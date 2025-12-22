México

El decreto que devuelve Toniná al pueblo de Chiapas: INAH anuncia reapertura al público

La titularidad del terreno permitirá a las comunidades originarias realizar ceremonias y rituales vinculados a sus cosmovisiones

La recuperación de más de 9 hectáreas de terreno privado en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Toniná, en Chiapas, ha sido declarada de utilidad pública por el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar el acceso libre al sitio y fortalecer la protección de este patrimonio.

Esta decisión, publicada el jueves 18 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, responde a una solicitud del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y busca sentar las bases para un aprovechamiento socialmente responsable del área, lo que incluye la reapertura de la zona arqueológica.

Esta zona estaba cerrada al público desde septiembre de 2023, y la promoción de proyectos de turismo sostenible que beneficien a las comunidades aledañas.

La reapertura de Toniná impulsa turismo y cultura ancestral

En palabras de Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, la medida representa “un acto de justicia histórica y de reconocimiento a nuestra memoria e identidad”.

La funcionaria subrayó que la devolución de la titularidad del terreno al pueblo de Chiapas permitirá que las comunidades originarias continúen realizando ceremonias y rituales vinculados a sus cosmovisiones, especialmente durante las temporadas de lluvias y cosechas, fortaleciendo así el lazo ancestral con el sitio.

El decreto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Cultura, fue resultado de la gestión del INAH, que solicitó formalmente la adquisición de la superficie para asegurar la investigación, conservación, protección técnica y legal, así como la divulgación de uno de los asentamientos precolombinos más relevantes de México.

Captan a dos jaguares explorar en las cercanías de la zona arqueológica de Chichén Itza. Crédito: Marco Antonio Rivas - INAH

Toniná y el acceso al pasado: el impacto de la recuperación de las ruinas arqueológicas en la identidad colectiva

Toniná, conocido en la antigüedad como Po o Popo según las inscripciones jeroglíficas halladas en el lugar, destaca por su arquitectura compleja, su desarrollo urbano vertical y la riqueza de su registro escultórico.

Su periodo de mayor esplendor se sitúa entre los siglos VII y IX, aunque existen registros escritos desde el año 593, fecha de la primera inscripción calendárica identificada en la zona.

La declaratoria, coordinada entre la Secretaría de Cultura, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el estado de Chiapas y el INAH, consolida un esfuerzo institucional orientado a preservar y difundir el legado de Toniná para las generaciones futuras.

Zona Arqueológica de Toniná reabre al público en general

- El Gobierno de México declara de utilidad pública más de 9 hectáreas en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Toniná, Chiapas.

- Toniná, conocido como Po o Popo, sobresale por su arquitectura compleja y su importancia en la historia precolombina de México.

- El decreto, impulsado por Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Cultura, consolida la preservación y difusión del legado de Toniná.

