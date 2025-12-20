Profeco y ASEA sancionan a 161 gasolineras y presentan 43 denuncias por irregularidades en litros despachados

Profepa y ASEA interpone denuncias ante FGR por no despachar litros completos. (REUTERS/Raquel Cunha)

El reciente resultado del Operativo Extraordinario de Verificación ejecutado entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) pone en primer plano la magnitud de las irregularidades presentes en el sector gasolinero de México.

La revisión, que se enmarca en la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo, culminó con el hallazgo de prácticas que podrían constituir delitos y generó acciones legales y administrativas de inmediato.

Profeco y ASEA interponen denuncias ante la FGR

Durante el operativo, 230 estaciones de servicio en diversos puntos del país fueron objeto de verificación. Entre las anomalías más relevantes que detectaron los equipos de Profeco y ASEA destaca la venta de combustible por debajo del volumen pagado, lo que puede dañar directamente a los compradores.

Este tipo de irregularidad motivó la presentación de 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusado a responsables de estaciones de no despachar litros completos. Adicionalmente, la Profeco procedió a la inmovilización de 780 instrumentos de medición, mientras que la ASEA aplicó clausura temporal total en 161 estaciones de servicio por múltiples incumplimientos ambientales.

La autoridad subrayó la gravedad de las faltas y reiteró que las acciones de control regular seguirán vigentes, abriendo la puerta a nuevas sanciones y llamados a la denuncia ciudadana.

El titular de Profeco destacó que el precio del combustible no ha aumentado en lo que va del gobierno de Sheinbaum como han argumentado. |Crédito: Gobierno de México

Resultados de la Estrategia Nacional y evolución del precio de la gasolina

La estrategia puesta en marcha por la actual administración reporta avances en el objetivo de mantener accesibles los precios del combustible. Autoridades federales han informado que el acuerdo voluntario logrado en febrero entre la presidenta y empresarios gasolineros ha tenido impacto directo en el costo final del producto para el consumidor.

Según el procurador Iván Escalante Ruiz, las cifras respaldan esta afirmación: “El litro de gasolina regular no debía exceder los $24.00 pesos y, desde entonces, se observa una reducción promedio del 4 por ciento”, puntualizó el funcionario. Por ejemplo, en la región Sur, el litro descendió de $24.80 a $23.82 entre febrero y diciembre, cifra que representa un 4% menos.

El Noreste presentó una baja de 3.8%, Occidente disminuyó 3.5%, en tanto que el Sureste registró una reducción moderada de 3.2%, pasando de $24.99 a $24.18, atribuida a retos logísticos en el aprovisionamiento de combustible.

Supervisión, denuncia ciudadana y consulta de precios

El operativo extraordinario tuvo su cierre el 16 de diciembre, pero las labores rutinarias de inspección continúan a cargo de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza.

No obstante, Profeco enfatizó que cualquier consumidor puede realizar una denuncia si identifica alguna irregularidad en la venta de combustibles.

Datos relevantes sobre las acciones de Profeco y ASEA en cuanto acciones en gasolineras

