¿Cuánto subirá la gasolina este 2026 en México?

La actualización anual del impuesto sobre combustibles se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor para contrarrestar la inflación. (REUTERS/Edgard Garrido | Archivo)

Las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables a la gasolina y el diésel tendrán un incremento a partir del 1 de enero de 2026, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este 22 de diciembre.

El ajuste responde a la actualización anual basada en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, mecanismo que permite al gobierno federal mantener el valor real de los impuestos sobre combustibles frente a la inflación. El factor de actualización determinado para este ejercicio es de 1.0379, resultado de dividir el índice correspondiente a noviembre de 2025 entre el de noviembre de 2024.

¿Cuánto subirá el precio de la gasolina este 2026?

El aumento del IEPS a gasolina y diésel en México entrará en vigor el 1 de enero de 2026, según el decreto oficial. REUTERS/Raquel Cunha

En consecuencia, el precio de la gasolina tendrá un aumento respecto a las cuotas vigentes durante 2025, también definidas previamente en el Diario Oficial de la Federación.

Para el caso de la gasolina menor a 91 octanos (magna o regular, según el distribuidor), la cuota pasará de 6.4555 pesos por litro en 2025 a 6.7001 pesos por litro en 2026.

Por su parte, la gasolina mayor o igual a 91 octanos (premium) también experimentará un ajuste, al pasar de 5.4513 a 5.6579 pesos por litro en el mismo lapso.

El diésel, combustible esencial para el transporte de carga y pasajeros, tendrá una cuota de 7.3634 pesos por litro en 2026, cuando en 2025 fue de 7.0946 pesos. De igual forma, los combustibles no fósiles verán un aumento en su cuota, que pasará de 5.4513 a 5.6579 pesos por litro en el periodo referido.

Recaudación fiscal por la gasolina el 2026

La cuota del IEPS para gasolina magna subirá de 6.4555 a 6.7001 pesos por litro en 2026, impactando el precio final al consumidor. REUTERS/Raquel Cunha

Por otra parte, el impuesto adicional que grava las gasolinas y el diésel según lo previsto en el artículo 2o.-A de la ley, también será ajustado. Para la gasolina menor a 91 octanos (magna), la cuota aumentará de 56.9795 a 59.1390 centavos por litro.

Mientras tanto, la gasolina mayor o igual a 91 octanos (premium) pasará de 69.5255 a 72.1605 centavos por litro. En el caso del diésel, el monto subirá de 47.2895 a 49.0817 centavos por litro.

Aumento del precio de otros combustibles

El impuesto adicional a combustibles, contemplado en la ley, también sufrirá incrementos para gasolina, diésel y gasolinas premium. REUTERS/Raquel Cunha

El decreto también contempla incrementos en otros combustibles fósiles, como el propano, cuyo impuesto será de 10.1248 centavos por litro en 2026, frente a los 9.7551 centavos registrados en 2025. El butano aumentará de 12.6241 a 13.1025 centavos por litro en el mismo periodo.

Las cuotas para gasolinas y gasavión, turbosina, kerosenos y combustóleo, también tendrán ajustes que reflejan el mismo factor de actualización, manteniendo la proporción con el índice inflacionario nacional.

El impacto de estos incrementos no se limita únicamente a los combustibles líquidos, sino que también abarca otros energéticos como el coque de petróleo, el coque de carbón y el carbón mineral. Así, la cuota por tonelada de coque de petróleo subirá de 25.7183 pesos en 2025 a 26.6930 pesos en 2026.

Para aquellos combustibles fósiles no especificados, la cuota pasará de 65.6262 a 68.1134 pesos por tonelada de carbono que contenga el combustible.

Los consumidores deberán considerar estos nuevos valores al momento de adquirir gasolina, diésel y otros energéticos sujetos al IEPS a partir del 1 de enero del 2026. Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades federales no han anunciado una medida que contravenga con lo estipulado en el decreto del Diario Oficial de la Federación en esta materia.