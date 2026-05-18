Pase BUAP 2026: fechas, requisitos y todo lo que debes saber para entrar a una carrera sin examen

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) activó un mecanismo de pase directo para aspirantes en 99 programas académicos de niveles medio superior y superior para el proceso de admisión 2026.
La medida elimina el requisito de examen de ingreso en estas opciones, aunque la universidad exige cumplir íntegramente con los requisitos y trámites que serán detallados en la convocatoria del 18 de julio.
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El alcance de esta decisión abarca tanto licenciaturas como preparatorias, incluyendo sedes en la ciudad de Puebla y en cinco complejos regionales:
- Centro
- Sur
- Norte
- Mixteca
- Nororiental
Además, la disposición contempla modalidades alternativas, como programas a distancia, mixtos y semiescolarizados, así como la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
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Admisión sin examen: requisitos y excepciones
Los aspirantes a los 99 programas podrán obtener el ingreso directo siempre que hayan completado el registro al proceso de admisión de 2026 y presenten el Formato de Asignación, documento que les permitirá confirmar si su carrera o preparatoria está incluida en la lista.
El resto de los postulantes deberá cumplir con el examen de admisión, programado entre el 20 y el 27 de junio, y consultar los resultados a partir del 18 de julio.
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En el nivel medio superior, la BUAP confirmó que el pase directo aplicará para el Bachillerato Internacional 5 de Mayo, la Preparatoria a Distancia y ocho planteles ubicados en el interior del estado, cuyos nombres aún no se han divulgado.
El resto de las opciones en este nivel mantiene la exigencia del examen.
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Quienes no sean beneficiados con esta política deberán rendir la prueba en modalidad virtual durante el periodo estipulado en la convocatoria vigente, y solo entonces podrán acceder a los resultados para saber si obtuvieron un lugar.
Procedimiento para los aspirantes
El proceso para ingresar sin examen requiere que los interesados validen cuidadosamente si la opción académica elegida está incluida.
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Para ello, deberán consultar el Formato de Asignación, que estará disponible junto con la convocatoria de inscripción el 18 de julio.
En caso de no estar en la lista, será obligatorio presentar el examen en las fechas definidas.
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La institución enfatiza que el cumplimiento de fechas y requisitos es indispensable para no perder el beneficio, ya que el pase directo no exime de los trámites administrativos ni de las obligaciones documentales exigidas por la universidad.
Lista de carreras y preparatorias sin hacer examen en la BUAP
Nivel medio superior
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- Puebla Bachillerato 5 de Mayo
- Puebla Técnico en Música
- Puebla - Bachillerato Tecnológico (San Pedro Zacachimalpa)
- Ciudad Serdán - Preparatoria Complejo Regional Centro
- Chiautla de Tapia - Preparatoria Complejo Regional Mixteca
- Ixtepec - Bachillerato Tecnológico Agropecuario Complejo Regional Nororiental
- Zacapoaxtla - Bachillerato Tecnológico Agropecuario Complejo Regional Nororiental
- Cuetzalan - Preparatoria Complejo Regional Nororiental
- Chignahuapan - Preparatoria Complejo Regional Norte
- Venustiano Carranza - Preparatoria Complejo Regional Norte
- Zacatlán - Preparatoria Complejo Regional Norte
- Preparatoria a Distancia - Complejo Regional Sur
- Coyomeapan - Preparatoria Complejo Regional Sur
- Vicente Guerrero - Preparatoria Complejo Regional Sur
Nivel superior
Área de Ciencias Económico Administrativas
- Acatzingo - Administración de Empresas - Complejo Regional Centro
- Atlixco - Administración de Empresas - Complejo Regional Mixteca
- Atlixco - Administración Turistica - Complejo Regional Mixteca
- Atlixco - Contaduría Pública - Complejo Regional Mixteca
- Atlixco - Gastronomía - Complejo Regional Mixteca
- Chiautla de Tapia - Contaduría Pública - Complejo Regional Mixteca
- Chignahuapan - Administración de Empresas - Complejo Regional Norte
- Chignahuapan - Administración Turística - Complejo Regional Norte
- Ciudad Serdán - Contaduría Pública - Complejo Regional Centro
- Distancia - Administración y Dirección de PYMES - Facultad de Contaduría Pública
- Distancia - Periodismo - Facultad de Ciencias de la Comunicación
- Huauchinango - Administración de Empresas - Complejo Regional Norte
- Libres - Administración de Empresas - Complejo Regional Nororiental
- Libres - Contaduría Pública - Complejo Regional Nororiental
- Puebla - Administración Pública y Gestión para el Desarrollo - Facultad de Administración
- Puebla - Administración y Dirección de PYMES - Facultad de Contaduría Pública
- Puebla - Dirección Financiera - Facultad de Contaduría Pública
- Puebla - Periodismo - Facultad de Ciencias de la Comunicación
- Semiescolarizado - Administración de Empresas - Facultad de Administración
- Semiescolarizado - Comunicación - Facultad de Ciencias de la Comunicación
- Semiescolarizado - Periodismo - Facultad de Ciencias de la Comunicación
- Tehuacán - Administración de Empresas - Complejo Regional Sur
- Tehuacán - Comunicación - Complejo Regional Sur
- Tehuacán - Mercadotecnia y Medios Digitales - Complejo Regional Sur
- Zacapoaxtla - Administración de Empresas - Complejo Regional Nororiental
- Zacapoaxtla - Contaduría Pública - Complejo Regional Nororiental
- Zacatlán - Contaduría Pública - Complejo Regional Norte
Área de Ciencias Sociales y Humanidades
- Atlixco - Derecho - Complejo Regional Mixteca
- Atlixco - Procesos Educativos - Complejo Regional Mixteca
- Chiautla de Tapia - Procesos Educativos - Complejo Regional Mixteca
- Chignahuapan - Derecho - Complejo Regional Norte
- Ciudad Serdán - Derecho - Complejo Regional Centro
- Huauchinango - Derecho - Complejo Regional Norte
- Libres - Derecho - Complejo Regional Nororiental
- Mixta - Gestión de la Información - Facultad de Filosofía y Letras
- Mixta - Humanidades - Facultad de Filosofía y Letras
- Puebla - Antropología Social - Facultad de Filosofía y Letras
- Puebla - Arte Dramático - Facultad de Artes
- Puebla - Consultoría Jurídica - Facultad de Derecho
- Puebla - Danza - Facultad de Artes
- Puebla - Enseñanza del Inglés - Facultad de Lenguas
- Puebla - Enseñanza de Lenguas con Opción en Inglés (Mixta) - Facultad de Lenguas
- Puebla - Etnocoreología - Facultad de Artes
- Puebla - Filosofía - Facultad de Filosofía y Letras
- Puebla - Historia - Facultad de Filosofía y Letras
- Puebla - Lingüística y Literatura Hispánica - Facultad de Filosofía y Letras
- Puebla - Música - Facultad de Artes
- Puebla - Sociología - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
- Puebla - Lengua Francesa, Cultura y Mediación - Facultad de Lenguas
Área de Ingeniería y Ciencias Exactas
- Huauchinango - Arquitectura - Complejo Regional Norte
- Mixta - Innovación Emprendedora - Facultad de Ingeniería
- Puebla (CU2) - Ciencias de la Computación - Facultad de Ciencias de la Computación
- Puebla (CU2) - Ingeniería en Alimentos - Facultad de Ingeniería Química
- Puebla (CU2) - Ingeniería en Ciudades Inteligentes y Sostenibles - Facultad en Ciencias de la Electrónica
- Puebla (CU2) - Ingeniería en Energías Renovables - Facultad en Ciencias de la Electrónica
- Puebla (CU2) - Ingeniería en Logística Digital y Cadena de Suministro - Facultad de Ingeniería
- Puebla (CU2) - Ingeniería en Materiales - Facultad de Ingeniería Química
- Puebla (CU2) - Ingeniería en Tecnologías de la Información - Facultad de Ciencias de la Computación
- Puebla (CU2) - Ingeniería Textil - Facultad de Ingeniería
- Puebla (CU2) - Ingeniería Topográfica y Geodésica - Facultad de Ingeniería
- Puebla (CU2) - Ingeniería Geofísica - Facultad de Ingeniería
- Puebla (CU2) - Matemáticas - Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
- Puebla (CU2) - Matemáticas Aplicadas - Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
- Puebla (CU2) - Urbanismo y Diseño Ambiental - Facultad de Arquitectura
- Puebla - Física - Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
- Puebla - Física Aplicada - Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
- San José Chiapa - Ingeniería en Automatización y Autotrónica - Complejo Regional Centro
- San José Chiapa - Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial - Complejo Regional Centro
- San José Chiapa - Ingeniería en Sistemas y TI Industrial - Complejo Regional Centro
- Tecamachalco - Ingeniería Agroindustrial - Complejo Regional Centro
- Tehuacán - Diseño Gráfico - Complejo Regional Sur
- Zacatlán - Arquitectura - Complejo Regional Norte
- Zacatlán - Diseño Gráfico - Complejo Regional Norte
Área de Ciencias Naturales y de la Salud
- Izúcar de Matamoros - Biotecnología - Complejo Regional Mixteca
- Izúcar de Matamoros - Químico Farmacobiólogo - Complejo Regional Mixteca
- Libres - Ingeniería Agronómica y Zootecnia - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias
- Libres - Ingeniería en Agronomía - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias
- Puebla (CU2) - Farmacia - Facultad de Ciencias Químicas
- Puebla (CU2) - Química - Facultad de Ciencias Químicas
- Puebla - Gerontología - Facultad de Enfermería
- Semiescolarizado - Readaptación y Activación Física - Facultad de Cultura Física
- Tecamachalco - Fauna Silvestre - Facultad de Medicina Veterinaria
- Teziutlán - Enfermería - Complejo Regional Nororiental
- Teziutlán - Ingeniería Agrohidráulica - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias
- Teziutlán - Ingeniería en Agronomía - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias
- Tetela de Ocampo - Enfermería - Complejo Regional Norte
- Tetela de Ocampo - Ingeniería Agroforestal - Complejo Regional Norte
- Tlatlauquitepec - Ingeniería Agronómica y Zootecnia - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias
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