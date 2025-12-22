México

Habrían asesinado a su padre por un terreno y pobladores los obligaron a sepultarlo antes de entregarlos en Chenalhó, Chiapas

El cuerpo de la víctima, identificada como “Don Chus”, fue encontrado en avanzado estado de descomposición por locales

Los presuntos asesinos fueron obligados
Los presuntos asesinos fueron obligados a darle sepultura al cuerpo mientras estaban amarrados de la cintura. Crédito: Redes sociales

Dos hombres fueron señalados por pobladores de Chenalhó, Chiapas, como los responsables de quitarle la vida a su propio padre, identificado como Don Chus, por un conflicto que tendría origen en la posesión de un terreno en la zona.

Reportes señalan que los hechos habrían escalado hasta un punto en el que los habitantes de la localidad los obligaron a hacerse responsables del cuerpo de su padre, el cual había sido encontrado en estado de descomposición.

Hallazgo del cuerpo de Don Chus

El hallazgo de un adulto mayor sin vida, identificado como Yovano “N”, o también conocido como Don Chus, conmocionó a la comunidad de Polhó, en el municipio indígena de Chenalhó, Chiapas, luego de que su cuerpo fuera encontrado atado de manos y pies dentro de un costal.

Informes señalan que la víctima había sido reportada como desaparecida, sin embargo, su cuerpo se habría localizado hasta 12 días después, aproximadamente el 16 de diciembre de 2025.

De acuerdo con información de medios locales, pobladores de la zona fueron quienes encontraron y alertaron sobre los restos, los cuales presentaban evidentes signos de violencia.

Los restos sin vida fueron
Los restos sin vida fueron localizados en una zona boscosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras recibir el aviso, autoridades resguardaron el lugar con el objetivo de preservar posibles indicios y notificaron a las autoridades tradicionales y ministeriales para el inicio de las diligencias legales.

Versiones no oficiales indicaron que el crimen podría estar relacionado con un conflicto de tierras dentro de la comunidad.

Tras la localización del cuerpo, los pobladores detuvieron a dos de los hijos de la víctima como presuntos responsables del homicidio y los obligaron a cargar el cadáver de su padre y sepultarlo en presencia de toda la comunidad.

Posteriormente, los dos hermanos fueron entregados a las autoridades estatales para que inicien las investigaciones correspondientes.

Videos de los hechos

En redes sociales han circulado videos presuntamente publicados por pobladores de Chenalhó, donde se observa lo sucedido.

El uno de los primeros archivos publicados se mostró lo que sería la osamenta del señor asesinado, el cual se encontró en un camino boscoso, entre vegetación y colocado al interior de lo que pareciera ser un costal.

Además, los últimos videos del caso revelaron cómo fue el momento en que los pobladores obligaron a los presuntos responsables a darle sepultura al que sería su padre. Los dos jóvenes aparecen amarrados con una cuerda a la altura de la cintura, mientras un grupo de gente los observa colocar el cadáver en un ataúd.

Investigación y contexto de violencia

La violencia asociada a disputas de tierras ha generado tensiones crecientes en diversas comunidades indígenas del estado.

La desaparición de quien fuera identificado como Yovano “N” y la posterior detención comunitaria de sus hijos han provocado consternación entre habitantes de la región.

El caso de Chenalhó permanece bajo investigación y se espera que se definan las responsabilidades legales de los acusados y las acciones que podrán tomar las autoridades estatales ante lo ocurrido.

México realiza seguimiento de la

Ataque armado en restaurante de

La Granja VIP en vivo

La Cámara de Diputados impulsa

Detienen a siete hombres con
Detienen a siete hombres con

La Granja VIP en vivo

