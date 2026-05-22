Nombrar a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos es un asunto jurídico: Sheinbaum pide a Segob revisar el tema

Miembros de colectivos de búsqueda y voluntarios realizan trabajos de excavación en un terreno árido, continuando la incansable labor para localizar a personas desaparecidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la Secretaría de Gobernación analice la integración de las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos para poder recibir protección en un marco legal.

Señaló que la decisión de no incluir la denominación de madres buscadoras como defensoras de derechos humanos en la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas responde a un criterio jurídico y corresponde a la Secretaría de Gobernación (Segob) explicar el fundamento de esa determinación. No obstante, dejó claro que esta omisión no implica la falta de respaldo a los colectivos y familiares de personas desaparecidas.

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“Que lo explique la Secretaría de Gobernación. Debe tener, pues, una razón jurídica, no tiene nada que ver con no apoyar a las Madres Buscadoras. Tiene que ver un asunto pues más bien jurídico”, puntualizó

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