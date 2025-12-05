Mercurio anuncia su tercer invitado especial para su concierto en CDMX

El concierto de 'Mercurio and Friends' se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre en La Maraka. Crédito: Cuartoscuro.

La banda noventera de pop en español, Mercurio, ha dado a conocer quién será el tercer ‘friends’ o invitado especial para su concierto que darán en la Ciudad de México este diciembre de 2025.

Lo anterior forma parte de la serie de conciertos que han dado ofrecido por varias ciudades de la República Mexicana, por sus 30 años de carrera musical.

Para celebrar las tres décadas en los escenarios, la banda noventera se ha presentado bajo el formato ‘Mercurio and Friends’, donde comparten el evento musical con invitados especiales.

Los ‘friends’, como los llama el conjunto musical, cantan las canciones de ‘Mercurio’ y la propia agrupación también lo hace con las melodías de los invitados.

‘Mercurio and Friends’ volverá a presentarse en la Ciudad de México, para volver a repetir el éxito que tuvo este formato el pasado sábado 24 de mayo en la capital del país.

El evento musical tuvo lugar en el salón de espectáculos ‘La Maraka’ en dicha fecha, donde se registró un ‘lleno total’. El concierto tuvo a cuatro invitados especiales.

Mario Sandoval; Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia; Erika Zaba, exintegrante de OV7, y Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche, fueron los ‘friends’ o invitados especiales por la agrupación para su ‘Mercurio and Friends’.

Ahora, el conjunto musical tendrá nuevamente un concierto para finalizar este 2025 y seguir con el festejo de sus 30 años.

El segundo evento musical en la Ciudad de México será el viernes 19 de diciembre en el salón de espectáculos ‘La Maraka’.

Dos artistas habían sido confirmados como los ‘friends’ o invitados especiales para el evento musical mencionado anteriormente.

Alan Ibarra, integrante de Magneto, y Ari Boroboy, exmiembro de OV7, fueron los primeros dos artistas confirmados para compartir escenario con Mercurio. El pasado miércoles 3 de diciembre se notificó quién sería el tercer invitado especial.

¿Quién será el tercer invitado especial para el concierto de ‘Mercurio and Friends’ este mes de diciembre?

José Luis Roma, integrante de Río Roma, es el tercer invitado especial para el concierto de ‘Mercurio and Friends’ del viernes 19 de diciembre en La Maraka.

Esta noticia fue confirmada por la agrupación noventera a través de sus redes sociales oficiales.

Por lo tanto, hasta este jueves 4 de diciembre, los artistas confirmados son: Alan Ibarra, Ari Boroboy y José Luis Roma.

Hasta el momento no se sabe si habrá más artistas invitados para este concierto, pero Mercurio en sus sitios de internet oficiales invitó a sus fans a mantenerse al pendiente.

Recientemente, Mercurio se presentó en Monterrey, Nuevo León, en una doble fecha con el mismo formato de ‘friends’.

Los artistas invitados fueron: Mario Sandoval, Érika Zaba y Diego Schoening. Los conciertos tuvieron lugar en el Dion Live Center el viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

