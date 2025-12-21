México

Donar piel de cirugías estéticas a bancos para atender quemaduras: la propuesta al Congreso de la CDMX

Las cirugías estéticas muestran un incremento de edad

procedimiento médico, cara, face, doctor, doctora, médico, médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la Ciudad de México propuso evaluar la donación de piel obtenida en procedimientos estéticos o reconstructivos a bancos de piel, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas de tratamiento a pacientes que presentan quemaduras o heridas graves. Esta solicitud está dirigida a la persona titular de la Secretaría de Salud capitalina.

Recursos limitados y nueva alternativa

La diputada Elizabeth Mateos Hernández, miembro del Grupo parlamentario de MORENA y expuso que los bancos de piel de los hospitales enfrentan una disponibilidad limitada de tejidos para injertos, recurso fundamental cuando se atienden quemaduras severas.

CRÉDITO: Congreso de la Ciudad de México

Según el reporte del Congreso de la Ciudad de México, la donación cadavérica no siempre cubre la demanda, motivo por el que se está considerando aprovechar la piel que se retira durante cirugías estéticas o reconstructivas, siempre que sea apta y bajo supervisión profesional.

Experiencia internacional

La proposición destaca que Chile ya ha implementado esta práctica. En ese país, la recolección de piel de procedimientos médicos permitió beneficiar a más de 60 pacientes y procesar más de 40 mil metros cuadrados de tejido, según cifras presentadas por la legisladora de morena en el Congreso de la Ciudad de México.

23/09/2022 Bandera de Chile. ECONOMIA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA MINISTERIO DE DEFENSA DE CHILE

Esta experiencia representa un ejemplo de cómo la medida puede convertirse en una opción segura y eficiente para el tratamiento de quemaduras graves.

Un acto de generosidad con potencial de política pública

Mateos Hernández resaltó que esta propuesta puede convertir “algo que no se usa, en algo que salva”, y transformar los procedimientos estéticos en actos de generosidad. Además, sugirió que la iniciativa podría ser la base para una política pública novedosa que tenga impacto en la salud y calidad de vida de los afectados por quemaduras.

Las autoridades evaluarán la viabilidad de implementar este modelo en la Ciudad de México, inspirándose en los resultados que ha mostrado el caso chileno.

Cirugías estéticas en México

De acuerdo con la Encuesta Internacional sobre procedimientos Estéticos/Cosméticos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, el interés por este tipo de intervenciones en México va en aumento.

Pues al menos hasta el 2024, sumaban un millón 294 mil 846 de personas con cirugía.

