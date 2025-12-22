Sheinbaum destaca cuatro puntos de mejora económica en el país

Mexico's President Claudia Sheinbaum applauds during a press conference, as U.S. President Donald Trump threatened on Saturday to impose a 30% tariff on imports from Mexico and the European Union starting on August 1, in Mexico City, Mexico July 14, 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Tras informar sobre el incremento de la movilidad social en México, hecho que ha permitido a un mayor número de mexicanos incorporarse a la denominada ‘clase media’, según datos del Banco de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró las líneas fundamentales de su administración que permitieron este avance.

La mandataria recordó que, durante la campaña y al asumir el gobierno el 1 de octubre de 2024, se comprometió a garantizar tanto la continuidad como el avance del proceso de transformación iniciado en el país.

En su intervención, Sheinbaum Pardo reconoció la existencia de posturas encontradas respecto a este proyecto, aunque sostuvo que “la mayoría del pueblo de México está de acuerdo con ella porque ha visto mejor sus condiciones de vida”.

Destacó que el eje central de la transformación se apoya en “la visión de justicia social”, sintetizada en la frase “Por el bien de todos, primero los pobres” y en la noción de “prosperidad compartida”.

Información en proceso...