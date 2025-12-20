José Eduardo Derbez es fuertemente criticado por comprar botas de lujo de más de 90 mil pesos

José Eduardo Derbez causa revuelo en Instagram al lucir unas botas de lujo valoradas en 93,000 pesos mexicanos. (Instagram: José Eduardo Derbez)

José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, se posicionó en el centro de la conversación tras compartir una imagen en su cuenta de Instagram que generó impacto entre sus seguidores, debido a que lució unas lujosas botas.

La publicación evidenció el interés del actor y comediante por la moda y desató numerosas reacciones negativas por parte de sus seguidores.

El famoso será papá primerizo (Tiktok ruffo.queen)

Las lujosas botas de José Eduardo Derbez que desataron críticas

El actor, conocido por su participación en películas como “Mesa de regalos”, compartió una fotografía en la que aparece usando un pantalón ajustado combinado con botas largas negras.

La elección de este atuendo generó distintas reacciones entre los usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en comentar sobre su estilo:

Ni el gato con botas se atrevió a tanto.

El pantalón y las botas las traía doña Victoria Ruffo en la madrastra.

Amo que le valga verse como Fiona buchona. Se viste para él y punto.

Me encanta como no caes en los fashion trends y te vistes como te da la gana.

Una revelación sobre el costo del calzado de diseñador generó debate sobre los lujos en la farándula. (Instagram: José Eduardo Derbez)

El precio de las botas que uso Christian Nodal

A raíz de la viralidad de la imagen publicada, la cuenta de X “La Tía Sandra” reveló detalles sobre el calzado que portaba el actor. De acuerdo con la página oficial de Saint Laurent, el modelo tiene un precio de 93,000 pesos mexicanos, es decir, 500 mil dólares.

La revelación del costo de las botas amplificó la conversación en redes sociales, enfocando la atención en el valor de los accesorios de lujo utilizados por personalidades de la farándula.

“Parecen botas de Jennifer López, pero con ese cuerpecito de botarga que tiene le lucen fatales”, “¿Por qué siempre usa ropa de mujer?“ y ”¿Solo se puede comentar el precio o también el gusto?“, son algunos de los comentarios que se pueden leer en X.

Antes de las botas fueron unos lentes: las polémicas de José Eduardo por su vestimenta

A principios de año, también surgió un debate en torno a unos costosos lentes de sol que utilizó José Eduardo Derbez durante un encuentro con su hermano Vadhir Derbez, quien compartió un video del llamativo diseño.

Además del precio del accesorio, la controversia creció cuando el propio Eugenio Derbez sugiriera ante la prensa que los accesorios, cuyo valor se estima en 30 mil pesos, habrían sido un obsequio de su madre.

La afirmación provocó una respuesta contundente de la ‘queen de las telenovelas’, quien negó rotundamente la versión de su expareja y subrayó la independencia económica de su hijo.

Seguidores de José Eduardo Derbez reaccionan con humor y polémica ante su arriesgado estilo de moda. (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

“Ese nada más abre la ‘bocota’. No, fíjate que gracias a Dios hace muchos años que ya mi hijo no depende de mí”, dijo para De primera mano en referencia a las palabras de Eugenio Derbez.