México

Nombrar a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos es un asunto jurídico: Sheinbaum pide a Segob revisar el tema

Colectivos e instancias internacionales han pedido que se les reconozca bajo esa categoría para poder recibir protección mediante mecanismos legales

Guardar
Google icon
Vista trasera de cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, excavando en un terreno desértico de tierra rojiza con arbustos secos y un cielo nublado.
Miembros de colectivos de búsqueda y voluntarios realizan trabajos de excavación en un terreno árido, continuando la incansable labor para localizar a personas desaparecidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la Secretaría de Gobernación analice la integración de las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos para poder recibir protección en un marco legal.

Señaló que la decisión de no incluir la denominación de madres buscadoras como defensoras de derechos humanos en la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas responde a un criterio jurídico y corresponde a la Secretaría de Gobernación (Segob) explicar el fundamento de esa determinación. No obstante, dejó claro que esta omisión no implica la falta de respaldo a los colectivos y familiares de personas desaparecidas.

PUBLICIDAD

“Que lo explique la Secretaría de Gobernación. Debe tener, pues, una razón jurídica, no tiene nada que ver con no apoyar a las Madres Buscadoras. Tiene que ver un asunto pues más bien jurídico”, puntualizó

En desarrollo

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMadres buscadorasdesaparicionesPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Registro de celular con CURP: mitos, realidades y principales preocupaciones de los usuarios en México

Las autoridades explican cómo protegen tus datos y cuándo pueden ser consultados legalmente

Registro de celular con CURP: mitos, realidades y principales preocupaciones de los usuarios en México

Secretaría Anticorrupción revisa denuncias contra funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Un oficio del Órgano Interno de Control revela que deben entregar información sobre clima laboral, denuncias internas y posibles actos de maltrato en la Coordinación de Adquisiciones

Secretaría Anticorrupción revisa denuncias contra funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Claudia Sheinbaum respalda iniciativa de Monreal para anular elecciones por injerencia extranjera

El legislador plantea reformar la Constitución y leyes secundarias para cerrar la puerta a la influencia de agentes externos en los procesos electorales mexicanos

Claudia Sheinbaum respalda iniciativa de Monreal para anular elecciones por injerencia extranjera

Orbelín Pineda reporta con la Selección Mexicana en Puebla rumbo al Mundial 2026

El Tri disputará este viernes un duelo amistoso frente a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc

Orbelín Pineda reporta con la Selección Mexicana en Puebla rumbo al Mundial 2026

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 22 de mayo

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 22 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

Aumentan hasta 20% las solicitudes de blindaje vehicular en México en medio de un incremento de la percepción de inseguridad

Capturan a “El Deivid”, identificado como principal generador de violencia de “La Chokiza”, en el Edomex

FGR descarta pruebas que vinculen a los Farías Laguna con muerte de tres marinos en caso de huachicol fiscal

Capturan en Sonora a dos presuntos miembros de “Los Salazar”, brazo armado del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro invitó a Alejandra Ávalos a dormir juntos y ella revela por qué lo rechazó

Cristian Castro invitó a Alejandra Ávalos a dormir juntos y ella revela por qué lo rechazó

Christian Nodal se sincera y cree ‘no ser un buen ejemplo de nada’: “Llevo mucha terapia”

Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

Stray Kids regresa a México con “STRAYCITY”: conoce la fecha y sede del evento de K-pop

“La Vida Es”: el caótico y luminoso viaje hacia el autodescubrimiento femenino contado por Lorena Villarreal

DEPORTES

Soberano Jr. anuncia fecha de la función del 93 Aniversario del CMLL y funciones mundialistas

Soberano Jr. anuncia fecha de la función del 93 Aniversario del CMLL y funciones mundialistas

Orbelín Pineda reporta con la Selección Mexicana en Puebla rumbo al Mundial 2026

¿Te faltan estampas para llenar el álbum Panini del Mundial 2026? Así puedes encontrar a Messi y Ronaldo sin intercambio

CONADE apuesta por la ciencia: así funciona P.O.D.I.O., el programa que busca crear a los próximos campeones de México

Julio César Chávez revela las cusas del arranque de violencia de su hijo Omar: “Eso no es bueno”