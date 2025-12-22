Sheinbaum señala que la relación con Cuba es fuerte: Salinas de Gortari, Calderón y hasta Peña nieto visitaron la isla

La mandataria en conferecnai de prensa. (Europa Press)

En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la relación entre México y Cuba siempre ha sido fuerte y recordó los viajes de los exmandatarios.

Luego de mencionar que han habido acuerdos en materia de petróleo en todos los gobiernos, la mandataria destacó la importancia de mencionar los tratos realizados independientemente del partido político, pues si no, “parece que somos el primero que lo hace”.

“Primero lo hacemos en un marco legal, como país soberano y segundo, lo hacemos para dar continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, explicó la presidenta.

La mandataria compartió datos sobre relación México-Cuba. (Presidencia)

De acuerdo con la información proporcionada por la presidenta, la cronología de los encuentros presidenciales sirve para conocer que Luis Echeverría fue el primer presidente en visitar Cuba tras la revolución.

Posteriormente López Portillo viajó a La Habana y después Fidel Castro visitó México por primera vez en el periodo de Salinas de Gortari; asímismo, el entonces mandatario mexicano viajó a Cuba tras la caída de la Unión Soviética.

“Ernesto Zedillo visitó la cumbre Iberoiamericana y se reúne con disidentes cubanos. En el caso de Fox fue aquel incidente de 'comes y te vas’ pero vino Fidel a México“, recordó la mandataria.

“Para quienes no conocieran esto, estaba Castañeda de Relaciones Exteriores y en aquel entonces tenían la preocupación de que se fueran a encontrar Bush y Castro, y Fox le dijo por teléfono ‘está bien, te invito pero comes y te vas’”, explicó la presidenta.

De acuerdo con sus palabras durante la conferencia de prensa matutina, Fox había dicho otra cosa y los cubanos fueron los que dijeron cómo ocurrió esta situación tan popular.

“Ahí hubo de todas maneras esta relación y bueno, Calderón visitó La Habana con cooperación técnica y energética. Peña Nieto también y Raúl Castro visitó Mérida; Obrador visitó la Habana y Díaz Canel visitó México varias veces”, detalló Sheinbaum.

Por otro lado, en conferencia de prensa, la mandataria leyó un documento en el que se habla de la cooperación energética y financiera, comenzando por el año de 1994, cuando durante el periodo especial en Cuba se formalizó la inversión de 350 millones de dólares para la modernización de la refinería de Cienfuegos, “intercambio de deuda por inversión”.

Asistencia de Pemex en 2012: se firmaron cartas de intención para brindar asistencia técnica a la estatal cubana “permitiendo que tuviera presencia en los proyectos de exploración que ejecutaba con consorcios internacionales”, mencionó Sheinbaum.

Además, destacó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se condonó el 70% de la deuda que tenía el gobierno de Cuba con Petroleos Mexicanos, reestructurando el resto para “fomentar el comercio bilateral”.