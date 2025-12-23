Gasolinazo 2026: este es el precio promedio de la gasolina en México en diciembre

San Luis Potosí reportó el precio más bajo de gasolina regular con 23.21 pesos por litro, mientras Monterrey alcanzó el costo más alto con 24.99 pesos. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

El precio promedio nacional de la gasolina regular (magna) en México al corte de la semana del 8 al 14 de diciembre de 2025 se ubicó en 23.59 pesos por litro, conforme a la información oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La cifra nacional de la Profeco permite identificar tendencias y es una referencia tanto para consumidores de gasolina como para quienes participan en la cadena de suministro de combustibles.

Contraste entre el precio más alto y el más bajo

Durante ese periodo reportado, se observaron notables contrastes en el costo de la gasolina regular. El precio más accesible se detectó en una estación ubicada en San Luis Potosí, con un valor de 23.21 pesos por litro.

Por el contrario, en Monterrey, Nuevo León, se registró el costo más elevado, llegando a 24.99 pesos por litro.

Ajustes fiscales y el panorama de 2026

El precio promedio nacional de gasolina regular en México al 14 de diciembre de 2025 se ubicó en 23.59 pesos por litro, según Profeco. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

El inicio de 2026 traerá un ajuste relevante en el costo de los combustibles en México, debido al incremento previsto en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Dicho decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que este aumento responde al mecanismo de actualización anual calculado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

De acuerdo con lo estipulado oficialmente, la cuota del IEPS para la gasolina regular subirá de 6.4555 a 6.7001 pesos por litro a partir del 1 de enero de 2026.

En el caso de la gasolina premium, el ajuste será de 5.4513 a 5.6579 pesos por litro, mientras que el diésel pasará de 7.0946 a 7.3634 pesos por litro. Los combustibles no fósiles y los gravámenes adicionales también reflejarán incrementos proporcionales.

El inicio de 2026 traerá ajustes en el precio de combustibles en México debido al incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). REUTERS/José Luis González

Este mecanismo de actualización tiene como objetivo mantener el valor real del impuesto frente a la inflación y se aplica de forma automática cada año.

Entre los combustibles con incremento en la cuota de IEPS destacan:

Propano: La cuota subirá de 9.7551 a 10.1248 centavos por litro .

Butano: El impuesto aumentará de 12.6241 a 13.1025 centavos por litro .

Gasavión, turbosina, kerosenos y combustóleo: Estos productos verán ajustes proporcionales conforme al índice inflacionario nacional.

Coque de petróleo: La cuota por tonelada pasará de 25.7183 a 26.6930 pesos .

Combustibles fósiles no especificados: El impuesto incrementará de 65.6262 a 68.1134 pesos por tonelada de carbono.

Además del IEPS principal, existe un impuesto adicional que también será ajustado. Para la gasolina regular, esta carga subirá de 56.9795 a 59.1390 centavos por litro.

Por su parte, para la gasolina premium la cuota se incrementará de 69.5255 a 72.1605 centavos por litro, y para el diésel, de 47.2895 a 49.0817 centavos por litro.

La combinación de estos factores anticipa que, si bien el precio promedio nacional de la gasolina regular cerró 2025 en 23.59 pesos por litro, la tendencia para 2026 será al alza, con ajustes que reflejan tanto el entorno económico como las disposiciones fiscales vigentes.