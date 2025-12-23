México

Frustración y culpa: el impacto en la salud mental de los propósitos de Año Nuevo

Cuando nos planteamos objetivos más como una imposición social que por decisión personal, el bienestar emocional puede verse afectado

Establecer metas poco realistas como propósito de Año Nuevo puede llevarnos a la frustración (Imagen Ilustrativa infobae)

El inicio de un nuevo año suele traer consigo una lista de propósitos que muchas personas asumen con entusiasmo. Sin embargo, cuando estos objetivos surgen más como una imposición externa que como una decisión personal, pueden afectar negativamente el bienestar emocional, según la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) y especialistas en salud mental citados por medios como The New York Times.

Las expectativas sociales y culturales que rodean los propósitos de Año Nuevo a menudo impulsan a las personas a comprometerse con metas que no siempre reflejan sus verdaderos deseos.

Esta presión puede llevar a que los propósitos se conviertan en una carga, especialmente cuando se perciben como algo que “debe” lograrse para cumplir con los estándares de éxito o felicidad establecidos por el entorno.

La presión social puede ser un factor importante al momento de establecer propósitos de Año Nuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta vivencia puede generar una sensación de alienación y pérdida de autonomía, ya que la motivación para alcanzar estos objetivos no proviene del interés propio, sino de la necesidad de satisfacer expectativas ajenas, como advierte la psicóloga clínica Linda Blair.

El peso de cumplir con propósitos impuestos puede traducirse en sentimientos de culpa y fracaso cuando no se logran los resultados esperados.

Diversos estudios psicológicos, citados por la APA, advierten que este tipo de obligaciones externas contribuyen a la aparición de síntomas de ansiedad y estrés, especialmente en personas con tendencias perfeccionistas o baja tolerancia a la frustración.

Además, la comparación constante con los logros de otros, incentivada por redes sociales y discursos públicos, intensifica la percepción de insuficiencia y el malestar emocional, como señalan expertos consultados por The New York Times.

En algunos casos, el impacto negativo va más allá del estado de ánimo y se manifiesta en alteraciones del sueño, irritabilidad y desmotivación generalizada.

Hay que establecer objetivos realistas y evitar las comparaciones en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan que los propósitos sean seleccionados de manera consciente y alineados con las propias necesidades e intereses, para evitar que el inicio de año se convierta en una fuente adicional de presión y desgaste psicológico.

Cómo planear los propósitos de Año Nuevo sin que impacten en la salud mental

Estas son algunas recomendaciones de expertos en bienestar emocional, para realizar propósitos de Año Nuevo de manera saludable y evitar impactos negativos en la salud mental:

  1. Define metas personales y significativas Elige propósitos que realmente tengan sentido para ti, en lugar de seguir expectativas sociales o tendencias. Asegúrate de que tus objetivos reflejen tus intereses y necesidades, porque la motivación interna facilita la adherencia y reduce la sensación de obligación externa.
  2. Establece objetivos realistas y alcanzables Fija metas que puedas cumplir en función de tus recursos y circunstancias actuales. Fragmenta los grandes propósitos en pasos pequeños y medibles. Esto ayuda a evitar la frustración y disminuye el riesgo de sentirte abrumado.
  3. Evita las comparaciones sociales Limita la exposición a redes sociales y evita medir tu progreso según los logros de otras personas. Recuerda que cada trayectoria es personal. Enfocarte en tu propio avance promueve el bienestar emocional y reduce la ansiedad.
  4. Sé flexible y compasivo contigo mismo Permítete modificar o abandonar un propósito si tus prioridades o circunstancias cambian. Practicar la autocompasión y aceptar que los tropiezos son parte del proceso ayuda a proteger tu autoestima y salud mental, según la APA.
  5. Planifica y busca apoyo Elabora un plan concreto, con fechas y acciones específicas, para mantenerte enfocado. Compartir tus metas con amigos o familiares de confianza puede brindarte motivación adicional y soporte emocional ante desafíos o retrocesos.

Estos consejos contribuyen a que los propósitos de Año Nuevo se conviertan en herramientas de crecimiento personal sin representar una carga para tu bienestar psicológico.

