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Pumas vs Cruz Azul, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

El conjunto cementero acumula casi cinco años sin conquistar la Liga MX, mientras que el cuadro universitario mantiene una sequía de 15 años sin levantar el campeonato

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(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

Pumas y Cruz Azul disputarán este domingo la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX, luego del empate sin goles registrado en el primer capítulo de la serie en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El título del futbol mexicano se decidirá en la cancha del Olímpico Universitario, donde ambos equipos buscarán terminar con años de sequía sin campeonato.

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En el duelo de Ida, “La Máquina” tuvo mayor posesión y generó las oportunidades más claras, aunque la actuación del arquero Keylor Navas evitó que los universitarios llegaran en desventaja al partido definitivo.

Pumas y Cruz Azul buscan terminar con años sin título

(AP Foto/Eduardo Verdugo)
(AP Foto/Eduardo Verdugo)

La última ocasión en que Cruz Azul alcanzó una Final fue en el Clausura 2024, mientras que Pumas no disputaba esta instancia desde el Guard1anes 2020.

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El conjunto cementero acumula casi cinco años sin conquistar la Liga MX, mientras que el cuadro universitario mantiene una sequía de 15 años sin levantar el campeonato.

La más reciente estrella auriazul llegó en el Clausura 2011, cuando venció al desaparecido Monarcas Morelia.

Cuándo y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2026

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

El encuentro entre UNAM y Cruz Azul se jugará este domingo 24 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

La transmisión estará disponible a través de Canal 5, Azteca 7 y la plataforma de streaming, ViX Premium.

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