Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no sabe ser papá, pero Vadhir lo defiende: “Hizo lo que pudo”

El hijo de Eugenio Derbez habló de la relación que tiene con su papá ante señalamientos de Victoria Ruffo Crédito: Cuartoscuro

Victoria Ruffo ha generado controversia tras realizar un comentario sobre Eugenio Derbez recientemente. Durante la promoción de la nueva temporada de De viaje con los Derbez, la actriz de telenovelas fue interrogada por diversos medios sobre la relación entre José Eduardo Derbez y su padre.

Según la “queen de melodramas”, el reconocido comediante sí mantiene una presencia constante en la vida de su hijo, pero la relación entre ellos tiene características más cercanas a la amistad que a los lazos paternos.

La actriz de 63 años declaró que considera que el comediante nunca ha logrado desempeñar plenamente el papel de padre, lo que desde su perspectiva implica que no ha sabido manejar ese rol adecuadamente: “Ahora es más compañero, más amigo. Papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora”, declaró.

Victoria Ruffo define la relación entre José Eduardo y su papá como una "amistad".(@jose_eduardo92)

Vadhir Derbez defiende a Eugenio Derbez de las declaraciones de Victoria Ruffo

Tras las declaraciones de la intérprete de melodramas, Vadhir Derbez fue abordado por reporteros de Venga la Alegría al arribar al aeropuerto de la Ciudad de México.

El actor inicialmente mostró sorpresa ante la insistencia de los periodistas sobre el comentario realizado por Ruffo, pero señaló que es un tema que la familia ya ha discutido previamente.

Reconoció abiertamente que son conscientes de que cuando el actor de “No se aceptan devoluciones” se convirtió en padre, aún no contaba con las herramientas necesarias para enfrentar totalmente esa responsabilidad, lo cual han hablado entre ellos.

“Siempre ha sido buen amigo nuestro, él (Eugenio Derbez) no había estado tan listo, pero mal papá, no. Hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo”, explicó.

Vadhir defendió la relación que tiene con Eugenio Derbez. (Foto: Instagram/@vadhird)

Ante la insistencia de los reporteros por obtener una postura concreta sobre los comentarios emitidos por la mamá de José Eduardo Derbez, el también cantante dejó clara su posición.

Vadhir remarcó que únicamente puede hablar sobre su propia experiencia y la relación personal que mantiene con su padre: “Yo solo sé de cómo me fue a mí y de mi relación con él”, afirmó.

Eugenio Derbez cree que solo son “provocaciones” las palabras de Victoria Ruffo

Eugenio Derbez también fue abordado por la prensa al arribar a la Ciudad de México, en medio de la controversia generada por los comentarios de Victoria Ruffo.

Eugenio Derbez reaccionó a las palabras de victoria Ruffo sobre su paternidad. (Foto: Instagram / @ederbez)

Inicialmente, el productor y comediante optó por mantener una actitud discreta y evitó ofrecer declaraciones respecto al tema, pero ante la insistencia de los medios de comunicación, expresó que no tiene intención de involucrarse en las declaraciones realizadas por su expareja.

“Ya no caigo tampoco en las provocaciones de Victoria”, sentenció.