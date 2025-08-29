Así lucía Esmeralda FG su vida de lujos en TikTok antes de ser asesinada con su familia en Jalisco

Esmeralda FG, la tiktokera fue asesinada junto a su familia. (Captura de pantalla)

La imagen de Esmeralda Ferrer Garibay, también identificada como Esmeralda FG en redes sociales, cobró notoriedad antes de que su nombre encabezara titulares por el crimen que acabó con su vida y la de su familia en Guadalajara, Jalisco.

Su perfil de TikTok se constituyó en una ventana para miles de seguidores que atestiguaron —a través de docenas de videos— el despliegue de una vida marcada por el consumo, el estilo y la ostentación.

Así se mostraba en redes sociales

El último video de Esmeralda FG. (TikTok: @Esmeraldafg222 )

El primer vistazo a la cuenta @esmeraldafg222 permite identificar el predominio de escenarios lujosos, atuendos llamativos y un entorno audiovisual diseñado para captar la atención.

Esmeralda FG se presentaba con frecuencia vistiendo prendas y accesorios de marcas como Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior y Versace, e incluso anunciaba compras en plataformas exclusivas como Farfetch. En un video muestra unos tacones de mezclilla Dolce & Gabbana, mientras presume su manicura y vestimenta vistosa; en otros, luce vestidos ceñidos y bolsos reconocibles por sus diseños y precios.

Así se mostraba en Tiktok Esmeralda FG (Tiktok: esmeraldafg222)

Las tomas incluían escenarios como playas, bares, restaurantes, interiores de residencias, terrazas con vistas, autos deportivos, motocicletas, boutiques y hoteles.

Desde el inicio de su actividad en TikTok, que se remonta a abril de 2020, Esmeralda FG incursionó primero en videos de lipsync y dinámicas virales, antes de evolucionar hacia la exhibición del lujo, la vida aspiracional y la llamada estética “buchona”, este estilo que implica una imagen sensual, uso de maquillaje y peinados marcados, cirugías estéticas, así como la exaltación de bienes materiales y símbolos de poder económico y social.

Así se mostraba en Tiktok Esmeralda FG (Tiktok: esmeraldafg222)

En el contenido familiar, también aparecen videos con sus hijos Gael Santiago y Regina, así como con su perro pomerania, mostrando secuencias más cotidianas —como rutinas en casa— junto a la narrativa principal de lujo y glamour.

Sus post con frecuencia recurrían a narcocorridos y “corridos tumbados”, entre los que destacaban canciones como “Bélika Mafiosa” de El Komander y “El Mochomo” (En vivo) de Los Alameños De La Sierra, así como otras de Peso Pluma. Varias de estas canciones tienen alusiones directas a la vida criminal, lujos, poder y estructuras asociadas a bandas como los Beltrán Leyva, lo que sumaba matices polémicos al caso.

Así se mostraba en Tiktok Esmeralda FG (Tiktok: esmeraldafg222)

En una de sus publicaciones, la influencer plasmó consignas como “Ventajas de tener un novio narco” o reflexiones sobre la autopercepción como “Mi mente y mi alma son más bonitos que mi cara por eso nunca he sentido competencia”.

En la plataforma TikTok, la cuenta @esmeraldafg222 tenía 18 mil seguidores y 513 mil 800 ‘me gusta’. Entre sus publicaciones más vistas, se destacan videos recientes con más de 600 mil vistas y otros que superan las 100 mil reproducciones.

La última publicación que subió fue la del 7 de agosto, cuando se mostraba conduciendo por la colonia donde vivía “de terracería y llena de charcos”.

Esmeralda FG, su esposo y sus dos hijos fueron asesinados. (Capturas de pantalla)

Tras su asesinato, la caja de comentarios de sus más recientes publicaciones se ha llenado de reacciones, tanto de despedida como de fuerte crítica o reflexión.

Usuarios escribieron desde condolencias —“QEPD, nadie merece ese final”— hasta comentarios críticos: “Prefiero tortillas con sal y transporte público pero juntos y vivitos con mi familia porque la vida de mis hijos no tiene precio”, “¿Por qué condenaste a tus hijos? No valía más una vida normal?”, “Le duró poco el gustito”, y advertencias sobre el riesgo del dinero fácil o la decisión de mostrar lujos en plataformas públicas.

¿Qué se sabe del crimen de su familia?

El 22 de agosto de 2025, los cuerpos de Esmeralda Ferrer Garibay, su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus hijos Gael Santiago y Regina fueron hallados sin vida dentro de una camioneta Ford Ranger gris, en el cruce de Jorge Delorme y Pensador Mexicano, en la colonia San Andrés de Guadalajara.

Fue identificada la familia asesinada, la mujer era Esmeralda Ferrer Garibay de 32 años quiere era tiktoker. (X/@Furia_Tinta)

La familia, originaria de Michoacán y recién llegada a Jalisco, había sido reportada como desaparecida días antes del hallazgo. El caso generó conmoción en la opinión pública por el perfil mediático de Esmeralda.

Las primeras investigaciones, encabezadas por la Fiscalía del Estado de Jalisco, revelaron que la camioneta donde fueron localizados los cuerpos ingresó previamente a un taller mecánico denominado “La Araña”, ubicado en Avenida Ejido.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses localizaron en ese lugar indicios balísticos y huellas de sangre. Esta evidencia llevó a las autoridades a concluir que la familia fue asesinada en el taller, antes de que abandonaran el vehículo en otro punto de la ciudad.

La principal línea de investigación de la Fiscalía se enfoca en las actividades de Roberto Carlos Gil Licea, quien supuestamente se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la comercialización de jitomate en Michoacán.

Las autoridades han descartado que el móvil del crimen esté relacionado con la exposición mediática de Esmeralda como influencer. Durante la indagatoria, dos empleados del taller, identificados como Héctor Manuel Valdivia Martínez y un hombre conocido como “El Chino”, declararon ante el Ministerio Público y fueron liberados al no encontrarse elementos en su contra.

Tras abandonar la Fiscalía, Héctor Valdivia fue interceptado, junto con dos familiares, por un grupo armado; los tres permanecen desaparecidos hasta hoy, mientras que “El Chino” logró escapar.