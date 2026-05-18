México

Pase BUAP 2026: fechas, requisitos y todo lo que debes saber para entrar a una carrera sin examen

Los estudiantes pueden elegir entre programas semiescolarizados, a distancia o tradicionales

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Un stand de libros con estanterías blancas que forman las letras BUAP. Una mesa en primer plano está llena de libros apilados, algunos con moños azules
Son 99 programas de nivel superior y medio superior ( X/FB - BUAPoficial)

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) activó un mecanismo de pase directo para aspirantes en 99 programas académicos de niveles medio superior y superior para el proceso de admisión 2026.

La medida elimina el requisito de examen de ingreso en estas opciones, aunque la universidad exige cumplir íntegramente con los requisitos y trámites que serán detallados en la convocatoria del 18 de julio.

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El alcance de esta decisión abarca tanto licenciaturas como preparatorias, incluyendo sedes en la ciudad de Puebla y en cinco complejos regionales:

Primer plano de un joven en uniforme azul conectando cables rojos y negros a un panel electrónico, con otro joven observando detrás en un laboratorio
El listado de preparatorias beneficiadas abarca opciones en Puebla, Bachillerato Internacional 5 de Mayo y ocho planteles del interior del estado ( X/FB - BUAPoficial)
  • Centro
  • Sur
  • Norte
  • Mixteca
  • Nororiental

Además, la disposición contempla modalidades alternativas, como programas a distancia, mixtos y semiescolarizados, así como la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

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Admisión sin examen: requisitos y excepciones

Los aspirantes a los 99 programas podrán obtener el ingreso directo siempre que hayan completado el registro al proceso de admisión de 2026 y presenten el Formato de Asignación, documento que les permitirá confirmar si su carrera o preparatoria está incluida en la lista.

El resto de los postulantes deberá cumplir con el examen de admisión, programado entre el 20 y el 27 de junio, y consultar los resultados a partir del 18 de julio.

En un aula, un profesor escribe en la pizarra mientras estudiantes, algunos con mascarilla, toman apuntes. Una pantalla muestra 'PROGRESIONES ARITMÉTICAS'
Programa de pase directo de la BUAP abarca áreas como Ciencias Económico Administrativas, Sociales y Humanidades, Ingeniería y Ciencias Exactas ( X/FB - BUAPoficial)

En el nivel medio superior, la BUAP confirmó que el pase directo aplicará para el Bachillerato Internacional 5 de Mayo, la Preparatoria a Distancia y ocho planteles ubicados en el interior del estado, cuyos nombres aún no se han divulgado.

El resto de las opciones en este nivel mantiene la exigencia del examen.

Quienes no sean beneficiados con esta política deberán rendir la prueba en modalidad virtual durante el periodo estipulado en la convocatoria vigente, y solo entonces podrán acceder a los resultados para saber si obtuvieron un lugar.

Procedimiento para los aspirantes

El proceso para ingresar sin examen requiere que los interesados validen cuidadosamente si la opción académica elegida está incluida.

Para ello, deberán consultar el Formato de Asignación, que estará disponible junto con la convocatoria de inscripción el 18 de julio.

Edificio moderno blanco de múltiples pisos con ventanas, un mural azul abstracto en un lateral y un letrero azul que dice 'MULTIAULAS 4' en la entrada
La BUAP implementa pase directo para el proceso de admisión 2026 en 99 programas académicos sin examen de ingreso ( X/FB - BUAPoficial)

En caso de no estar en la lista, será obligatorio presentar el examen en las fechas definidas.

La institución enfatiza que el cumplimiento de fechas y requisitos es indispensable para no perder el beneficio, ya que el pase directo no exime de los trámites administrativos ni de las obligaciones documentales exigidas por la universidad.

Lista de carreras y preparatorias sin hacer examen en la BUAP

Una persona con cabello oscuro y camisa a cuadros azul y negro toca un piano de cola negro con partituras digitales en una tableta sobre el atril
Los aspirantes deben cumplir todos los requisitos administrativos y consultar el Formato de Asignación para validar su ingreso sin examen ( X/FB - BUAPoficial)

Nivel medio superior

  • Puebla Bachillerato 5 de Mayo
  • Puebla Técnico en Música
  • Puebla - Bachillerato Tecnológico (San Pedro Zacachimalpa)
  • Ciudad Serdán - Preparatoria Complejo Regional Centro
  • Chiautla de Tapia - Preparatoria Complejo Regional Mixteca
  • Ixtepec - Bachillerato Tecnológico Agropecuario Complejo Regional Nororiental
  • Zacapoaxtla - Bachillerato Tecnológico Agropecuario Complejo Regional Nororiental
  • Cuetzalan - Preparatoria Complejo Regional Nororiental
  • Chignahuapan - Preparatoria Complejo Regional Norte
  • Venustiano Carranza - Preparatoria Complejo Regional Norte
  • Zacatlán - Preparatoria Complejo Regional Norte
  • Preparatoria a Distancia - Complejo Regional Sur
  • Coyomeapan - Preparatoria Complejo Regional Sur
  • Vicente Guerrero - Preparatoria Complejo Regional Sur

Nivel superior

Área de Ciencias Económico Administrativas

Un hombre joven de cabello oscuro y camisa blanca con el logo de "BUAP San José Chiapa" mira hacia abajo a equipos tecnológicos en un laboratorio iluminado
Complejo Regional Centro de San José Chiapa también está incluido ( X/FB - BUAPoficial)
  • Acatzingo - Administración de Empresas - Complejo Regional Centro
  • Atlixco - Administración de Empresas - Complejo Regional Mixteca
  • Atlixco - Administración Turistica - Complejo Regional Mixteca
  • Atlixco - Contaduría Pública - Complejo Regional Mixteca
  • Atlixco - Gastronomía - Complejo Regional Mixteca
  • Chiautla de Tapia - Contaduría Pública - Complejo Regional Mixteca
  • Chignahuapan - Administración de Empresas - Complejo Regional Norte
  • Chignahuapan - Administración Turística - Complejo Regional Norte
  • Ciudad Serdán - Contaduría Pública - Complejo Regional Centro
  • Distancia - Administración y Dirección de PYMES - Facultad de Contaduría Pública
  • Distancia - Periodismo - Facultad de Ciencias de la Comunicación
  • Huauchinango - Administración de Empresas - Complejo Regional Norte
  • Libres - Administración de Empresas - Complejo Regional Nororiental
  • Libres - Contaduría Pública - Complejo Regional Nororiental
  • Puebla - Administración Pública y Gestión para el Desarrollo - Facultad de Administración
  • Puebla - Administración y Dirección de PYMES - Facultad de Contaduría Pública
  • Puebla - Dirección Financiera - Facultad de Contaduría Pública
  • Puebla - Periodismo - Facultad de Ciencias de la Comunicación
  • Semiescolarizado - Administración de Empresas - Facultad de Administración
  • Semiescolarizado - Comunicación - Facultad de Ciencias de la Comunicación
  • Semiescolarizado - Periodismo - Facultad de Ciencias de la Comunicación
  • Tehuacán - Administración de Empresas - Complejo Regional Sur
  • Tehuacán - Comunicación - Complejo Regional Sur
  • Tehuacán - Mercadotecnia y Medios Digitales - Complejo Regional Sur
  • Zacapoaxtla - Administración de Empresas - Complejo Regional Nororiental
  • Zacapoaxtla - Contaduría Pública - Complejo Regional Nororiental
  • Zacatlán - Contaduría Pública - Complejo Regional Norte

Área de Ciencias Sociales y Humanidades

Un hombre y una mujer bailan con pañuelos, mientras otros jóvenes tocan instrumentos musicales tradicionales como guitarra y cajón en un salón con piso de madera
Quienes no accedan al pase directo en la BUAP deberán presentar el examen de admisión virtual entre el 20 y 27 de junio y revisar resultados el 18 de julio ( X/FB - BUAPoficial)
  • Atlixco - Derecho - Complejo Regional Mixteca
  • Atlixco - Procesos Educativos - Complejo Regional Mixteca
  • Chiautla de Tapia - Procesos Educativos - Complejo Regional Mixteca
  • Chignahuapan - Derecho - Complejo Regional Norte
  • Ciudad Serdán - Derecho - Complejo Regional Centro
  • Huauchinango - Derecho - Complejo Regional Norte
  • Libres - Derecho - Complejo Regional Nororiental
  • Mixta - Gestión de la Información - Facultad de Filosofía y Letras
  • Mixta - Humanidades - Facultad de Filosofía y Letras
  • Puebla - Antropología Social - Facultad de Filosofía y Letras
  • Puebla - Arte Dramático - Facultad de Artes
  • Puebla - Consultoría Jurídica - Facultad de Derecho
  • Puebla - Danza - Facultad de Artes
  • Puebla - Enseñanza del Inglés - Facultad de Lenguas
  • Puebla - Enseñanza de Lenguas con Opción en Inglés (Mixta) - Facultad de Lenguas
  • Puebla - Etnocoreología - Facultad de Artes
  • Puebla - Filosofía - Facultad de Filosofía y Letras
  • Puebla - Historia - Facultad de Filosofía y Letras
  • Puebla - Lingüística y Literatura Hispánica - Facultad de Filosofía y Letras
  • Puebla - Música - Facultad de Artes
  • Puebla - Sociología - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
  • Puebla - Lengua Francesa, Cultura y Mediación - Facultad de Lenguas

Área de Ingeniería y Ciencias Exactas

Cuatro estudiantes, dos hombres y dos mujeres, posan alrededor de un gran robot de ruedas robustas con una cámara, en un aula o laboratorio de la BUAP
La modalidad de ingreso sin examen aplica también a programas alternativos como educación a distancia, mixta y semiescolarizada en la BUAP ( X/FB - BUAPoficial)
  • Huauchinango - Arquitectura - Complejo Regional Norte
  • Mixta - Innovación Emprendedora - Facultad de Ingeniería
  • Puebla (CU2) - Ciencias de la Computación - Facultad de Ciencias de la Computación
  • Puebla (CU2) - Ingeniería en Alimentos - Facultad de Ingeniería Química
  • Puebla (CU2) - Ingeniería en Ciudades Inteligentes y Sostenibles - Facultad en Ciencias de la Electrónica
  • Puebla (CU2) - Ingeniería en Energías Renovables - Facultad en Ciencias de la Electrónica
  • Puebla (CU2) - Ingeniería en Logística Digital y Cadena de Suministro - Facultad de Ingeniería
  • Puebla (CU2) - Ingeniería en Materiales - Facultad de Ingeniería Química
  • Puebla (CU2) - Ingeniería en Tecnologías de la Información - Facultad de Ciencias de la Computación
  • Puebla (CU2) - Ingeniería Textil - Facultad de Ingeniería
  • Puebla (CU2) - Ingeniería Topográfica y Geodésica - Facultad de Ingeniería
  • Puebla (CU2) - Ingeniería Geofísica - Facultad de Ingeniería
  • Puebla (CU2) - Matemáticas - Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
  • Puebla (CU2) - Matemáticas Aplicadas - Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
  • Puebla (CU2) - Urbanismo y Diseño Ambiental - Facultad de Arquitectura
  • Puebla - Física - Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
  • Puebla - Física Aplicada - Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas
  • San José Chiapa - Ingeniería en Automatización y Autotrónica - Complejo Regional Centro
  • San José Chiapa - Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial - Complejo Regional Centro
  • San José Chiapa - Ingeniería en Sistemas y TI Industrial - Complejo Regional Centro
  • Tecamachalco - Ingeniería Agroindustrial - Complejo Regional Centro
  • Tehuacán - Diseño Gráfico - Complejo Regional Sur
  • Zacatlán - Arquitectura - Complejo Regional Norte
  • Zacatlán - Diseño Gráfico - Complejo Regional Norte

Área de Ciencias Naturales y de la Salud

Letrero azul "BUAP CU" y un "2" verde con una hoja en primer plano, frente a edificios universitarios modernos de tonos azules y grises bajo un cielo claro
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia está incluida entre las opciones de ingreso sin examen en la convocatoria de la BUAP 2026 ( X/FB - BUAPoficial)
  • Izúcar de Matamoros - Biotecnología - Complejo Regional Mixteca
  • Izúcar de Matamoros - Químico Farmacobiólogo - Complejo Regional Mixteca
  • Libres - Ingeniería Agronómica y Zootecnia - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias
  • Libres - Ingeniería en Agronomía - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias
  • Puebla (CU2) - Farmacia - Facultad de Ciencias Químicas
  • Puebla (CU2) - Química - Facultad de Ciencias Químicas
  • Puebla - Gerontología - Facultad de Enfermería
  • Semiescolarizado - Readaptación y Activación Física - Facultad de Cultura Física
  • Tecamachalco - Fauna Silvestre - Facultad de Medicina Veterinaria
  • Teziutlán - Enfermería - Complejo Regional Nororiental
  • Teziutlán - Ingeniería Agrohidráulica - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias
  • Teziutlán - Ingeniería en Agronomía - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias
  • Tetela de Ocampo - Enfermería - Complejo Regional Norte
  • Tetela de Ocampo - Ingeniería Agroforestal - Complejo Regional Norte
  • Tlatlauquitepec - Ingeniería Agronómica y Zootecnia - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias

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