Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro y el lugar donde la asesinaron junto a sus hijos, lo revelado tras captura del “Araña”

Fue identificada la familia asesinada, la mujer era Esmeralda Ferrer Garibay de 32 años quiere era tiktoker. (X/@Furia_Tinta)

La caída de Víctor Manuel “N”, alias La Araña, el pasado 18 de diciembre en el municipio de Tonalá, permitió a la Fiscalía abrir nuevas líneas de investigación que pudieran responder el móvil del asesinato de la influencer Esmeralda Ferrer Garibay y su familia.

Tras su captura, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que las acciones fueron resultado de un trabajo de inteligencia y coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales y se continuará investigando el caso.

¿Qué se sabe del caso?

El multihomicidio se dio a conocer el pasado 22 de agosto del año 2025, cuando las autoridades acudieron al llamado de la ciudadanía en el Barrio de San Andrés, en el cruce de Jorge Delorme y Pensador Mexicano, en Guadalajara, donde se les había reportado la presencia de una camioneta tipo pick up estacionada con sacos colocados en la caja trasera.

Esmeralda FG, la tiktokera fue asesinada junto a su familia. (Captura de pantalla)

A pesar de que las autoridades acudieron al llamado el 22 de agosto, testimonios recabados por las autoridades apuntaron que la camioneta fue abandonada desde el 19 de agosto.

Las investigaciones señalaron que los sacos contenían los restos de cuatro personas asesinadas originarias del estado de Michoacán que residían en Guadalajara y fueron identificadas como:

Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años

Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años

Regina, de 7 años

Gael Santiago, de 13 años

Cabe señalar que las últimas dos víctimas anteriormente mencionadas, eran hijos de la influencer.

Sangre y casquillos de bala, los primeros indicios del caso

Según la investigación de la fiscalía, el vehículo habría salido del taller mecánico de Víctor Manuel “N” (predio que sigue bajo investigación) y llevado a la calle donde fue abandonado.

Esmeralda FG, su esposo y sus dos hijos fueron asesinados. (Capturas de pantalla)

Lo anteriormente planteado cobró fuerza tras haberse localizado sangre y casquillos de bala que reforzaron la hipótesis de que el crimen se pudo haber cometido en esa zona.

Tras el hallazgo, las autoridades emitieron una ficha roja por el ahora detenido y especularon que además de Víctor Manuel “N” y otros tres sospechosos detenidos, pudieron haber participado terceras personas, sin embargo, se desconoce si tienen relación con el crimen organizado.

Actividades familiares en la mira, así es la nueva línea de investigación de las autoridades

Otro punto de referencia de la Fiscalía de Jalisco es la investigación hacia las actividades de Roberto Carlos Gil Licea, pues, de acuerdo con las autoridades, el esposo de la influencer compraba y vendía vehículos usados además de que aparentemente se dedicaba al cultivo de jitomates en Michoacán.

Así se mostraba en Tiktok Esmeralda FG (Tiktok: esmeraldafg222)

De acuerdo con las autoridades, Gil Licea mantenía vínculos con la producción y distribución de jitomate en diversas regiones de Michoacán, además del movimiento de vehículos por la región.

“La línea prioritaria apunta a las actividades comerciales y agrícolas”, detalló la fiscalía tras el asesinato de la familia.

Viajes, lujos y corridos tumbados, así se mostraba Esmeralda Ferrer en redes

El primer vistazo a la cuenta @esmeraldafg222 permite identificar el predominio de escenarios lujosos, atuendos llamativos y un entorno audiovisual diseñado para captar la atención.

Así se mostraba en Tiktok Esmeralda FG (Tiktok: esmeraldafg222)

Esmeralda FG se presentaba con frecuencia vistiendo prendas y accesorios de marcas como Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior y Versace, e incluso anunciaba compras en plataformas exclusivas como Farfetch. En un video muestra unos tacones de mezclilla Dolce & Gabbana, mientras presume su manicura y vestimenta vistosa; en otros, luce vestidos ceñidos y bolsos reconocibles por sus diseños y precios.

Las tomas incluían escenarios como playas, bares, restaurantes, interiores de residencias, terrazas con vistas, autos deportivos, motocicletas, boutiques y hoteles.