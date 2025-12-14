México

Violencia en Tamaulipas: ataque armado en un taller de Reynosa deja cuatro personas muertas

Los uniformados fueron alertados por una denuncia de allanamiento que derivó en el hallazgo de los cuerpos

Los hechos ocurrieron durante la
Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado. (SSP Tamaulipas)

Tras recibir un reporte por un presunto allanamiento de morada en un taller localizado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, las autoridades hallaron los cuerpos de cuatro personas con heridas de bala.

De acuerdo con reportes, fue alrededor de las 4:00 horas de este sábado 13 de diciembre cuando elementos de seguridad se movilizaron al domicilio de la colonia Campestre para atender la emergencia.

La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que, al ingresar al taller, los uniformados localizaron a un hombre en el piso, por lo que de inmediato alertaron a las unidades de emergencia y de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

A la llegada de las unidades de investigación, se localizaron tres hombres y una mujer dentro del domicilio, quienes presentaban heridas de arma de fuego, por lo que se presumió que fue la causa de muerte.

“El área fue acordonada y se activaron los protocolos correspondientes, iniciándose las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos”, detalló la vocería.

Imagen ilustrativa. FOTO: CARLOS ALBERTO
Imagen ilustrativa. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

La zona fue acordonada para que los peritos realizaran el levantamiento de los cuerpos y comenzaran las investigaciones del caso.

Información extraoficial refiere que las personas asesinadas fueron identificadas como Romeo Orlando “N”, propietario del inmueble de 69 años de edad, así como su esposa, María Guadalupe de 48 años. Las dos víctimas restantes serían trabajadores del lugar, sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicada en octubre de 2025, 81.4 por ciento de los habitantes de Reynosa, Tamaulipas, consideran inseguro vivir en la ciudad, lo cual representa un aumento de 8 puntos porcentuales en comparación con la cifra del 2024, de 73.8 por ciento.

Asesinan a regidor de Tamaulipas en departamento de CDMX

En sus redes sociales compartía
En sus redes sociales compartía fotografías de los eventos sociales y políticos a los que asistía Crédito: Facebook - Brayan Nicolas Vicente Salinas

Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, fue asesinado el pasado 7 de diciembre al interior de un departamento ubicado en la avenida Paseo de la Reforma de Ciudad de México.

El joven político ocupaba el cargo de décimo cuarto regidor desde octubre de 2024 y presidía la Comisión de Género y Equidad del Ayuntamiento de Reynosa, donde su labor se centraba en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+.

Dos días después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informaron la detención de Yael “N”, presunto responsable del asesinato del regidor.

El sujeto fue localizado en la colonia San Pedro Zacatenco de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde le aseguraron más de un kilo de probable droga.

(FOTO: SSC)
(FOTO: SSC)

Las primeras indagatorias indican que Yael “N” arribó al complejo residencial en compañía de la víctima y de una tercera persona, con quien posteriormente salió del sitio.

Luego de su detención, fue vinculado a proceso por los delitos de narcomenudeo y cohecho. La autoridad judicial ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplirá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte durante el plazo de 3 meses que se fijó para el cierre de la investigación complementaria.

