México

Estos son los requisitos que deben de cumplir los lugares donde se realicen cirugías estéticas

Una revisión de los requisitos y documentos que pueden ayudarte a evitar riesgos innecesarios en procedimientos de belleza

Guardar
Imágenes médicas utilizadas para diagnósticos
Imágenes médicas utilizadas para diagnósticos precisos en diversas condiciones de salud, fundamentales en la atención médica moderna. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el aumento de cirugías estéticas en el país y los riesgos asociados a procedimientos mal practicados, autoridades sanitarias federales y locales difundieron los requisitos mínimos que deben cumplir las clínicas y consultorios donde se realizan este tipo de intervenciones, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas.

El objetivo es proteger la salud de las y los pacientes, prevenir fraudes y reducir afectaciones irreversibles derivadas de prácticas irregulares.

Condiciones básicas que debe cumplir una clínica estética

De acuerdo con la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México (AGEPSA), los establecimientos quirúrgicos deben cumplir con condiciones mínimas de higiene y seguridad, entre ellas:

  • Pisos y áreas completamente limpias
  • Uso de material estéril
  • Personal capacitado y con equipo médico adecuado
Una doctora examina cuidadosamente el
Una doctora examina cuidadosamente el abdomen de una paciente en un consultorio médico bien equipado, destacando la importancia de los chequeos preventivos y la atención personalizada en la salud. El entorno limpio y profesional resalta el compromiso con el bienestar de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas disposiciones se sustentan en la Ley General de Salud, su Reglamento en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y la NOM-016-SSA3-2012.

Documentación obligatoria del establecimiento y del personal

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) señala que los establecimientos deben contar con documentación vigente que permita su correcta identificación y operación legal, como:

  • Aviso de funcionamiento y responsable sanitario.
  • Registro diario de pacientes.
  • Rótulo visible con horarios de atención y nombre del responsable sanitario.
  • Documentación actualizada del personal de salud.
  • Título profesional del médico visible al público.
  • Recetarios médicos con datos completos.

Además, es obligatorio contar con un expediente clínico conforme a la normatividad vigente, ya sea en formato físico o electrónico certificado.

Higiene, seguridad y manejo de insumos médicos

Otro de los puntos clave es la correcta implementación de medidas de higiene y seguridad, que incluyen:

  • Lavabo con agua potable, jabón antiséptico y toallas desechables en el área de exploración.
  • Botiquín de urgencias, cuando el establecimiento no esté vinculado a una unidad hospitalaria.
  • Medicamentos e insumos con fecha de caducidad vigente y registro sanitario.
  • Manuales de procedimientos y programas de mantenimiento de equipos.
Alrededor de 700 personas son
Alrededor de 700 personas son las que laboran entre médicos, personal de limpieza y personal administrativo (Foto: Cuartoscuro)

Infraestructura y equipamiento mínimo

Los establecimientos deben contar con espacios claramente diferenciados, entre ellos:

  • Área de entrevista.
  • Área de exploración física.
  • Sala de espera.
  • Sanitarios.
  • Área administrativa.

También deben disponer de mobiliario y equipo médico básico, como báscula, mesa de exploración, estetoscopio, lámpara y el instrumental necesario para la atención.

La normatividad también exige la correcta separación, envasado y disposición de los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), así como la garantía de que estos desechos reciban un manejo adecuado para evitar riesgos sanitarios.

Guía de autoverificación: así pueden evaluar su cumplimiento

COFEPRIS desarrolló una guía de autoverificación dirigida a establecimientos que ofrecen servicios médicos estéticos no quirúrgicos. Esta herramienta permite identificar si se cumplen los requisitos legales mínimos para operar de manera segura.

El proceso consiste en revisar cada punto y marcar “SÍ” si se cumple totalmente o “NO” en caso contrario, lo que facilita detectar áreas de mejora y reducir riesgos para la población.

Marco legal que respalda la regulación sanitaria

Los requisitos se basan en distintas disposiciones legales, entre las que destacan:

  • Ley General de Salud.
  • Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
  • Reglamento de Insumos para la Salud.
  • Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con infraestructura, expediente clínico, control de infecciones y manejo de residuos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, resulta importante que como parte de la preparación para una cirugía estética, se consulten las leyes y las guías sanitarias para que puedas verificar tu procedimiento.

México, entre los países con más cirugías estéticas

De acuerdo con la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en número de procedimientos estéticos, con más de 1.2 millones realizados en un año. Especialistas de la UNAM advierten que esta tendencia se ha visto impulsada por redes sociales y estándares de belleza, lo que hace indispensable reforzar la vigilancia sanitaria.

Temas Relacionados

Cirugíaestéticabellezasaludbienestarmexico-noticias

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 21 de diciembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es

Sismos en México: se registran 28 temblores durante la madrugada

Sigue en vivo todos las actualizaciones sobre movimientos telúricos, según datos del SSN

Sismos en México: se registran

Presuntos contratos con buffet de abogados, extorsión y violencia: balacera en colonia Cuauhtémoc revela alcances delictivos en CDMX

La balacera que dejó varias personas heridas en la capital del país reveló supuestos vínculos entre extorsionadores y litigantes

Presuntos contratos con buffet de

Pacientes con perros de asistencia ya podrán tomar consulta con ellos: Unidad Médica del IMSS implementa modelo incluyente

El organismo público en la capital mexicana introdujo cambios en la infraestructura y capacitación al personal para asegurar servicios de salud dignos a quienes requieren apoyo animal

Pacientes con perros de asistencia

Hallan el cuerpo sin vida de juez de distrito de Chihuahua en su propia casa

El funcionario de 38 años había sido jefe de asuntos internos de la fiscalía

Hallan el cuerpo sin vida
MÁS NOTICIAS

NARCO

Presuntos contratos con buffet de

Presuntos contratos con buffet de abogados, extorsión y violencia: balacera en colonia Cuauhtémoc revela alcances delictivos en CDMX

Reportan hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional en carretera de Acapulco, tenía huellas de violencia

Detienen a dos sujetos vinculados al asesinato de un custodio en penal de Hermosillo, Sonora

Capturan a 17 civiles armados en Nuevo León, les aseguraron drones y material para elaborar explosivos

Marina decomisó cerca de 30 paquetes de cocaína cerca del puerto de Acapulco, Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Esta es la novela en

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

Canciones de K-pop en iTunes México para reproducir hoy

Trucos para tener las pestañas largas después de los 50 y lucir una mirada rejuvenecedora

Cuánto cuesta el boleto más caro para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Conoce las 10 películas más populares en Disney+ México este fin de semana

DEPORTES

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

Se retira Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales femeniles

Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo

Canelo Álvarez aparece en la Arena Guadalajara tras aparecer con Penta Zero Miedo

FIFA confirma la distribución de plazas para Los Ángeles 2028, este es el camino que México debe seguir para clasificar al torneo