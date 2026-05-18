México

SICT moderniza carreteras federales y reduce accidentes en rutas de alto tráfico

El uso de trenes de pavimentación permite atender hasta 3 kilómetros diarios y beneficia a rutas estratégicas que comunican polos turísticos, zonas agrícolas y centros industriales en varios estados del país

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Vista aérea de una carretera en construcción. Maquinaria de pavimentación y un rodillo compactador operan sobre asfalto nuevo, con trabajadores en un entorno semiárido
La SICT moderniza la red carretera federal mexicana con trenes de pavimentación, cubriendo más de 5 mil kilómetros para mejorar la seguridad y eficiencia vial. (SICT)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció la reparación de 5 mil kilómetros de la red carretera federal en México, empleando una flota de trenes de pavimentación. Este avance, según la dependencia, forma parte de una estrategia de modernización que prioriza la seguridad y la eficiencia en las vías de comunicación del país.

El comunicado oficial precisó: “En el periodo 2023-2024, se atendieron más de 5 mil kilómetros de caminos y carreteras federales libres de peaje”, resaltando que estos trabajos se concentraron en tramos con mayor flujo vehicular y deterioro. La SICT destacó que, con la utilización de trenes de pavimentación, es posible intervenir hasta 3 kilómetros diarios, lo que representa una optimización significativa respecto a métodos convencionales.

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Una máquina de pavimentación amarilla y negra sobre una carretera oscura, con material procesado saliendo, flanqueada por una ladera árida con arbustos verdes
El empleo de trenes de pavimentación permite una atención rápida y eficiente (SICT)

El titular de la dependencia, Jorge Nuño Lara, subrayó la relevancia de esta tecnología: “El empleo de trenes de pavimentación permite una atención rápida y eficiente, reduciendo los tiempos de afectación al tránsito”. Según el comunicado, este mecanismo automatizado agiliza la colocación de carpeta asfáltica y mejora la calidad del recubrimiento.

Un tren de pavimentación gris y rojo extiende asfalto en una carretera junto a un camión de volteo blanco con caja roja, bajo un cielo azul despejado
Fueron modernizadas carreteras de Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Estado de México (SICT)

La estrategia, según la SICT, incluyó la intervención de caminos en estados como Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Estado de México, seleccionados por sus condiciones críticas y el volumen de tránsito. El documento oficial especificó que el objetivo central es “garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de la infraestructura”.

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Durante el último año, el Gobierno Federal instruyó priorizar las rutas con mayor impacto social y económico. Así, se seleccionaron tramos estratégicos que comunican polos turísticos, zonas agrícolas y centros industriales, buscando beneficiar a millones de usuarios diarios.

Los trenes de pavimentación, de acuerdo con la SICT, integran en una sola operación el extendido, compactado y nivelado del asfalto. Esta innovación tecnológica, según el comunicado, permitió “reducir costos y tiempos de ejecución”, manteniendo en todo momento los estándares de calidad exigidos por la normatividad vigente.

Una máquina de pavimentación amarilla y negra sobre una carretera oscura, con material procesado saliendo, flanqueada por una ladera árida con arbustos verdes
Un tren de pavimentación opera en una carretera federal en México (SICT)

La dependencia enfatizó que la modernización de la red carretera federal repercute directamente en la reducción de accidentes, el abaratamiento del transporte de mercancías y la mejora de la conectividad regional. “Estas acciones forman parte del compromiso permanente del Gobierno de México con la movilidad y el bienestar social”, concluyó la SICT.

El Gobierno Federal implementó una política de rehabilitación intensiva de carreteras con trenes de pavimentación, alcanzando 5 mil kilómetros y priorizando estados con mayor necesidad. Esta medida busca mejorar la seguridad, reducir costos y optimizar el flujo de personas y mercancías en el país.

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