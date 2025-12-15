México

Cateos en Aguaruto: dos fallecidos, tecnología ilegal y cientos de armas, señales del deterioro penitenciario en Culiacán

Los dos reos fallecidos fueron reportados como posibles suicidios; la FGE continuará las investigaciones dentro del penal

Guardar
Las autoridades reportaron dos muertos
Las autoridades reportaron dos muertos y al menos 111 armas punzo cortantes aseguradas. Foto: Infobae México

Durante la primera quincena de diciembre de 2025, el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán fue nuevamente escenario de cateos institucionales que dejaron como saldo el aseguramiento de cientos de objetos prohibidos y tecnología de comunicación.

Además, las autoridades reportaron a dos personas privadas de la libertad encontradas sin vida en circunstancias investigadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

De acuerdo con el recuento oficial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, durante los 13 cateos participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva, junto al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y las fiscalías estatal y federal.

Incautaciones de telefonía, tecnología y objetos prohibidos

Entre el 1 y el 15 de diciembre, las autoridades incautaron una significativa cantidad de objetos, entre los que destacan:

  • 36 teléfonos celulares
  • 76 cargadores para celular
  • 111 armas punzo cortantes (entre puntas y punzones)
  • 8 memoras USB
  • 6 tarjetas SIM (chips telefónicos)
  • 5 módems
  • 2 bandas anchas
Parte del equipo tecnológico, armas
Parte del equipo tecnológico, armas y módems asegurados. (FOTO: X: @sspsinaloa1)
  • 1 radio
  • 1 batería
  • 3 cargadores para radio
  • 14 herramientas varias, incluyendo una pinza y otras fabricadas o adaptadas para causar daño o intimidar
  • Componentes electrónicos de fabricación casera utilizados para ampliar las capacidades de comunicación de los internos

Las autoridades informaron que los decomisos de los equipos tecnológicos exhiben la reestructura de los reos para operar dentro del Centro Penitenciario, además, señalaron que cada intervención se cumplimento bajo apego estricto de los derechos humanos y protocolos de actuación.

Drogas y artículos ilícitos: decomisos del narcomenudeo que persiste en prisión

La SSP señaló que durante todas las revisiones en Aguaruto, el 8 de diciembre fue el único día donde se encontraron:

  • 36 dosis de polvo blanco (presuntamente cocaína)
  • 20 dosis de hierba seca (presuntamente marihuana)
Dosis de droga, cargadores y
Dosis de droga, cargadores y armas punzo cortantes asegurados. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

De acuerdo con las autoridades, la presencia de sustancias ilícitas sigue siendo un desafío persistente del sistema penitenciario, asociado con el control que tienen cárteles de la droga (principalmente el Cártel de Sinaloa) dentro de las prisiones.

Fallecimiento en custodia y respuesta institucional

Durante los primeros 15 días de diciembre, la Dirección del penal también reportó el hallazgo de dos personas privadas de la libertad, sin vida.

Las autoridades y la FGE
Las autoridades y la FGE continuarán con las carpetas de investigación correspondientes.(FOTO: X: @Eco1_LVM)

De acuerdo con los primeros reportes, el primer caso ocurrió el 2 de diciembre, mientras que el segundo aconteció el día 10, ambos bajo circunstancias que apuntan, de manera preliminar, a posibles suicidios (personas halladas en celdas cerradas por dentro, una de ellas suspendida de una cuerda).

En ambos hechos, la Fiscalía General del Estado inició las carpetas de investigación correspondientes y notificó a los familiares, además de brindar acompañamiento en los trámites administrativos necesarios.

Finalmente, las autoridades reiteraron que no se registraron incidentes violentos derivados de los cateos, subrayando el cumplimiento de los protocolos de seguridad y el enfoque preventivo de las revisiones.

Temas Relacionados

AguarutoCuliacánSinaloaCártel de SinaloaFGESSPNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum confirma que revisará la propuesta de Claudio X. González sobre cambios de la Reforma Electoral: “No la he visto”

El empresario anunció que juntó más de 188 mil firmas ciudadanas para cambiar la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum confirma que revisará la

Temblor en Sinaloa hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Los Mochis

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Sinaloa hoy: se

Marina abre convocatoria para ingresar a la Universidad Naval: requisitos y fecha límite para inscribirse

Las personas interesadas también podrán ingresar a formación técnico profesional

Marina abre convocatoria para ingresar

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de diciembre: L6 del MB sin servicio en dos estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 15 de diciembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exalcaldesa de Amanalco es hallada

Exalcaldesa de Amanalco es hallada culpable de homicidio, habría ordenado asesinato a miembros del crimen organizado

Harfuch no ve “de momento” vínculos entre Pedro Haces y “El Limones”, jefe de plaza de los Cabrera Sarabia

Ataque armado contra Guardia Nacional deja arsenal y drogas aseguradas en Chihuahua

Trasladan a 25 reos de Michoacán a penales federales por su liderazgo negativo y capacidad de corromper

Identifican 8 grupos criminales relacionados al robo contra transportistas en Edomex: sus nombres y dónde operan

ENTRETENIMIENTO

Stray Kids se apodera del

Stray Kids se apodera del ranking de las canciones K-Pop más escuchadas en México

Ella es Paulina Goto, ganadora de ‘¿Quién es la Máscara?’ en su séptima temporada

Raúl Rocha Cantú traslada Miss Universo México a NY: alega persecución política en medio de investigaciones por tráfico

Fátima Bosch celebra en Tabasco su título como Miss Universo: “Solo Cristo Rey puede funarnos”

Final de ¿Quién es la Máscara?: Carro Ñero no gana y se descubre la identidad del famoso

DEPORTES

¿Se va o se queda?

¿Se va o se queda? Antonio Mohamed revela cuál será su futuro con Toluca en el fútbol mexicano

¿Toluca más grande que Chivas?, los Diablos igualan al Guadalajara como el segundo equipo con más campeonatos en Liga Mx

Toluca bicampeón de la Liga Mx, cuáles son las finales que se han definido por penales en la historia de los torneos cortos

Antonio Mohamed manda contundente mensaje a David Faitelson tras ganar la final de la Liga MX: “Lo voy a ir a buscar”

Mexicanos en Europa: cuándo juegan Edson Álvarez, Santiago Giménez y Rodrigo Huescas esta semana