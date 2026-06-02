Lluvias en Huixquilucan dejaron una mujer muerta: inudación la arrastró a un sótano

Las imágenes registran una inundación nocturna en el exterior del Hospital Ángeles Interlomas, ubicado en Huixquilucan. Se aprecian varios vehículos, incluyendo un autobús y al menos dos automóviles, parcialmente cubiertos por el agua. La planta baja de la edificación está rodeada de una gran extensión de agua. Varias personas observan la escena desde un nivel superior del hospital. Esta es una cobertura de evento sobre el incidente de anegación.

La tormenta con lluvia, granizo, Huixquilucan y un desbordamiento del río La Coyotera dejó una mujer muerta la noche de este lunes 1 de junio de 2026 en el poniente del Valle de México, además de inundaciones, caída de árboles y un deslave en la carretera federal México-Toluca, un saldo que volvió a exhibir la vulnerabilidad de zonas urbanas asentadas junto a cauces y vialidades de ladera.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 19:00 horas en la franja limítrofe entre Huixquilucan y la alcaldía Cuajimalpa, y se prolongaron hasta poco después de las 23:00 horas. En ese lapso, el agua alcanzó más de dos metros de profundidad dentro del canal que atraviesa la zona afectada, de acuerdo con los reportes difundidos tras la emergencia.

PUBLICIDAD

La muerte ocurrió en el área de Hacienda de las Golondrinas, en Huixquilucan. Autoridades municipales informaron que la víctima quedó atrapada dentro del sótano de un edificio inundado después de que el incremento en el nivel del río La Coyotera afectó áreas habitacionales y vialidades cercanas.

Ese es el dato central de la emergencia: una persona murió ahogada tras ser arrastrada por la corriente dentro de un inmueble residencial, mientras el temporal también dejó daños materiales en calles, viviendas, estacionamientos y estructuras de la zona poniente.

PUBLICIDAD

Una fuerte tormenta cayó sobre la Ciudad de México este martes, con la mayor concentración en el poniente: las estaciones Yaqui y La Venta, ambas en Cuajimalpa. (Infobae México)

El desbordamiento del río La Coyotera inundó viviendas y estacionamientos

La contingencia se concentró en la calle Hacienda de las Palmas, esquina con Hacienda de las Golondrinas, en la colonia Jesús del Monte, a espaldas del Hospital Los Angeles Lomas. A ese punto acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de distintas dependencias para atender los daños provocados por la tormenta.

Según la información oficial difundida después del temporal, el desbordamiento del río La Coyotera afectó conjuntos habitacionales y arrastró agua, lodo y basura hacia banquetas, fachadas y accesos de edificios. Aunque el nivel comenzó a bajar durante las primeras horas posteriores a la lluvia, en la zona siguieron visibles las marcas de lodo y residuos sobre paredes y entradas de viviendas.

PUBLICIDAD

Las imágenes captadas tras la emergencia mostraron vehículos completamente cubiertos por el agua, ventanales destruidos por la presión de la corriente y árboles derribados. Uno de esos árboles también tiró parte de una malla ciclónica cercana al canal desbordado.

En los edificios afectados, la corriente invadió calles privadas, estacionamientos y áreas comunes. Habitantes del conjunto residencial quedaron atrapados en medio de la inundación, mientras equipos de emergencia trabajaban para atender a los vecinos y revisar los daños materiales en la zona.

PUBLICIDAD

Las afectaciones que quedaron a la vista después de la tormenta incluyeron automóviles bajo el agua, fachadas cubiertas de lodo, daños en ventanales y corrientes sobre vialidades residenciales. El paisaje al amanecer todavía mostraba ramas, basura acumulada y restos del arrastre provocado por el desbordamiento.

La víctima fue localizada en el estacionamiento subterráneo del edificio

Durante la atención de la emergencia, autoridades confirmaron que la persona fallecida se encontraba en el lobby del inmueble cuando la fuerza del agua la arrastró hacia el área del estacionamiento subterráneo. Más tarde, el cuerpo fue localizado en el sótano del edificio, en la zona destinada a cajones de estacionamiento.

PUBLICIDAD

La investigación sobre la muerte sigue en curso. El caso quedó ligado a la inundación que se formó dentro del inmueble tras el desbordamiento del cauce cercano y la entrada violenta del agua al edificio departamental.

La emergencia en Jesús del Monte no fue un hecho aislado. En otras colonias del poniente del Valle de México también se informaron severos encharcamientos, caída de cables eléctricos y árboles derribados por la combinación de lluvia intensa y granizada.

PUBLICIDAD

El temporal también dejó afectaciones en Cuajimalpa, donde se formó una capa de hielo a causa de la granizada. Esa condición complicó la circulación y se sumó a los daños reportados en viviendas y vehículos tanto en esa alcaldía como en Huixquilucan.

La basura en el cauce habría agravado el colapso de la zona

De acuerdo con autoridades, el río de aguas negras ubicado cerca del conjunto residencial habría colapsado porque la basura tirada en el cauce bloqueó el paso del agua. Esa obstrucción habría provocado el desbordamiento y también habría tapado coladeras y vialidades, lo que dejó al flujo sin salida.

PUBLICIDAD

Ese señalamiento apunta a un factor que agrava este tipo de emergencias: cuando el drenaje superficial y los cauces quedan obstruidos, la lluvia se acumula con rapidez en zonas residenciales y baja con fuerza por calles con pendiente. En esta ocasión, esa combinación coincidió con horas continuas de precipitación intensa y granizo.

Además de la inundación en áreas habitacionales, el fenómeno provocó un derrumbe en la carretera federal México-Toluca, una de las vías de conexión más transitadas entre el Estado de México y la CDMX. Los trabajos en esa vialidad avanzaban mientras continuaban las revisiones por los daños en Huixquilucan.

PUBLICIDAD

La jornada dejó una escena de agua, lodo y vehículos varados en una de las franjas urbanas de mayor crecimiento en el poniente metropolitano. El saldo inmediato fue de una persona muerta, inundaciones en decenas de casas y autos, y daños visibles en infraestructura urbana y residencial.

• Una mujer murió en Huixquilucan tras quedar atrapada en el sótano de un edificio inundado por el desbordamiento del río La Coyotera.

• La tormenta duró de las 19:00 a poco después de las 23:00 horas y dejó agua de más de dos metros en el canal, además de autos inundados, árboles caídos y ventanales destruidos.

• Autoridades señalaron que la basura en el cauce habría bloqueado el flujo del agua y agravado el desbordamiento; también hubo un derrumbe en la carretera federal México-Toluca.