de Tabasco

Mexicanos reaccionan al primer avance de ‘Avengers Doomsday’: “Capitán América regresa y tiene un hijo”

DEPORTES

Estos son todos los récords

Estos son todos los récords que podría romper Cristiano Ronaldo en el Mundial México 2026

NBA en vivo: los duelos de hoy 23 de diciembre

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América