Detienen a siete hombres con drogas y en flagrancia en Iguala, Guerrero

Los sujetos capturados (FGE Guerrero)

Un total de siete hombres fueron detenidos en flagrancia durante operativos conjuntos en el municipio de Iguala de la Independencia, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) de Guerrero.

Se trata de sujetos identificados como Armando “N”, Amaury “N”, Jorge “N” (quienes fueron asegurados en una primera intervención); además de Omar “N”, Tomás “N”, Jaime “N” y Ángel “N” (estos últimos detenidos en una segunda acción).

En la primera fue incautado un vehículo y en la segunda una camioneta. Durante las inspecciones preventivas, las autoridades incautaron 28 dosis de una sustancia granulada con características del cristal (metanfetamina), además de ocho bolsas con hierba verde seca con características de marihuana, un teléfono celular.

Los siete hombres, junto con los objetos y vehículos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación y la determinación de su situación jurídica.

El material fotográfico compartido por las autoridades permite ver a los ahora detenidos, así como los indicios hallados.

En total, fueron detenidos siete sujetos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones, informadas el 21 de diciembre de 2025, contaron con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

Detienen a objetivo prioritario en Guerrero acusado de asesinar a un policía

Por su parte, el pasado 4 de noviembre la Fiscalía Guerrero informó sobre la detención de Cristopher “N”, un hombre conocido con el apodo El 8 y quien fue identificado por las autoriades como objetivo prioritario y generador de violencia.

Dicho sujeto fue asegurado por su presunta responsabilidad en el asesinato de un agente de policía, acción en la que estarían involucrados al menos otros tres individuos, estos últimos detenido días después de la agresión.

Es identificado como generador de violencia (FGE Guererro)

Cuatro implicados en el homicidio de un policía en Guerrero

Con la detención de El 8, suman cuatro personas capturadas que podrían estar relacionadas con la agresión contra el elemento policiaco. Los otros sujetos señalados por el ataque son Jesús “N”, Kevin “N” y Aumberto “N”, quienes fueron capturados el pasado 16 de octubre.

Fue el 13 de octubre que el agente de policía identificado como Manuel “N” fue víctima de un ataque a balazos cuando estaba en la avenida Cuauhtémoc, colonia Garita, hechos registrados el 13 de octubre. Las investigaciones apuntan a que los cuatro sujetos detenidos habrían participado en el ataque contra el uniformado.