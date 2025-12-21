México

Reportan hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional en carretera de Acapulco, tenía huellas de violencia

El cadáver fue localizado en la zona rural

Guardar
ACAPULCO, GUERRERO, 07ABRIL2025.- Un hombre
ACAPULCO, GUERRERO, 07ABRIL2025.- Un hombre asesinado a balazos por personas a bordo de una motociclista en la colonia La Mira, la víctima fue atacada dentro de una tortillería, en el lugar se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad, con este es el tercer hecho de violencia que ocurre en esa colonia en menos de una semana. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

El cuerpo de un presunto miembro de la Guardia Nacional (GN) fue localizado en el poblado de El Kilómetro 21, ubicado en la zona rural de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con el Sur de Acapulco, el hallazgo se reportó poco antes de las 19:00 horas de este viernes 19 de diciembre sobre la calle Del Estudiante, a un costado de la carretera federal Acapulco-México.

El reporte indica que sujetos armados arrojaron el cuerpo sin vida desde un vehículo en movimiento. Además, el medio informó que peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco detallaron que el elemento murió degollado y que presentaba huellas de tortura.

Información extraoficial refiere que al arribo de los elementos de seguridad se localizó una cartulina con un mensaje de la delincuencia organizada.

“Aquí está tu p*to gobierno. Estatales, Guardia, Marinos que se metan del kilometro 21, km 22, paso Texca, y el km 30, así se los vamos a dejar. ATTE: el crema y cach* la pura unión (sic)”, se lee en el mensaje.

Elementos del Ejército durante un
Elementos del Ejército durante un operativo de seguridad en Taxco, Guerrero. (Facebook/Gobierno de Taxco)

De acuerdo con el medio antes citado, el elemento de la Guardia Nacional hallado fue identificado como Daniel Gómez Hernández, de 37 años de edad.

Hasta el momento la Guardia Nacional no ha emitido algún pronunciamiento sobre el hallazgo del elemento en la carretera de Acapulco.

Colocan mantas en Chilpancingo previo a la Feria de San Mateo

Este hecho ocurre un día después de que fueran localizadas mantas en el municipio de Chilpancingo con amenazas contra la realización de la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo.

Los mensajes afirmaban que sí permitirían que se realicen las festividades, pero prohibían la realización de jaripeo, barras y negocios de cantina.

Medios locales reportaron que uno de los mensajes fue localizado la mañana del viernes afuera de una cancha de la colonia Los Ángeles, donde se encuentra el recinto inconcluso de la feria y la plaza de toros Belisario Arteaga.

“No queremos barras ni jaripeo, no fiestas pendej*s, pura cultura y cosas buenas para nuestra gente de la capital (…) Negocios de cantina le vamos a dar para abajo (…) se haga como se debe ser, con las danzas y recorriendo las calles alegrando a las familias”, se lee en un fragmento de la manta.

Foto: Redes sociales
Foto: Redes sociales

La manta también hacía alusión al alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, a quien amenazaron con tomar represalias al termino de las celebraciones luego de que solicitó la presencia de agentes federales para mantener la seguridad.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ofreció el respaldo de elementos de seguridad estatal para que se realice de manera pacifica la celebración tradicional.

Tras los hechos, agentes de seguridad de los tres órdenes de gobierno realizaron un despliegue de prevención y vigilancia en Chilpancingo para garantizar el orden durante las celebraciones por el 200 aniversario de la festividad de la capital guerrerense, donde llevarán a cabo recorridos e inspecciones operativas.

Temas Relacionados

Guardia NacionalAcapulcoGuerreroCadáverNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Tris: todos los números ganadores del 20 de diciembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Tris: todos los números ganadores

Receta de ponche de huevo: cómo preparar la bebida navideña en menos de una hora

La preparación, que combina ingredientes como vainilla, canela y nuez moscada, ofrece una opción adaptable para reuniones familiares y celebraciones

Receta de ponche de huevo:

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

La producción de Televisa, bajo la dirección de José Alberto Castro, reunirá a las ex participantes de un popular reality show

Esta es la novela en

Clara Brugada inaugura el “Festival Luces de Invierno” y destaca la importancia del Zócalo como epicentro cultural

La CDMX tendrá el túnel de luz más grande del país y un nacimiento de tamaño “monumental”

Clara Brugada inaugura el “Festival

Fans mexicanos reviven el mariachi de Stranger Things en plena euforia por el Vol. 2

El próximo estreno del Volumen 2 ha revivido el momento en el que los protagonistas fueron recibidos con música tradicional durante su visita a la capital mexicana

Fans mexicanos reviven el mariachi
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos sujetos vinculados

Detienen a dos sujetos vinculados al asesinato de un custodio en penal de Hermosillo, Sonora

Capturan a 17 civiles armados en Nuevo León, les aseguraron drones y material para elaborar explosivos

Marina decomisó cerca de 30 paquetes de cocaína cerca del puerto de Acapulco, Guerrero

Capturan a “La Piruja”, presunto integrante de alto rango de Los Rusos en Baja California

Cae líder de una célula ligada al CJNG dedicada al huachicol en Oaxaca, usaban asociación de transportistas como fachada

ENTRETENIMIENTO

Esta es la novela en

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

Canciones de K-pop en iTunes México para reproducir hoy

Trucos para tener las pestañas largas después de los 50 y lucir una mirada rejuvenecedora

Cuánto cuesta el boleto más caro para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Conoce las 10 películas más populares en Disney+ México este fin de semana

DEPORTES

¿Ya le encontraron reemplazo a

¿Ya le encontraron reemplazo a Santi Giménez?: este es el delantero al que Milán ya habría fichado

Chivas le dice adiós al “Cone”: este es el mensaje con el que Isaac Brizuela se despidió del Rebaño

Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

Claudio Castagnoli, Atlantis Jr. y Xelhua brillan en Dream Match del CMLL