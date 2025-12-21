Clara Brugada encabeza desfile por el Día del Policía 2025 en CDMX y destaca reducción de delitos

Día del policía desfile en CDMX. Crédito: Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó este domingo el desfile conmemorativo por el Día del Policía 2025, realizado sobre avenida Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, donde reconoció la labor de las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ante la inseguridad y emergencias en la capital.

Durante su mensaje, la mandataria capitalina afirmó que la Ciudad de México cuenta con la mejor policía del país, al tiempo que destacó avances en materia de seguridad y el fortalecimiento institucional de la corporación.

“Es para mí un honor estar presente en este gran desfile (…) un fuerte aplauso a todas y todos los policías de la ciudad. Como siempre lo hemos dicho: la mejor policía del país es la policía de esta Ciudad de México”, señaló.

Incidencia delictiva disminuye 58% desde 2019, destaca Brugada

La jefa de Gobierno aseguró que, gracias al esfuerzo de las fuerzas de seguridad, la incidencia delictiva en la capital se redujo 58 por ciento desde 2019, además de registrar una disminución de 13 por ciento en comparación con el año pasado.

Día del policía desfile en CDMX. Crédito: Gobierno de la CDMX

Detalló que el homicidio doloso, uno de los delitos de mayor impacto social, presenta una reducción de 46 por ciento respecto a 2019 y una baja adicional de 10 por ciento en lo que va de 2025.

Reducción de feminicidios y reconocimiento a policías caídos

En materia de violencia de género, Clara Brugada informó que el feminicidio disminuyó 34 por ciento en comparación con el año anterior, resultado que, dijo, va acompañado del incremento en las judicializaciones.

Día del policía desfile en CDMX. Crédito: Gobierno de la CDMX

Asimismo, rindió homenaje a las y los policías que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. “Reconocemos a los que ofrecieron su vida defendiendo a la ciudad. Son un ejemplo y una inspiración”, expresó.

Aumentos salariales, patrullas y hospital: el fortalecimiento de la policía en CDMX

La mandataria capitalina destacó que desde octubre de 2024 se han entregado más de 7 mil condecoraciones, 21 mil estímulos, 4 mil 500 ascensos y 11 mil 700 recompensas a elementos de la corporación.

Día del policía desfile en CDMX. Crédito: Gobierno de la CDMX

También anunció acciones de fortalecimiento para este año, entre ellas un aumento salarial, la incorporación de 3 mil 500 nuevas patrullas, incluidas unidades especializadas en violencia de género, 25 ambulancias del ERUM con tecnología de punta y el inicio de la construcción del Hospital de la Policía.

Seguridad rumbo al Mundial 2026, uno de los retos del próximo año

Brugada Molina adelantó que uno de los principales retos para 2026 será garantizar la seguridad durante el Mundial de Futbol, evento para el cual aseguró que la ciudad se encuentra preparada.

Día del policía desfile en CDMX. Crédito: Gobierno de la CDMX

“Estamos listos para garantizar un mundial seguro (…) no vamos a descuidar ni un momento el tema de seguridad”, puntualizó.

SSC reafirma compromiso de cercanía y resultados

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reconoció la labor de las y los policías y afirmó que 2025 permitió fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

Día del policía desfile en CDMX. Crédito: Gobierno de la CDMX

“Este año reafirmó nuestra convicción de servir con resultados tangibles en la reducción de la incidencia delictiva”, señaló, al refrendar el compromiso de consolidar a la mejor policía del país.