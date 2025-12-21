Beca Benito Juárez 2025: cuándo será el siguiente pago a todos los beneficiarios de preparatoria

Los pagos de la Beca Benito Juárez (correspondientes al bimestre noviembre-diciembre) para todos los beneficiarios terminaron el pasado jueves 18 de diciembre

Cabe recordar que la iniciativa va dirigida está destinada a estudiantes de nivel preparatoria inscritos en escuelas públicas de México, quienes reciben un apoyo económico de $1,900 cada dos meses, distribuidos durante 10 meses del ciclo escolar. Los meses de julio y agosto quedan excluidos, ya que corresponden al periodo vacacional.

La finalidad principal es reducir el abandono escolar y proporcionar el apoyo económico indispensable para que los jóvenes continúen y concluyan sus estudios.

¿Cuándo es el siguiente pago de la Beca Benito Juárez?

Las autoridades todavía no han dado a conocer la fecha para el próximo pago del programa; no obstante, con base en la distribución realizada en periodos anteriores, se estima que los beneficiarios recibirán el siguiente apoyo en febrero de 2026.

Mientras tanto, la recomendación es mantenerse informado únicamente por medio de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y de Julio León, titular de la institución. Para dudas o aclaraciones está disponible el teléfono 55 1162 0300, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la beca?

La consulta de saldo de la Beca Benito Juárez puede realizarse tanto en cajeros automáticos como en las ventanillas del Banco del Bienestar. Para quienes buscan un seguimiento constante de su cuenta, existe la opción de descargar la aplicación móvil, donde se pueden monitorear los depósitos y retiros.

El procedimiento para verificar el depósito comienza al identificar la fecha asignada para el cobro. Después, se puede consultar la disponibilidad del pago usando el Buscador de Estatus en Línea o la app del Banco del Bienestar. Para ello, se requiere la CURP del beneficiario o de sus hijos, que debe ingresarse en el sitio oficial del Buscador de Estatus. Posteriormente, se elige la opción Bancarización, donde se muestran los detalles de todos los pagos y es posible seleccionar el periodo que se desea consultar. Dentro del apartado seleccionado se desplegarán los datos correspondientes al pago: método de entrega, estado actual del depósito, fecha y periodos correspondientes.

La Coordinación Nacional de Becas concluye la dispersión del pago correspondiente al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026 Crédito: X/@apoyosdelbbienestar

¿Cuáles son las fechas de inscripción y los requisitos para recibir la Beca Benito Juárez?

Para aspirar a la beca es indispensable estar inscrito o inscrita en alguna escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller y no recibir otra beca federal con el mismo propósito. Por ahora, no se han definido las fechas para la próxima convocatoria de registros.

El otorgamiento de la beca queda sujeto a la disponibilidad presupuestal, otorgando prioridad a los telebachilleratos comunitarios, telebachilleratos, escuelas clasificadas como escuelas de interés y aquellas localizadas en zonas prioritarias, como localidades indígenas, poblaciones con menos de 50 habitantes sin grado de marginación, o sitios que presentan alto o muy alto grado de marginación.