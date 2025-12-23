Por qué los mexicanos eligen mercados sobre tiendas en diciembre

La temporada navideña impulsa las compras en el comercio informal mexicano, que ofrece productos para cena, decoración y atuendos festivos. Crédito: EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La época decembrina representa para los hogares mexicanos una temporada de compras navideñas marcadas por la búsqueda de ofertas en productos para la cena, la decoración y los atuendos festivos.

Ante la variedad de opciones, los consumidores muestran una inclinación por el comercio informal, el cual se manifiesta a través de puestos ambulantes ubicados en mercados y calles de la República mexicana.

Este sector resulta especialmente atractivo debido a los precios accesibles que ofrece. Wendy Cecilia Cuevas explicó a EFE: “Vine por peluches y vengo muy feliz porque aquí encuentro todo más barato”, destacando la preferencia de los consumidores por evitar las tiendas establecidas y apoyar a comerciantes locales que enfrentan costos fijos, incluso cuando la situación económica es complicada.

Otra compradora, Rubí, añadió: “Ahorita todo está carísimo, pero al final siempre sale un poco más barato que ir a tiendas departamentales”, subrayando la percepción de ahorro que motiva las compras en el sector informal.

Comercio informal, pieza clave en Navidad

De acuerdo con EFE, durante las fiestas decembrina, el comercio informal en México experimenta su mayor auge, atrayendo tanto a vendedores como a consumidores que buscan precios accesibles en un entorno marcado por la inflación y la precariedad laboral.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 la economía informal representó el 25,4 % del producto interno bruto del país, mientras que la informalidad laboral abarcó al 55,4 % de la población ocupada, afectando a más de 33,9 millones de personas.

La temporada navideña impulsa las compras en el comercio informal mexicano, que ofrece productos para cena, decoración y atuendos festivos. Crédito: EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Entre el 16 de diciembre y el 1 de enero, la derrama prevista en el sector formal, impulsada por el turismo nacional y el gasto en celebraciones, será de 608.000 millones de pesos (33.778 millones de dólares), beneficiando a 4,8 millones de unidades económicas formales.

Sin embargo, los comercios informales aprovechan el intenso flujo de compradores durante estas semanas para captar ingresos significativos, una realidad evidenciada por la multitud en mercados y ‘tianguis’ de la Ciudad de México, donde la mercancía de temporada y la venta por volumen marcan el ritmo, de acuerdo con testimonios recogidos por la agencia EFE.

Advierte: informalidad es un problema estructural

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, sostiene que el problema de la informalidad es estructural y alerta sobre la estigmatización de zonas y mercados.

Sin embargo, también reconoce riesgos para los consumidores relacionados con la piratería, el contrabando y la falta de normas de calidad.

Crédito: Andina

De la Torre señala: “Ser formal en México es muy caro, es muy difícil”, debido a los trámites y costos de operación, estimando que el acceso a la formalidad requiere un desembolso promedio de 28.000 pesos (casi 1.556 dólares), situando a México entre los países latinoamericanos con las barreras más altas en este aspecto.

El líder empresarial insiste en la necesidad de reformar el sistema para que la formalidad se convierta en una vía de crecimiento con acceso al crédito, vivienda y seguridad social.