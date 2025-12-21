Reportan hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional en carretera de Acapulco, tenía huellas de violencia

ACAPULCO, GUERRERO, 07ABRIL2025.- Un hombre asesinado a balazos por personas a bordo de una motociclista en la colonia La Mira, la víctima fue atacada dentro de una tortillería, en el lugar se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad, con este es el tercer hecho de violencia que ocurre en esa colonia en menos de una semana. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

El cuerpo de un presunto miembro de la Guardia Nacional (GN) fue localizado en el poblado de El Kilómetro 21, ubicado en la zona rural de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con el Sur de Acapulco, el hallazgo se reportó poco antes de las 19:00 horas de este viernes 19 de diciembre sobre la calle Del Estudiante, a un costado de la carretera federal Acapulco-México.

El reporte indica que sujetos armados arrojaron el cuerpo sin vida desde un vehículo en movimiento. Además, el medio informó que peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco detallaron que el elemento murió degollado y que presentaba huellas de tortura.

Información extraoficial refiere que al arribo de los elementos de seguridad se localizó una cartulina con un mensaje de la delincuencia organizada.

“Aquí está tu p*to gobierno. Estatales, Guardia, Marinos que se metan del kilometro 21, km 22, paso Texca, y el km 30, así se los vamos a dejar. ATTE: el crema y cach* la pura unión (sic)”, se lee en el mensaje.

De acuerdo con el medio antes citado, el elemento de la Guardia Nacional hallado fue identificado como Daniel Gómez Hernández, de 37 años de edad.

Hasta el momento la Guardia Nacional no ha emitido algún pronunciamiento sobre el hallazgo del elemento en la carretera de Acapulco.

Colocan mantas en Chilpancingo previo a la Feria de San Mateo

Este hecho ocurre un día después de que fueran localizadas mantas en el municipio de Chilpancingo con amenazas contra la realización de la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo.

Los mensajes afirmaban que sí permitirían que se realicen las festividades, pero prohibían la realización de jaripeo, barras y negocios de cantina.

Medios locales reportaron que uno de los mensajes fue localizado la mañana del viernes afuera de una cancha de la colonia Los Ángeles, donde se encuentra el recinto inconcluso de la feria y la plaza de toros Belisario Arteaga.

“No queremos barras ni jaripeo, no fiestas pendej*s, pura cultura y cosas buenas para nuestra gente de la capital (…) Negocios de cantina le vamos a dar para abajo (…) se haga como se debe ser, con las danzas y recorriendo las calles alegrando a las familias”, se lee en un fragmento de la manta.

La manta también hacía alusión al alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, a quien amenazaron con tomar represalias al termino de las celebraciones luego de que solicitó la presencia de agentes federales para mantener la seguridad.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ofreció el respaldo de elementos de seguridad estatal para que se realice de manera pacifica la celebración tradicional.

Tras los hechos, agentes de seguridad de los tres órdenes de gobierno realizaron un despliegue de prevención y vigilancia en Chilpancingo para garantizar el orden durante las celebraciones por el 200 aniversario de la festividad de la capital guerrerense, donde llevarán a cabo recorridos e inspecciones operativas.