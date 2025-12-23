Abaten en Nuevo León a Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, líder fundador de Los Zetas

El líder fundador se encontraba junto a un hombre que también fue neutralizado. Foto: Fiscalía de Nuevo León

Autoridades ministeriales de Nuevo León abatieron a Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas.

Su neutralización ocurrió durante la madrugada de este martes 23 de diciembre durante un operativo en una quinta, ubicada en el municipio de Santiago.

Como parte de trabajos de investigación, los agentes se desplegaron en la zona, y al arribar, fueron agredidos a balazos por dos sujetos

Un agente resultó herido durante el enfrentamiento

Ante los hechos, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones repelieron el ataque, lo que provocó que uno de los agentes resultara lesionado por proyectil de arma de fuego.

El elemento fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, por lo que su estado de salud se reporta como estable hasta el momento.

Además, dos de los agresores fueron abatidos en el sitio derivado del enfrentamiento.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, como resultado de las primeras investigaciones se estableció que una de las personas neutralizadas es Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, presunto integrante de un grupo delictivo de alto impacto con origen en el estado de Tamaulipas.

Además, el hombre fue identificado como fundador de un grupo dedicado a actividades ilícitas, por lo que esta descripción corresponde a la de Zeferino Peña Cuéllar.

“Don Zefe” fue un miembro de alto rango del Cártel del Golfo, quien de acuerdo con el periodista Diego Enrique Osorno, comenzó con la tarea de conformar un primer núcleo de ex militares que más tarde se convertirían en Los Zetas.

“Don Zefe” pretendía conformar una célula armada en NL

La Fiscalía del Estado detalló que los trabajos de inteligencia les permitieron identificar que Zeferino Peña estaría vinculado con actividades relacionadas con trasiego y distribución de narcóticos en Nuevo León, así como con la intención de conformar una célula criminal armada en la entidad.

En el lugar también fue abatido un segundo hombre, quien fue identificado como David Calderón, quien presuntamente contaba con antecedentes de formación militar.

Además, como resultado de la acción también fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

En el sitio fueron aseguradas diversas armas de fuego y dosis de narcóticos.

“La Fiscalía General del Estado informa que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la probable responsabilidad de las personas involucradas, así como la posible relación de los hechos con actividades delictivas de alto impacto. El área fue asegurada y permanece bajo resguardo de las autoridades”, detalló el Ministerio Público local.

Fuentes periodísticas ubican entre 1998 y 1999 la fecha de nacimiento de Los Zetas, los cuales fueron creados para combatir a los rivales del Cártel del Golfo.

Como parte de sus actividades de “protección” a Osiel Cárdenas Guillén (entonces líder de la organización criminal), este grupo se estableció en Matamoros, Tamaulipas, pero fue debido a la presencia de militares que se trasladaron a Miguel Alemán, bajo el cobijo de Zeferino Peña, quien era jefe de la policía municipal.