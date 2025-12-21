Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

Las autoridades informaron que hubo 10 cateos en el penal de Aguaruto. Foto: Infobae México

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sinaloa, reportó que hubo 10 cateos la tercer semana de diciembre en el penal de Aguaruto, en Culiacán.

De acuerdo con las autoridades, las inspecciones interinstitucionales dejaron como saldo el aseguramiento de una amplia variedad de objetos ilícitos y prohibidos, particularmente teléfonos celulares, artículos tecnológicos, dosis de droga y armas punzo cortantes.

Cateos sistemáticos y hallazgos de drogas en el penal

El dispositivo, que comprendió revisiones en diversos módulos en distintos días consecutivos, permitió asegurar:

2 bolsas y 2 dosis de marihuana

40 dosis de marihuana en distintas presentaciones

3 bolsas y 9 dosis de cocaína

Los cateos se cumplimentaron por autoridades federales y estatales. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

1 bolsita de cristal

13 pastillas diversas

1 bolsa y varias dosis adicionales de cocaína

Asimismo, las autoridades detallaron que los reos contaban con una trituradora para marihuana y una máquina selladora térmica. Tras el descubrimiento, las instituciones de seguridad resaltaron que la estructura interna del narcomenudeo persiste.

Objetos tecnológicos, celulares y numerario: un constante desafío a la seguridad

El eje central del combate a la comunicación clandestina vuelve a centrarse en la incautación de tecnología y teléfonos.

En el periodo reportado, las autoridades aseguraron:

96 teléfonos celulares

65 cargadores para celular

3 radios

6 cargadores de radio

1 batería para equipo Motorola

12 chips SIM para celular

4 tarjetas SIM independientes

9 módems

2 antenas de internet satelital Starlink

Algunas armas y objetos tecnológicos incautados. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

13 unidades USB

1 disco duro

1 microSD

1 monitor

1 teclado

1 mouse

2 reproductores MP3

1 amplificador de Wi-Fi

1 smartwatch

13 mil 691 pesos en efectivo

Cabe señalar que, según las autoridades, algunos dispositivos estaban acompañados por elementos para el almacenamiento y transferencia de datos.

Asimismo, el penal destacó que el hallazgo de equipos de cómputo parcialmente desmantelados significan intentos fallidos o intentos desesperados por mantener acceso a tecnologías informáticas que permitan operaciones complejas del crimen organizado en el exterior.

Armas blancas, objetos contundentes e instrumentos adaptados

En cuanto a objetos peligrosos, los cateos permitieron la remoción de:

96 puntas o armas punzocortantes caseras distribuidas en celdas y espacios comunes

Casi un centenar de armas fueron aseguradas. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

13 objetos contundentes, entre ellos una pinza y un bat de béisbol, fabricados o adaptados para causar daño

1 báscula utilizada probablemente para pesaje de droga

Más de 900 armas y más de 190 mil municiones fueron destruidas por el Ejército en Sinaloa

El pasado 15 de diciembre, elementos del Ejército Mexicano destruyeron más de 900 armas, más de 3 mil cargadores y poco más de 190 mil municiones como parte de los esfuerzos para reducir los índices delictivos en el estado de Sinaloa.

Los elementos federales realizaron la destrucción cortando las armas. Crédito: SSP Sinaloa

Según las autoridades, las acciones formaron parte de la “ceremonia de destrucción de armamento decomisado, sin reclamo futuro, donado y puesto a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional”, realizado en la Novena Zona Militar ubicada en Culiacán.

Cabe señalar que las acciones fueron encabezadas por el gobernador Rubén Rocha Moya; el comandante de la Tercera Región Militar, Guillermo Briseño Lobera, y el comandante de la Novena Zona Militar, Santos Gerardo Soto, entre otros.