Un padre de familia golpeó a un alumno en la cabeza afuera de preparatoria en Amozoc, Puebla l Video

El video muestra una agresión ocurrida en las inmediaciones de la Preparatoria Francisco I. Madero en Amozoc, Puebla, donde un padre de familia agredió a un alumno. En las imágenes se observa a un grupo numeroso de personas, incluyendo estudiantes, congregados. Algunos individuos participan en una confrontación, mientras otros observan. El entorno es exterior, con mochilas en el suelo y motocicletas cerca.

Un padre de familia golpeó a un estudiante menor de edad afuera del Bachillerato Francisco I. Madero, en Amozoc de Mota, la tarde de este miércoles 20 de mayo de 2026; la agresión quedó grabada en video y el caso ya es seguido por autoridades municipales, que informaron que intervinieron tras una llamada de auxilio y que darán seguimiento para que se actúe conforme a derecho.

La intervención ocurrió después de que el Centro de Control y Comando, C2, recibió el reporte del altercado, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc. La dependencia señaló que elementos municipales acudieron de inmediato al plantel para separar al adulto y al alumno y atender la riña.

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El hecho ocurrió a la hora de la salida, según lo que se aprecia en las grabaciones difundidas del exterior del bachillerato ubicado en el municipio poblano. En esas imágenes se observa al adulto confrontar al adolescente frente a la institución y comenzar la agresión física.

La agresión quedó grabada frente al bachillerato

Un padre de familia golpeó a un alumno de preparatoria en Amozoc de Mota, Puebla

En el video se ve que el hombre le lanza una bofetada al estudiante. El menor intenta responder, pero el adulto lo supera y continúa golpeándolo en las inmediaciones del plantel.

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Las imágenes también muestran que el padre de familia usa un cinturón para seguir la agresión contra el alumno. Todo ocurre en el exterior del Bachillerato Francisco I. Madero, mientras otras personas presencian la pelea.

La respuesta a la pregunta central del caso es esta: un padre de familia agredió físicamente a un estudiante menor de edad afuera de una preparatoria en Amozoc, y la pelea terminó solo cuando policías municipales intervinieron en el lugar.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc condenó los hechos de violencia en un comunicado difundido después de que el video comenzó a circular en redes sociales. En ese posicionamiento, la dependencia indicó que en la riña un adulto aparece como agresor de estudiantes menores de edad en las afueras del bachillerato.

La autoridad municipal sostuvo que se deben construir entornos de respeto, diálogo y sana convivencia, en especial cuando está de por medio la integridad y la seguridad de niñas, niños y jóvenes. También afirmó que su actuación con la ciudadanía se mantiene bajo criterios de respeto.

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La autoridad municipal dice que dará seguimiento legal al caso

Según la corporación, el área de Prevención del Delito mantiene acciones, programas y estrategias permanentes para fomentar la prevención de la violencia y fortalecer la cultura de la paz. Esa misma área también ha trabajado al interior de instituciones educativas del municipio.

La dependencia precisó que, por solicitud de directivos del Bachillerato Francisco I. Madero, se han realizado pláticas y actividades constantes dirigidas a la comunidad estudiantil. Esas acciones abordan acoso escolar, prevención de la violencia y sana convivencia.

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Ese dato amplía el contexto del caso: la escuela donde ocurrió la riña ya había solicitado apoyo institucional para reforzar medidas preventivas dentro del plantel. Aun así, la agresión ocurrió en el exterior del bachillerato y quedó registrada en video.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc añadió que trabajará en coordinación con distintos órdenes de gobierno y con las instancias correspondientes para dar seguimiento puntual al expediente. Su postura oficial es que cada autoridad aplique las medidas que le correspondan dentro del marco legal.

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Hasta ahora, la información difundida por la autoridad municipal no identifica públicamente al padre de familia involucrado ni detalla si hubo personas detenidas o puestas a disposición. Tampoco precisa el motivo que desató la confrontación entre el adulto y el menor.

Lo que sí quedó establecido por la versión oficial es que el auxilio fue solicitado, que los uniformados acudieron al sitio y que la pelea fue detenida por policías municipales. La autoridad cerró su comunicado con la afirmación de que mantendrá su compromiso con la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las familias de Amozoc.

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La tarde del miércoles 20 de mayo de 2026 , un padre de familia golpeó a un estudiante menor de edad afuera del Bachillerato Francisco I. Madero en Amozoc.

En el video se observa una bofetada y después más agresiones, incluso con un cinturón, hasta que intervino la policía municipal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc informó que recibió el reporte por el C2 y que dará seguimiento al caso conforme a derecho.