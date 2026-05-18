Pase BUAP 2026: fechas, requisitos y todo lo que debes saber para entrar a una carrera sin examen

Son 99 programas de nivel superior y medio superior ( X/FB - BUAPoficial)

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) activó un mecanismo de pase directo para aspirantes en 99 programas académicos de niveles medio superior y superior para el proceso de admisión 2026.

La medida elimina el requisito de examen de ingreso en estas opciones, aunque la universidad exige cumplir íntegramente con los requisitos y trámites que serán detallados en la convocatoria del 18 de julio.

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El alcance de esta decisión abarca tanto licenciaturas como preparatorias, incluyendo sedes en la ciudad de Puebla y en cinco complejos regionales:

El listado de preparatorias beneficiadas abarca opciones en Puebla, Bachillerato Internacional 5 de Mayo y ocho planteles del interior del estado ( X/FB - BUAPoficial)

Centro

Sur

Norte

Mixteca

Nororiental

Además, la disposición contempla modalidades alternativas, como programas a distancia, mixtos y semiescolarizados, así como la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

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Admisión sin examen: requisitos y excepciones

Los aspirantes a los 99 programas podrán obtener el ingreso directo siempre que hayan completado el registro al proceso de admisión de 2026 y presenten el Formato de Asignación, documento que les permitirá confirmar si su carrera o preparatoria está incluida en la lista.

El resto de los postulantes deberá cumplir con el examen de admisión, programado entre el 20 y el 27 de junio, y consultar los resultados a partir del 18 de julio.

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Programa de pase directo de la BUAP abarca áreas como Ciencias Económico Administrativas, Sociales y Humanidades, Ingeniería y Ciencias Exactas ( X/FB - BUAPoficial)

En el nivel medio superior, la BUAP confirmó que el pase directo aplicará para el Bachillerato Internacional 5 de Mayo, la Preparatoria a Distancia y ocho planteles ubicados en el interior del estado, cuyos nombres aún no se han divulgado.

El resto de las opciones en este nivel mantiene la exigencia del examen.

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Quienes no sean beneficiados con esta política deberán rendir la prueba en modalidad virtual durante el periodo estipulado en la convocatoria vigente, y solo entonces podrán acceder a los resultados para saber si obtuvieron un lugar.

Procedimiento para los aspirantes

El proceso para ingresar sin examen requiere que los interesados validen cuidadosamente si la opción académica elegida está incluida.

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Para ello, deberán consultar el Formato de Asignación, que estará disponible junto con la convocatoria de inscripción el 18 de julio.

La BUAP implementa pase directo para el proceso de admisión 2026 en 99 programas académicos sin examen de ingreso ( X/FB - BUAPoficial)

En caso de no estar en la lista, será obligatorio presentar el examen en las fechas definidas.

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La institución enfatiza que el cumplimiento de fechas y requisitos es indispensable para no perder el beneficio, ya que el pase directo no exime de los trámites administrativos ni de las obligaciones documentales exigidas por la universidad.

Lista de carreras y preparatorias sin hacer examen en la BUAP

Los aspirantes deben cumplir todos los requisitos administrativos y consultar el Formato de Asignación para validar su ingreso sin examen ( X/FB - BUAPoficial)

Nivel medio superior

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Puebla Bachillerato 5 de Mayo

Puebla Técnico en Música

Puebla - Bachillerato Tecnológico (San Pedro Zacachimalpa)

Ciudad Serdán - Preparatoria Complejo Regional Centro

Chiautla de Tapia - Preparatoria Complejo Regional Mixteca

Ixtepec - Bachillerato Tecnológico Agropecuario Complejo Regional Nororiental

Zacapoaxtla - Bachillerato Tecnológico Agropecuario Complejo Regional Nororiental

Cuetzalan - Preparatoria Complejo Regional Nororiental

Chignahuapan - Preparatoria Complejo Regional Norte

Venustiano Carranza - Preparatoria Complejo Regional Norte

Zacatlán - Preparatoria Complejo Regional Norte

Preparatoria a Distancia - Complejo Regional Sur

Coyomeapan - Preparatoria Complejo Regional Sur

Vicente Guerrero - Preparatoria Complejo Regional Sur

Nivel superior

Área de Ciencias Económico Administrativas

Complejo Regional Centro de San José Chiapa también está incluido ( X/FB - BUAPoficial)

Acatzingo - Administración de Empresas - Complejo Regional Centro

Atlixco - Administración de Empresas - Complejo Regional Mixteca

Atlixco - Administración Turistica - Complejo Regional Mixteca

Atlixco - Contaduría Pública - Complejo Regional Mixteca

Atlixco - Gastronomía - Complejo Regional Mixteca

Chiautla de Tapia - Contaduría Pública - Complejo Regional Mixteca

Chignahuapan - Administración de Empresas - Complejo Regional Norte

Chignahuapan - Administración Turística - Complejo Regional Norte

Ciudad Serdán - Contaduría Pública - Complejo Regional Centro

Distancia - Administración y Dirección de PYMES - Facultad de Contaduría Pública

Distancia - Periodismo - Facultad de Ciencias de la Comunicación

Huauchinango - Administración de Empresas - Complejo Regional Norte

Libres - Administración de Empresas - Complejo Regional Nororiental

Libres - Contaduría Pública - Complejo Regional Nororiental

Puebla - Administración Pública y Gestión para el Desarrollo - Facultad de Administración

Puebla - Administración y Dirección de PYMES - Facultad de Contaduría Pública

Puebla - Dirección Financiera - Facultad de Contaduría Pública

Puebla - Periodismo - Facultad de Ciencias de la Comunicación

Semiescolarizado - Administración de Empresas - Facultad de Administración

Semiescolarizado - Comunicación - Facultad de Ciencias de la Comunicación

Semiescolarizado - Periodismo - Facultad de Ciencias de la Comunicación

Tehuacán - Administración de Empresas - Complejo Regional Sur

Tehuacán - Comunicación - Complejo Regional Sur

Tehuacán - Mercadotecnia y Medios Digitales - Complejo Regional Sur

Zacapoaxtla - Administración de Empresas - Complejo Regional Nororiental

Zacapoaxtla - Contaduría Pública - Complejo Regional Nororiental

Zacatlán - Contaduría Pública - Complejo Regional Norte

Área de Ciencias Sociales y Humanidades

Quienes no accedan al pase directo en la BUAP deberán presentar el examen de admisión virtual entre el 20 y 27 de junio y revisar resultados el 18 de julio ( X/FB - BUAPoficial)

Atlixco - Derecho - Complejo Regional Mixteca

Atlixco - Procesos Educativos - Complejo Regional Mixteca

Chiautla de Tapia - Procesos Educativos - Complejo Regional Mixteca

Chignahuapan - Derecho - Complejo Regional Norte

Ciudad Serdán - Derecho - Complejo Regional Centro

Huauchinango - Derecho - Complejo Regional Norte

Libres - Derecho - Complejo Regional Nororiental

Mixta - Gestión de la Información - Facultad de Filosofía y Letras

Mixta - Humanidades - Facultad de Filosofía y Letras

Puebla - Antropología Social - Facultad de Filosofía y Letras

Puebla - Arte Dramático - Facultad de Artes

Puebla - Consultoría Jurídica - Facultad de Derecho

Puebla - Danza - Facultad de Artes

Puebla - Enseñanza del Inglés - Facultad de Lenguas

Puebla - Enseñanza de Lenguas con Opción en Inglés (Mixta) - Facultad de Lenguas

Puebla - Etnocoreología - Facultad de Artes

Puebla - Filosofía - Facultad de Filosofía y Letras

Puebla - Historia - Facultad de Filosofía y Letras

Puebla - Lingüística y Literatura Hispánica - Facultad de Filosofía y Letras

Puebla - Música - Facultad de Artes

Puebla - Sociología - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Puebla - Lengua Francesa, Cultura y Mediación - Facultad de Lenguas

Área de Ingeniería y Ciencias Exactas

La modalidad de ingreso sin examen aplica también a programas alternativos como educación a distancia, mixta y semiescolarizada en la BUAP ( X/FB - BUAPoficial)

Huauchinango - Arquitectura - Complejo Regional Norte

Mixta - Innovación Emprendedora - Facultad de Ingeniería

Puebla (CU2) - Ciencias de la Computación - Facultad de Ciencias de la Computación

Puebla (CU2) - Ingeniería en Alimentos - Facultad de Ingeniería Química

Puebla (CU2) - Ingeniería en Ciudades Inteligentes y Sostenibles - Facultad en Ciencias de la Electrónica

Puebla (CU2) - Ingeniería en Energías Renovables - Facultad en Ciencias de la Electrónica

Puebla (CU2) - Ingeniería en Logística Digital y Cadena de Suministro - Facultad de Ingeniería

Puebla (CU2) - Ingeniería en Materiales - Facultad de Ingeniería Química

Puebla (CU2) - Ingeniería en Tecnologías de la Información - Facultad de Ciencias de la Computación

Puebla (CU2) - Ingeniería Textil - Facultad de Ingeniería

Puebla (CU2) - Ingeniería Topográfica y Geodésica - Facultad de Ingeniería

Puebla (CU2) - Ingeniería Geofísica - Facultad de Ingeniería

Puebla (CU2) - Matemáticas - Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas

Puebla (CU2) - Matemáticas Aplicadas - Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas

Puebla (CU2) - Urbanismo y Diseño Ambiental - Facultad de Arquitectura

Puebla - Física - Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas

Puebla - Física Aplicada - Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas

San José Chiapa - Ingeniería en Automatización y Autotrónica - Complejo Regional Centro

San José Chiapa - Ingeniería en Procesos y Gestión Industrial - Complejo Regional Centro

San José Chiapa - Ingeniería en Sistemas y TI Industrial - Complejo Regional Centro

Tecamachalco - Ingeniería Agroindustrial - Complejo Regional Centro

Tehuacán - Diseño Gráfico - Complejo Regional Sur

Zacatlán - Arquitectura - Complejo Regional Norte

Zacatlán - Diseño Gráfico - Complejo Regional Norte

Área de Ciencias Naturales y de la Salud

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia está incluida entre las opciones de ingreso sin examen en la convocatoria de la BUAP 2026 ( X/FB - BUAPoficial)

Izúcar de Matamoros - Biotecnología - Complejo Regional Mixteca

Izúcar de Matamoros - Químico Farmacobiólogo - Complejo Regional Mixteca

Libres - Ingeniería Agronómica y Zootecnia - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias

Libres - Ingeniería en Agronomía - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias

Puebla (CU2) - Farmacia - Facultad de Ciencias Químicas

Puebla (CU2) - Química - Facultad de Ciencias Químicas

Puebla - Gerontología - Facultad de Enfermería

Semiescolarizado - Readaptación y Activación Física - Facultad de Cultura Física

Tecamachalco - Fauna Silvestre - Facultad de Medicina Veterinaria

Teziutlán - Enfermería - Complejo Regional Nororiental

Teziutlán - Ingeniería Agrohidráulica - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias

Teziutlán - Ingeniería en Agronomía - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias

Tetela de Ocampo - Enfermería - Complejo Regional Norte

Tetela de Ocampo - Ingeniería Agroforestal - Complejo Regional Norte

Tlatlauquitepec - Ingeniería Agronómica y Zootecnia - Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias