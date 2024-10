Eugenio Derbez culpa a Victoria Ruffo de que José Eduardo fume y beba alcohol: “Hubiera crecido conmigo”

Eugenio Derbez culpa a su expareja Victoria Ruffo por los hábitos de fumar y beber de su hijo José Eduardo (Instagram: @jose_eduardo92)

Eugenio Derbez ha generado controversia al atribuir a su expareja, Victoria Ruffo, la responsabilidad de que su hijo, José Eduardo Derbez, tenga hábitos como fumar y beber alcohol.

En una entrevista reciente en el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el actor expresó su pesar por no haber estado presente durante la infancia de su hijo, lo que, según él, podría haber influido en su desarrollo de manera diferente.

Derbez y Ruffo, quienes tuvieron a José Eduardo en 1992, se separaron dos años después en medio de una disputa pública.

Durante la entrevista, Derbez mencionó que su hijo normalizó el consumo de tabaco y alcohol al crecer viendo a su madre hacerlo.

“Yo sé que fuma porque vio a su mamá fumar toda la vida. Sé que toma porque vio a su mamá tomar también”, afirmó el comediante y productor de cine.

Derbez alega que Ruffo le impidió ver a su hijo durante años (Instagram/@victoriaruffo)

“Me perdí toda la vida de mi hijo. Me perdí su infancia, me perdí verlo crecer. Me hubiera encantado guiarlo por otro camino”, añadió el actor de No se aceptan devoluciones.

“Me hubiera gustado que viera más de mi ejemplo. Ahora que veo que tiene mucho de mi sentido del humor, pienso en qué habría sido de José Eduardo si hubiera crecido conmigo”, sentenció Eugenio Derbez.

La relación entre Derbez y Ruffo ha estado marcada por conflictos, incluyendo acusaciones de Ruffo sobre una boda falsa organizada por Derbez, lo que ella descubrió solo tras su separación. Por su parte, Derbez ha sostenido que Ruffo le impidió ver a su hijo durante años.

Las declaraciones de Derbez han provocado reacciones negativas del público, que considera inapropiado que critique la crianza de Ruffo cuando él mismo fue un padre ausente.

Derbez y Ruffo se separaron dos años después del nacimiento de su hijo, en medio de una disputa pública (Instagram / @ederbez)

Además, se ha señalado que Derbez tampoco estuvo presente en la vida de sus otros hijos, lo que ha intensificado las críticas hacia él.

La controversia resalta las complejidades de las relaciones familiares y las repercusiones de las separaciones conflictivas en la vida de los hijos. La situación de José Eduardo Derbez es un ejemplo de cómo las dinámicas familiares pueden influir en el desarrollo personal y los hábitos de vida de los individuos.

En la misma entrevista, Eugenio reveló un plan inusual para anunciar su propia muerte. El actor compartió que lleva más de una década ideando un video cómico para comunicar su deceso al público.

Este proyecto busca reflejar su estilo y personalidad, alejándose de los funerales tradicionales.

El público critica a Derbez por cuestionar la crianza de Ruffo siendo un padre ausente (Eugenio Derbez, Facebook)

Derbez, de 63 años, explicó que su intención es dejar un mensaje que desafíe las convenciones sobre la muerte. “Quiero dejar un programa, lo llevo pensando más de 10 años y burlarme de la muerte, como debe de ser”, comentó el actor.

En este video, planea expresar todo lo que siempre quiso decir, sin preocuparse por las reacciones que pueda generar.

El protagonista de Cómo ser un latin lover adelantó que el formato del video será similar al de sus populares shows de los años 90, y no descartó la posibilidad de incluir a sus personajes emblemáticos como “El lonje moco” o “El diablito”.

Aunque evitó dar detalles específicos sobre el contenido del video, dejó claro que su despedida será un reflejo de su vida y carrera, marcadas por la comedia.