Autoridades encontraron la caja negra del jet accidentado en Toluca, Edomex

Tras una búsqueda coordinada se localizó la caja negra de la aeronave. (imagen ilustrativa) (X/@EspartnGN)

Este miércoles 17 de diciembre, reportes de medios en la zona informaron que las autoridades federales habrían encontrado la caja negra del jet ejecutivo que se accidentó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca el pasado 15 de diciembre.

Según los reportes, el dispositivo ya está bajo resguardo de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, quienes lo analizarán para esclarecer las condiciones en que ocurrió el accidente.

La aeronave, un Cessna 650 Citation III, matrícula XA-PRO, partió de Acapulco y tenía previsto aterrizar en Toluca, pero se desplomó poco antes de llegar a su destino.

De acuerdo con información publicada por autoridades federales el siniestro provocó la muerte de todos sus tripulantes y pasajeros, dejando el saldo de 10 personas fallecidas.

Localización y aseguramiento de la caja negra

Especialistas de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil (AFAC) y peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron en el sitio del accidente la caja negra y restos del fuselaje, considerados elementos clave para determinar lo ocurrido.

El hallazgo ocurrió luego de que el día de hoy por la mañana se montara un centro de mando en la zona, según reportes del medio del comunicación Cuadratín.

La instalación del dispositivo en el área del accidente habría permitido coordinar de manera inmediata las acciones de las distintas autoridades presentes.

El accidente aéreo movilizó a unidades de emergencia y cuerpos de rescate en Toluca. Crédito: X(@PcybMetepec)

Las acciones habrían sido encabezadas por la dirección de Aeronáutica Civil, con colaboración de Protección Civil, el Ministerio Público del Estado de México, la Policía mexiquense, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de los elementos de la FGR.

Esta organización buscó preservar la integridad del sitio y agilizar las investigaciones tras el incidente.

Tanto los cuerpos de las víctimas como restos del avión han sido retirados paulatinamente, en coordinación interinstitucional.

La identificación de las víctimas podría tomar varios días, debido al estado en que fueron encontrados los restos. El proceso de verificación genética se lleva a cabo en coordinación con familiares para proceder a la entrega de los cuerpos.

Quién se encargará de la investigación de la caja negra

Según reportes, el dispositivo fue asegurado por la Agencia Federal de Aeronáutica Civil para que la extraiga la información que permitiría establecer los parámetros del vuelo, las comunicaciones entre la cabina y la torre de control, además de posibles fallas técnicas en la aeronave.

Las autoridades mantienen bajo resguardo los escombros principales del jet en el sitio del impacto, mientras avanzan las investigaciones.

Imagen de cómo se veía el accidente desde las cámaras de monitoreo del gobierno del Edomex. Crédito: C5 STATE OF MEXICO/Handout via REUTERS

Hasta el momento las autoridades no han proporcionado datos sobre el tiempo estimado que les tomaría analizar los datos de la caja negra encontrada.

El accidente del jet privado ha generado revuelo a nivel nacional por el contexto en que se produjo y por la pérdida de una familia entera, así como del personal de vuelo.

Qué es una caja negra

La caja negra de un avión es un dispositivo que registra información importante sobre el vuelo.

Su nombre oficial es registrador de vuelo y suele estar compuesta por dos partes: el registrador de datos de vuelo, que guarda información técnica del avión, y el registrador de voz de cabina, que graba las conversaciones y sonidos en la cabina de los pilotos.

Estos equipos están protegidos por materiales resistentes que permiten que soporten altas temperaturas, presión y golpes fuertes en caso de accidente.

A pesar del nombre que tiene, las cajas suelen ser de colores brillantes para facilitar su localización entre los restos de un avión después de un siniestro.

La información almacenada en la caja negra ayuda a los investigadores a entender las causas de un accidente aéreo. Analizar los dato de la caja negra localizada este 17 de diciembre se podrían reconstruir los momentos previos al incidente.