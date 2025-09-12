México

“El Z-40″ y “El Z-42″ libran la pena de muerte en EEUU: fiscalía no pedirá la medida para los exlíderes de Los Zetas

La petición de la institución de justicia norteamericana se hizo ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, quien lleva el caso de los hermanos Treviño Morales actualmente

Por Diego Mendoza López

Los hermanos Treviño Morales son
Los hermanos Treviño Morales son identificados como los líderes más prominentes de Los Zetas | Reuters, X / @LetiCalderonR

La Fiscalía General de Estados Unidos ha solicitado que Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “El Z-40″ y “El Z-42″ respectivamente e identificados como exlíderes del grupo de Los Zetas, no sean acreedores a la pena de muerte en el caso judicial de ambos líderes criminales, el cual se desarrolla en la Corte Federal del Distrito de Columbia.

El documento enviado a la juez titular del caso, Trevor McFadden, destaca que dicha medida fue autorizada previamente y ahora es solicitada “respetuosamente” ante la instancia judicial donde se lleva el caso de ambos hermanos después de haber sido enviados a la Unión Americana en marzo de 2025:

“La Fiscalía General (de Estados Unidos) ha autorizado y enviado a esta corte que no buscará la pena de muerte en contra del acusado Miguel Treviño Morales y el acusado Omar Treviño Morales”, se lee en el oficio publicado hace unos momentos.

Los hermanos Treviño Morales no
Los hermanos Treviño Morales no serán acreedores a la pena de muerte por petición del Departamento de Justicia y la Fiscalía General de Estados Unidos | Corte del Distrito de Columbia

En la misiva también se incluyen firmas y nombres de representantes del Departamento de Justicia quienes respaldan esta nueva decisión.

¿Los hermanos Treviño Morales se encontraban negociando con EEUU? Esto se sabe

Información en desarrollo...

