México

Sheinbaum señala que la relación con Cuba es fuerte: Salinas de Gortari, Calderón y hasta Peña nieto visitaron la isla

La mandataria compartió los motivos detrás estos acuerdos y destacó la cooperación energética y financiera

Guardar
La mandataria en conferecnai de
La mandataria en conferecnai de prensa. (Europa Press)

En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que la relación entre México y Cuba siempre ha sido fuerte y recordó los viajes de los exmandatarios.

Luego de mencionar que han habido acuerdos en materia de petróleo en todos los gobiernos, la mandataria destacó la importancia de mencionar los tratos realizados independientemente del partido político, pues si no, “parece que somos el primero que lo hace”.

“Primero lo hacemos en un marco legal, como país soberano y segundo, lo hacemos para dar continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, explicó la presidenta.

La mandataria compartió datos sobre relación México-Cuba. (Presidencia)

De acuerdo con la información proporcionada por la presidenta, la cronología de los encuentros presidenciales sirve para conocer que Luis Echeverría fue el primer presidente en visitar Cuba tras la revolución.

Posteriormente López Portillo viajó a La Habana y después Fidel Castro visitó México por primera vez en el periodo de Salinas de Gortari; asímismo, el entonces mandatario mexicano viajó a Cuba tras la caída de la Unión Soviética.

“Ernesto Zedillo visitó la cumbre Iberoiamericana y se reúne con disidentes cubanos. En el caso de Fox fue aquel incidente de 'comes y te vas’ pero vino Fidel a México“, recordó la mandataria.

“Para quienes no conocieran esto, estaba Castañeda de Relaciones Exteriores y en aquel entonces tenían la preocupación de que se fueran a encontrar Bush y Castro, y Fox le dijo por teléfono ‘está bien, te invito pero comes y te vas’”, explicó la presidenta.

De acuerdo con sus palabras durante la conferencia de prensa matutina, Fox había dicho otra cosa y los cubanos fueron los que dijeron cómo ocurrió esta situación tan popular.

“Ahí hubo de todas maneras esta relación y bueno, Calderón visitó La Habana con cooperación técnica y energética. Peña Nieto también y Raúl Castro visitó Mérida; Obrador visitó la Habana y Díaz Canel visitó México varias veces”, detalló Sheinbaum.

Por otro lado, en conferencia de prensa, la mandataria leyó un documento en el que se habla de la cooperación energética y financiera, comenzando por el año de 1994, cuando durante el periodo especial en Cuba se formalizó la inversión de 350 millones de dólares para la modernización de la refinería de Cienfuegos, “intercambio de deuda por inversión”.

Asistencia de Pemex en 2012: se firmaron cartas de intención para brindar asistencia técnica a la estatal cubana “permitiendo que tuviera presencia en los proyectos de exploración que ejecutaba con consorcios internacionales”, mencionó Sheinbaum.

Además, destacó que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se condonó el 70% de la deuda que tenía el gobierno de Cuba con Petroleos Mexicanos, reestructurando el resto para “fomentar el comercio bilateral”.

Temas Relacionados

SheinbaumMañaneraCubamexico-noticias

Más Noticias

Precios de las monedas de oro y plata del 22 de diciembre: qué esperar

Las monedas hechas con estos metales preciosos son muy codiciadas y su costo puede cambiar diariamente

Precios de las monedas de

Cuál es la parte del pavo que los expertos advierten no debe comerse para evitar el colesterol y subir de peso

Durante la temporada navideña, el pavo se convierte en el plato principal en muchas mesas

Cuál es la parte del

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 22 de diciembre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de

Cómo preparar un huarache tostado al estilo Toluca: tradición, sabor y color

Se trata de un platillo que combina ingredientes que ayudan a mejorar el sistema digestivo e inmunológico con delicioso maíz azul

Cómo preparar un huarache tostado

Clara Brugada encabeza desfile por el Día del Policía 2025 en CDMX y destaca reducción de delitos

La jefa de Gobierno destaca que la incidencia delictiva en CDMX disminuyó 58%

Clara Brugada encabeza desfile por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lucero Sánchez reveló que El

Lucero Sánchez reveló que El Chapo la secuestró y la violentó físicamente

“Ella sabía que yo existía”: Lucero Sánchez reacciona a documental de Emma Coronel sobre El Chapo

Detienen a “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Ataque en restaurante de Zona Rosa: qué se sabe del hombre que fue asesinado

Detienen a siete hombres con drogas y en flagrancia en Iguala, Guerrero

ENTRETENIMIENTO

“Descanse en paz Burrita Burrona”:

“Descanse en paz Burrita Burrona”: Momo Guzmán anuncia su retiro del personaje tras presunta pelea con Turbulence

La noble causa en la que Alfredo Adame gastará su millonario premio tras ganar La Granja VIP

Los mejores memes que dejó la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin en México

Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en último concierto del puertorriqueño en CDMX

Los puntos clave que podrían echar abajo la demanda de Nodal contra Cazzu, según abogada

DEPORTES

Gilberto Mora llegaría a la

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025

Esto hizo Je’Von Evans, luchador de la WWE, con una camiseta de las Chivas que le regaló un fan en plena función

Shocker causa preocupación entre sus fans al reaparecer en pelea: “Ya ni debería luchar”

Cuándo juega Santiago Giménez y los demás mexicanos en Europa

Javier Aquino lanza una dura crítica contra Guido Pizarro y Mauricio Culebro tras quedar fuera de Tigres: “No fueron honestos”