Cateos en Aguaruto: dos fallecidos, tecnología ilegal y cientos de armas, señales del deterioro penitenciario en Culiacán

Las autoridades reportaron dos muertos y al menos 111 armas punzo cortantes aseguradas. Foto: Infobae México

Durante la primera quincena de diciembre de 2025, el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán fue nuevamente escenario de cateos institucionales que dejaron como saldo el aseguramiento de cientos de objetos prohibidos y tecnología de comunicación.

Además, las autoridades reportaron a dos personas privadas de la libertad encontradas sin vida en circunstancias investigadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

De acuerdo con el recuento oficial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, durante los 13 cateos participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva, junto al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y las fiscalías estatal y federal.

Incautaciones de telefonía, tecnología y objetos prohibidos

Entre el 1 y el 15 de diciembre, las autoridades incautaron una significativa cantidad de objetos, entre los que destacan:

36 teléfonos celulares

76 cargadores para celular

111 armas punzo cortantes (entre puntas y punzones)

8 memoras USB

6 tarjetas SIM (chips telefónicos)

5 módems

2 bandas anchas

Parte del equipo tecnológico, armas y módems asegurados. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

1 radio

1 batería

3 cargadores para radio

14 herramientas varias, incluyendo una pinza y otras fabricadas o adaptadas para causar daño o intimidar

Componentes electrónicos de fabricación casera utilizados para ampliar las capacidades de comunicación de los internos

Las autoridades informaron que los decomisos de los equipos tecnológicos exhiben la reestructura de los reos para operar dentro del Centro Penitenciario, además, señalaron que cada intervención se cumplimento bajo apego estricto de los derechos humanos y protocolos de actuación.

Drogas y artículos ilícitos: decomisos del narcomenudeo que persiste en prisión

La SSP señaló que durante todas las revisiones en Aguaruto, el 8 de diciembre fue el único día donde se encontraron:

36 dosis de polvo blanco (presuntamente cocaína )

20 dosis de hierba seca (presuntamente marihuana)

Dosis de droga, cargadores y armas punzo cortantes asegurados. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

De acuerdo con las autoridades, la presencia de sustancias ilícitas sigue siendo un desafío persistente del sistema penitenciario, asociado con el control que tienen cárteles de la droga (principalmente el Cártel de Sinaloa) dentro de las prisiones.

Fallecimiento en custodia y respuesta institucional

Durante los primeros 15 días de diciembre, la Dirección del penal también reportó el hallazgo de dos personas privadas de la libertad, sin vida.

Las autoridades y la FGE continuarán con las carpetas de investigación correspondientes.(FOTO: X: @Eco1_LVM)

De acuerdo con los primeros reportes, el primer caso ocurrió el 2 de diciembre, mientras que el segundo aconteció el día 10, ambos bajo circunstancias que apuntan, de manera preliminar, a posibles suicidios (personas halladas en celdas cerradas por dentro, una de ellas suspendida de una cuerda).

En ambos hechos, la Fiscalía General del Estado inició las carpetas de investigación correspondientes y notificó a los familiares, además de brindar acompañamiento en los trámites administrativos necesarios.

Finalmente, las autoridades reiteraron que no se registraron incidentes violentos derivados de los cateos, subrayando el cumplimiento de los protocolos de seguridad y el enfoque preventivo de las revisiones.