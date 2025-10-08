Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena contra orden de captura por delincuencia organizada

Hernán Bermúdez Requena solicitó un amparo contra su orden de captura por la FGR, el cual se le concedió. (X/@senad_paraguay)

Un juez federal concedió la suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, con la que se evita su aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Esto ocurre luego de que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco solicitó un amparo para frenar su segunda orden de detención, el cual fue tramitado desde el mes de septiembre.

Dicho recurso se solicitó ante el Juzgado 4 en Materia Penal del Estado de México, en el que Daniel Marcelino Niño Jiménez determinó este 7 de octubre conceder a Bermúdez Requena la suspensión definitiva en contra de su detención por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el expediente, al cual Infobae México tuvo acceso, aún queda pendiente resolver los actos reclamados a la Fiscalía, por lo que será en los próximos días que se determinará la resolución final.

Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

Esto contrasta con lo informado por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien afirmó que el amparo no podrá evitar su detención por los delitos del fuero federal.

“Sí, promovió un amparo pero no le va a servir de nada”, comentó en la conferencia matutina de este martes.

Pese a la medida, Bermúdez Requena deberá permanecer recluido en el Cefereso No. 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, debido a que enfrenta un proceso legal por delitos del fuero común cometidos en Tabasco.

Le fueron leídos su derechos (SSPC)

Al también conocido como “El Abuelo” y/o “Comandante H” se le ejecutó una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada al arribar a México tras ser expulsado por las autoridades de Paraguay, donde fue detenido.

Su captura se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre al contar con una ficha roja por la Interpol, por lo que decidieron expulsarlo para que fuera entregado a las autoridades mexicanas.

El pasado 23 de septiembre, Bermúdez Requena fue vinculado a proceso por un Juez de Control en la continuación de la audiencia inicial que se llevó a cabo por videoconferencia, en el que también se ratificó la prisión preventiva oficiosa en su contra.

Además, el juez dio un plazo de 3 meses para que se realice la investigación complementaria.

detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

El Fiscal General de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez, informó en días pasados que en caso de que Bermúdez Requena sea encontrado culpable por los delitos antes referidos, y de recibir sentencia, podría permanecer en prisión hasta por 158 años.