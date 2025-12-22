Arrestaron a tres presuntos robachicos tras rescate de niño guatemalteco en Tapachula, Chiapas

Los detenidos viajaban en una camioneta con un niño guatemalteco que refirió no ser su hijo Crédito: Secretaría de Seguridad del Pueblo - Chiapas

Tres presuntos robachicos fueron detenidos en Tapachula, Chiapas, durante un operativo donde autoridades estatales rescataron a un niño guatemalteco que gritaba y pedía auxilio desde el interior de una camioneta.

Los tres detenidos; dos mujeres y un hombre, fueron arrestados por su presunta responsabilidad en el delito de retención de menores. Las acciones fueron coordinadas entre elementos de diversas corporaciones estatales de la región.

Según reportes oficiales, las acciones fueron realizadas por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza.

Además, autoridades informaron que en los trabajos hubo coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detención de los presuntos robachicos

De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió cuando los elementos estatales y federales detectaron una camioneta de la marca Toyota, color gris, con placas del estado de Veracruz, en la que viajaban tres adultos y un niño.

El menor, quien después se supo que tiene nacionalidad guatemalteca, fue observado mientras gritaba y solicitaba ayuda desde el interior del vehículo.

Según las autoridades, en los informes detallaron que “se observó a un menor de edad gritando y pidiendo auxilio”. Tras estos reportes, se le habría marcado el alto al conductor del vehículo para corroborar la situación.

Durante la revisión, Enrique “N”, quien conducía el automóvil, afirmó ante los agentes que era el padre del menor y que este presentaba llanto a causa de “berrinches”.

Al pedir la versión de las otras dos personas, Doris “N” aseguró ser la madre del niño y Adriana “N” se identificó como amiga de los tripulantes.

Según el reporte oficial de la SSP, el menor insistió ante las autoridades que las personas que iban con él no eran sus padres. Derivado de los señalamientos, se realizó la detención de las tres personas.

Un hombre y dos mujeres fueron arrestados tras los hechos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SSP y la FGE pusieron a disposición del Ministerio Público a los tres adultos para la investigación correspondiente.

El menor quedó bajo resguardo del Sistema DIF municipal, informaron las instancias estatales poco después del operativo.

A raíz del hecho, el caso quedó abierto para el deslinde de responsabilidades.

Mensaje de las autoridades tras los hechos

El comunicado oficial subrayó el compromiso de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de diseñar y ejecutar estrategias coordinadas con instancias federales y locales para la protección de menores en el estado de Chiapas.

“Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar estableciendo estrategias de seguridad para garantizar la seguridad de las familias chiapanecas”, señaló la SSP para finalizar el reporte donde informaron del caso.