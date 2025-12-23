México

Consumo de alcohol durante 2025 en México aumentó a 73.7%, señala David Kershenobich

El secretario de Salud dio a conocer que las mujeres que probaron alcohol alguna vez pasó de 62.6% en 2016 a 69.3% en 2025

Guardar
David Kershenobich dio a conocer
David Kershenobich dio a conocer que el consumo de alcohol en México aumentó de 2016 al 2025. | Presidencia

David Kershenobich, secretario de Salud, dio a conocer este martes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que durante este 2025, que está por concluir, el consumo de alcohol aumentó a 73.7% en México.

Kershenobich señaló que el porcentaje de gente que alguna vez ha consumido alcohol, pasó de 71% en 2016 a 73.7% en 2025, sin embargo, se explicó, el porcentaje de mujeres que ha consumido alcohol alguna vez, pasó de 62.6% en 2016 a 69.3% en 2025.

En los adolescentes, el consumo de alcohol en México disminuyó de 49.1% en 2016 a 46.1% en 2025, mientras que en el último año, el consumo de alcohol en adolescentes pasó de 28% a 17.8%, y el consumo excesivo de alcohol en este mismo sector de la población pasó de 8.3% a 2.6%.

Efectos del consumo de alcohol en el cuerpo

De acuerdo con el sitio The National Institutes of Health de Estados Unidos, beber demasiado alcohol, en una sola ocasión o con el tiempo, puede tener graves consecuencias en la salud.

El alcohol interfiere con las vías de comunicación del cerebro y puede afectar la forma en la que se ve y funciona este órgano.

El alcohol puede provocar diferentes
El alcohol puede provocar diferentes problemas de salud, incluido el cáncer. (Foto: Difusión)

Estas interrupciones pueden cambiar el estado de ánimo y el comportamiento, y hacer que sea más difícil pensar con claridad y moverse con coordinación.

Además, beber mucho alcohol durante mucho tiempo, o demasiado en una sola ocasión puede dañar el corazón, causando diversos problemas, entre los que se encuentran:

  • Miocardiopatía: estiramiento y caída del músculo cardíaco
  • Arritmias: latidos cardíacos irregulares
  • Accidente cerebrovascular
  • Presión arterial alta

En el caso del hígado, el consumo de alcohol lo afecta y puede provocar diversos problemas e inflamaciones hepáticas, que incluyen esteaosis o hígado graso, hepatitis alcohólica, fibrosis y cirrosis.

También puede provocar que el páncreas produzca sustancias tóxicas que eventualmente pueden conducir a la pancreatitis, una peligrosa inflamación e hinchazón de los vasos sanguíneos en el páncreas que impide la digestión adecuada.

Además, el consumo de alcohol puede provocar varios tipos de cáncer. En el informe sobre carcinógenos del Programa Nacional de Toxicología del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos se confirma el consumo de bebidas alcohólicas como un carcinógeno humano.

El consumo excesivo de alcohoil
El consumo excesivo de alcohoil puede afectar el cerebro humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras más alcohol consuma una persona, sobre todo si es habitual y a lo largo del tiempo, tiene mayor riesgo de presentar un cáncer relacionado con el consumo de alcohol.

Entre estos tipos de cáncer se encuentran el cáncer de cabeza y cuello, incluídos los cánceres de cavidad oral, faringe y laringe; cáncer de esófago; de hígado; de mama y colorrectal.

Beber demasiado alcohol también puede debilitar el sistema inmune, haciendo que el cuerpo humano sea un objetivo mucho más fácil para la enfermedad. Los bebedores crónicos son más propensos a contraer enfermedades como neumonía o tuberculosis, que las personas que no beben demasiado.

Temas Relacionados

David KershenobichSecretaría de Saludalcoholconsumo de alcoholconsumo de alcohol en MéxicoLa MañaneraClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Dólar cae por debajo de los 18 pesos: así amaneció el tipo de cambio hoy 23 de diciembre

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar cae por debajo de

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: cierre parcial a la circulación en la autopista México-Cuernavaca

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Sheinbaum envía condolencias a familiares de fallecidos en accidente de avioneta de la Marina en Texas

El saldo de este incidente es de cinco personas muertas, una más en proceso de búsqueda y dos más rescatadas hasta el momento

Sheinbaum envía condolencias a familiares

Iztapalapa cerrará el año con feria de adopción para perros y gatos: fechas, horarios y sede

El evento gratuito reunirá a decenas de animales rescatados con familias que buscan brindarles un nuevo hogar

Iztapalapa cerrará el año con

Dólar canadiense en México hoy 23 de diciembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Dólar canadiense en México hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas fueron las estrategias y

Estas fueron las estrategias y tendencias clave de seguridad implementadas por el Gobierno de México en 2025

Quién era El Panu, según los corridos: así retratan al exjefe de seguridad de Los Chapitos

Quién es El Gabito, el hombre que podría relevar a El Panu en la seguridad de Los Chapitos

De El Nini a El Panu: cómo cayeron los jefes de seguridad de Los Chapitos

Así fueron las últimas horas con vida de “El Panu” antes de ser atacado en Zona Rosa

ENTRETENIMIENTO

Mexicanos reaccionan al primer avance

Mexicanos reaccionan al primer avance de ‘Avengers Doomsday’: “Capitán América regresa y tiene un hijo”

¿Despidieron a Eugenio Derbez de LOL México? Anuncia la fecha de estreno de nueva temporada con 2 nuevos famosos

Fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX: lista completa de DJs que tocarán gratis en Reforma

Belinda se sincera sobre futura colaboración con Cazzu: “No hay que correr”

Ángela Aguilar y Nodal reaparecen juntos y apagan rumores de crisis matrimonial

DEPORTES

NBA en vivo: los duelos

NBA en vivo: los duelos de hoy 23 de diciembre

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?