Vacaciones, romance y gastronomía: Dua Lipa y Callum Turner en México

Dua Lipa eligió México como destino para descansar tras el cierre de su exitosa gira mundial “Radical Optimism”.

La cantante británica fue vista junto a su prometido, el actor Callum Turner, disfrutando de días de relajación en playas mexicanas y en la Ciudad de México, lo que generó gran expectación entre sus seguidores y el público local.

Durante su estancia en la costa, la artista lució un bikini de estampado animal y compartió momentos de cercanía con su pareja.

Ambos se mostraron afectuosos, pasearon abrazados por la orilla y aprovecharon la tranquilidad del entorno, alejados de los escenarios y la intensidad de la gira, por lo que se pudo ver en Instagram.

Dua Lipa y Callum Turner estuvieron vacacionando en playas mexicanas. (instagram)

Dua Lipa en CDMX

La visita de la pareja no se limitó a la playa. En la capital, fueron captados paseando por la colonia Roma, uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de México.

Allí, se detuvieron en el restaurante Máximo Bistrot, conocido por su propuesta gastronómica y ambiente bohemio. Testigos relataron que la pareja se mostró relajada, incluso cantando y compartiendo con otros comensales-

Tras ofrecer tres conciertos con localidades agotadas en el Estadio GNP Seguros y un espectáculo exclusivo en Cancún, la cantante optó por tomarse un descanso, alejándose temporalmente de la vida artística.

México no ha sido el único destino de descanso para la intérprete en los últimos meses.

En noviembre, se la vio disfrutando del sol junto a la piscina del Hotel Fasano en Río de Janeiro, y en septiembre, aprovechó para broncearse en Miami. Además, Lipa ha compartido en sus redes sociales diversas imágenes de sus vacaciones, mostrando su preferencia por climas cálidos y ambientes relajados.

La actitud abierta y accesible de la cantante durante su paso por México reafirmó su vínculo con el país, al que ha regresado en varias ocasiones. Su presencia en espacios públicos y actividades cotidianas evidenció que valora la conexión con sus seguidores y el disfrute de la vida fuera de los escenarios.