Copiloto trató de salvar a su amigo pero ya estaba muerto al chocar pipa de chapopote en Chamula, Chiapas

Autoridades reportaron que una persona resultó con graves lesiones tras la fuerte explosión que ocasionó el accidente

Crédito: Redes Sociales

Las autoridades de San Juan Chamula, Chiapas acordonaron una amplia zona de la comunidad de Tojtik luego de que un accidente carretero dejara un saldo trágico: un joven conductor perdió la vida y su copiloto resultó gravemente herido al volcarse una pipa de chapopote la tarde de este sábado 20 de diciembre de 2025.

El incidente se produjo cuando el vehículo, que circulaba por caminos de montaña, abandonó la vía y descendió varios metros hasta un barranco, originando un incendio inmediato debido a la carga altamente inflamable que transportaba.

Primera respuesta de auxilió llegó de los pobladores de Tojtik

Los primeros auxilios llegaron impulsados por la respuesta de los habitantes de la zona, quienes intentaron controlar las llamas mientras solicitaban apoyo especializado. Durante los momentos iniciales, el copiloto, aún con heridas graves, logró escapar de la cabina y, en un gesto desesperado por salvar a su compañero, regresó para intentar rescatarlo.

Pese a su empeño y a enfrentar el avance del fuego, las llamas impidieron poner al conductor fuera de peligro y este perdió la vida en el lugar.

Autoridades reportaron que una persona resultó con graves lesiones tras la fuerte explosión que ocasionó el accidente. (Fotos: Protección Civil Chiapas)

El copiloto, que fue sacado por los vecinos y trasladado con premura a un hospital, permanece ingresado en estado delicado de salud. El suceso, que conmocionó a la localidad, dejó ver tanto la peligrosidad de transportar materiales combustibles como la solidaridad de la comunidad ante la emergencia.

El siniestro resalta el riesgo constante en las rutas de montaña y la vulnerabilidad frente a accidentes de este tipo.

Protección Civil informó los pormenores del accidente en Chiapas

A través de su cuenta oficial en X, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó:

“El Sistema Estatal de Protección Civil informa de manera preliminar sobre un accidente ocurrido esta tarde en el municipio de Chamula, en la localidad de Tojtic, se registró la volcadura de una pipa que transportaba material peligroso (chapopote).

Hasta el momento, el saldo preliminar reporta a una persona sin signos vitales, en calidad de desconocido, y a un masculino lesionado en código rojo.Las autoridades municipales continúan recabando información en el sitio".

Otro accidente provocó el choque del Tren Interoceánico

El día de hoy, un tráiler colisionó con el Tren Interoceánico en el municipio de Pichucalco, Chiapas, mientras intentaba cruzar las vías de forma imprudente. El accidente ocurrió cerca de la comunidad de Cardona a las 09:55 horas y provocó daños en la locomotora.

El chofer del vehículo de carga fue trasladado a un hospital por lesiones, pero los 148 pasajeros y la tripulación del tren resultaron ilesos. La administración del ferrocarril activó su plan de contingencia para asegurar el traslado de los viajeros.

El incidente no dejó víctimas mortales y las autoridades confirmaron la efectividad de los protocolos de seguridad.

