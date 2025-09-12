“El Z-40″ y “El Z-42″ libran la pena de muerte en EEUU: fiscalía no pedirá la medida para los exlíderes de Los Zetas

Los hermanos Treviño Morales son identificados como los líderes más prominentes de Los Zetas | Reuters, X / @LetiCalderonR

La Fiscalía General de Estados Unidos ha solicitado que Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “El Z-40″ y “El Z-42″ respectivamente e identificados como exlíderes del grupo de Los Zetas, no sean acreedores a la pena de muerte en el caso judicial de ambos líderes criminales, el cual se desarrolla en la Corte Federal del Distrito de Columbia.

El documento enviado a la juez titular del caso, Trevor McFadden, destaca que dicha medida fue autorizada previamente y ahora es solicitada “respetuosamente” ante la instancia judicial donde se lleva el caso de ambos hermanos después de haber sido enviados a la Unión Americana en marzo de 2025:

“La Fiscalía General (de Estados Unidos) ha autorizado y enviado a esta corte que no buscará la pena de muerte en contra del acusado Miguel Treviño Morales y el acusado Omar Treviño Morales”, se lee en el oficio publicado hace unos momentos.

Los hermanos Treviño Morales no serán acreedores a la pena de muerte por petición del Departamento de Justicia y la Fiscalía General de Estados Unidos | Corte del Distrito de Columbia

En la misiva también se incluyen firmas y nombres de representantes del Departamento de Justicia quienes respaldan esta nueva decisión.

¿Los hermanos Treviño Morales se encontraban negociando con EEUU? Esto se sabe

Información en desarrollo...