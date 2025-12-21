Estos son los requisitos que deben de cumplir los lugares donde se realicen cirugías estéticas

Imágenes médicas utilizadas para diagnósticos precisos en diversas condiciones de salud, fundamentales en la atención médica moderna. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el aumento de cirugías estéticas en el país y los riesgos asociados a procedimientos mal practicados, autoridades sanitarias federales y locales difundieron los requisitos mínimos que deben cumplir las clínicas y consultorios donde se realizan este tipo de intervenciones, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas.

El objetivo es proteger la salud de las y los pacientes, prevenir fraudes y reducir afectaciones irreversibles derivadas de prácticas irregulares.

Condiciones básicas que debe cumplir una clínica estética

De acuerdo con la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA), los establecimientos quirúrgicos deben cumplir con condiciones mínimas de higiene y seguridad, entre ellas:

Pisos y áreas completamente limpias

Uso de material estéril

Personal capacitado y con equipo médico adecuado

Estas disposiciones se sustentan en la Ley General de Salud, su Reglamento en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y la NOM-016-SSA3-2012.

Documentación obligatoria del establecimiento y del personal

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) señala que los establecimientos deben contar con documentación vigente que permita su correcta identificación y operación legal, como:

Aviso de funcionamiento y responsable sanitario.

Registro diario de pacientes.

Rótulo visible con horarios de atención y nombre del responsable sanitario.

Documentación actualizada del personal de salud.

Título profesional del médico visible al público.

Recetarios médicos con datos completos.

Además, es obligatorio contar con un expediente clínico conforme a la normatividad vigente, ya sea en formato físico o electrónico certificado.

Higiene, seguridad y manejo de insumos médicos

Otro de los puntos clave es la correcta implementación de medidas de higiene y seguridad, que incluyen:

Lavabo con agua potable, jabón antiséptico y toallas desechables en el área de exploración.

Botiquín de urgencias, cuando el establecimiento no esté vinculado a una unidad hospitalaria.

Medicamentos e insumos con fecha de caducidad vigente y registro sanitario.

Manuales de procedimientos y programas de mantenimiento de equipos.

Infraestructura y equipamiento mínimo

Los establecimientos deben contar con espacios claramente diferenciados, entre ellos:

Área de entrevista.

Área de exploración física.

Sala de espera.

Sanitarios.

Área administrativa.

También deben disponer de mobiliario y equipo médico básico, como báscula, mesa de exploración, estetoscopio, lámpara y el instrumental necesario para la atención.

La normatividad también exige la correcta separación, envasado y disposición de los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), así como la garantía de que estos desechos reciban un manejo adecuado para evitar riesgos sanitarios.

Guía de autoverificación: así pueden evaluar su cumplimiento

COFEPRIS desarrolló una guía de autoverificación dirigida a establecimientos que ofrecen servicios médicos estéticos no quirúrgicos. Esta herramienta permite identificar si se cumplen los requisitos legales mínimos para operar de manera segura.

El proceso consiste en revisar cada punto y marcar “SÍ” si se cumple totalmente o “NO” en caso contrario, lo que facilita detectar áreas de mejora y reducir riesgos para la población.

Marco legal que respalda la regulación sanitaria

Los requisitos se basan en distintas disposiciones legales, entre las que destacan:

Ley General de Salud.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.

Reglamento de Insumos para la Salud.

Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con infraestructura, expediente clínico, control de infecciones y manejo de residuos.

En este sentido, resulta importante que como parte de la preparación para una cirugía estética, se consulten las leyes y las guías sanitarias para que puedas verificar tu procedimiento.

México, entre los países con más cirugías estéticas

De acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en número de procedimientos estéticos, con más de 1.2 millones realizados en un año. Especialistas de la UNAM advierten que esta tendencia se ha visto impulsada por redes sociales y estándares de belleza, lo que hace indispensable reforzar la vigilancia sanitaria.