Profeco inspecciona los precios de más de 200 productos de la temporada decembrina 2025

Las investigaciones muestran que los montos en la canasta familiar y mercancías de mayor demanda presentan variaciones dependiendo de la entidad y el tipo de establecimiento

Profeco realizó un monitoreo de precios en 206 productos esenciales para la preparación de platillos tradicionales de fin de año en México.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un monitoreo especial sobre 206 productos esenciales para la preparación de platillos tradicionales de fin de año. El objetivo es que las familias mexicanas tengan información clara y puedan planificar sus cenas sin sorpresas en el gasto.

El reporte abarca desde precios mínimos hasta máximos, permitiendo comparar opciones en diferentes puntos de venta durante la segunda semana de diciembre de 2025, según difundió Profeco en un comunicado este 22 de diciembre.

Para ejemplificar, Profeco calculó el costo de dos platillos representativos. Preparar Atún a la Vizcaína para seis personas representa un gasto promedio de 178.10 pesos. Por su parte, la tradicional bebida de ponche navideño, en una cantidad de 10 litros, implica un desembolso estimado de 180.56 pesos.

El seguimiento incluyó productos de temporada como la mandarina. El precio nacional promedio del kilogramo fue de 52 pesos. Los valores más bajos se encontraron en un rango de 20 a 29 pesos, mientras que los más altos oscilaron entre 74.99 y 79.90 pesos.

Comparaciones de precios en canasta básica y otros productos

La canasta básica de 24 artículos registró precios entre 764.90 y 934.90 pesos a nivel nacional durante la segunda semana de diciembre de 2025.

Profeco también comparó los costos de la canasta básica compuesta por 24 artículos. El precio no debe rebasar los 910 pesos. En los estudios realizados se documentaron precios mínimos de 764,90 pesos y máximos de 934.90 pesos a nivel nacional, dependiendo de la ciudad y el establecimiento.

En el Estado de México, Chiapas y Sonora, los precios para la misma canasta variaron:

  • En el Estado de México, el costo osciló entre 843.40 y 871.40 pesos.
  • En Chiapas, se ubicó entre 809.60 y 841.30 pesos.
  • En Sonora, la diferencia fue de 835.10 a 914.50 pesos.

El monitoreo abarcó también el precio del combustible. El promedio nacional del litro de gasolina regular fue de 23.59 pesos a mediados de diciembre. Se detectaron diferencias de hasta 1.78 pesos por litro entre el lugar más económico y el más costoso.

Las remesas también fueron objeto de análisis. En transferencias de 400 dólares, una remesadora pagó 7 mil 304.98 pesos y otra 6 mil 940,41 pesos. Para envíos en efectivo, la diferencia fue de 7 mil 380 pesos frente a 6 mil 964,49 pesos.

Operativo para fiestas decembrinas

El operativo de fiestas decembrinas 2025 de Profeco desplegó personal en todo el país para verificar precios, promociones y respeto a las garantías.

Profeco arrancó el operativo “Fiestas decembrinas 2025” con cobertura nacional. El personal está desplegado en todo el país, verificando comercios, restaurantes, hoteles y otros servicios. La supervisión busca garantizar precios claros, promociones válidas y respeto a las garantías.

Durante la primera jornada ocurrida el pasado 16 de diciembre:

  • Se instalaron 641 preciadores para exhibir precios.
  • Se distribuyeron 198 decálogos de derechos del consumidor.
  • Se ofrecieron 185 asesorías directas.
  • Hubo 24 visitas de verificación y 150 acciones de vigilancia.
  • Se monitorearon más de 1 mil 115 productos.

El operativo también vigila que no existan prácticas discriminatorias y que se cumpla la Ley Federal de Protección al Consumidor.

