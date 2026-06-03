Riesgo extremo en Oaxaca: transporte público cruza puente colgante de madera para conectar comunidades de la Mixteca

Transporte público en puente colgante San Mateo Yucutindo, Oaxaca (especial)

Una escena que refleja las carencias en infraestructura carretera de comunidades rurales de Oaxaca volvió a generar preocupación entre habitantes de la región Mixteca. Un video difundido en redes sociales muestra a una unidad de transporte público cruzando un puente colgante de madera mientras la estructura se balancea de forma evidente debido al peso del vehículo.

Las imágenes fueron captadas en el municipio de San Mateo Yucutindoo, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, donde este puente representa actualmente el único acceso vehicular para comunicarse con Santiago Yosondúa, una localidad perteneciente a la región Mixteca.

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Durante el recorrido, puede observarse cómo el puente, sostenido por cables y tablones de madera, se mueve considerablemente mientras la unidad avanza lentamente. La estructura se encuentra suspendida sobre una zona de vegetación y barrancas, lo que incrementa la percepción de riesgo entre conductores y pasajeros.

Habitantes denuncian años de abandono

Una unidad de transporte público, transita sobre un puente colgante. La estructura de madera y cables se balancea mientras el vehículo avanza. La escena ocurre en San Mateo Yucutindoo, Oaxaca.

De acuerdo con testimonios de pobladores a medios locales, el puente ha sido motivo de preocupación desde hace varios años debido a sus condiciones y a la falta de una alternativa vial segura que garantice la movilidad de las comunidades.

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Los habitantes aseguran que diariamente deben utilizar esta estructura para trasladarse a centros de salud, escuelas, actividades comerciales y diversos servicios básicos. Además, vehículos de transporte público, camionetas de carga y automóviles particulares dependen de este paso para mantener la comunicación entre ambas localidades.

La situación se vuelve aún más complicada durante la temporada de lluvias, cuando las condiciones climáticas pueden afectar la estabilidad del puente y dificultar el tránsito de vehículos.

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Transporte público cruza entre el temor de usuarios

Autos particulares circulan en puente colgante de madera en San Mateo Yucutindo, Oaxaca (captura)

Videos que circulan en plataformas digitales muestran el momento exacto en que una unidad de transporte público y una de transporte privado, atraviesan el puente mientras la estructura se balancea de lado a lado.

Aunque los conductores logran completar el trayecto sin incidentes, las imágenes han generado reacciones entre usuarios de redes sociales y de los propios habitantes, quienes cuestionan las condiciones en las que miles de personas deben movilizarse diariamente en distintas regiones rurales del país.

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Para muchos habitantes, sin embargo, cruzar el puente forma parte de su rutina cotidiana. Ante la falta de opciones, el riesgo se ha convertido en una realidad constante para quienes viven en esta zona montañosa de Oaxaca.

Exigen construcción de una infraestructura moderna

Frente a esta problemática, ciudadanos de San Mateo Yucutindoo y comunidades cercanas han reiterado el llamado a las autoridades estatales y federales para que se impulse la construcción de una infraestructura moderna y segura que sustituya al actual puente colgante.

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Los pobladores consideran indispensable desarrollar una obra que permita el tránsito seguro de vehículos particulares, transporte público y unidades de emergencia, especialmente ante la importancia estratégica de esta vía de comunicación para la región.

El caso de San Mateo Yucutindoo evidencia los desafíos que aún enfrentan numerosas comunidades rurales de Oaxaca en materia de infraestructura carretera y conectividad.

Mientras miles de habitantes dependen diariamente de caminos y puentes con limitaciones estructurales, la demanda por obras que garanticen traslados seguros continúa creciendo.

Por ahora, el puente colgante sigue siendo la única alternativa para conectar a San Mateo Yucutindoo con Santiago Yosondúa, obligando a conductores, pasajeros y transportistas a cruzar una estructura que representa un riesgo permanente para quienes la utilizan.

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