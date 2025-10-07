México

Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no sabe ser papá, pero Vadhir lo defiende: “Hizo lo que pudo”

La “queen de las telenovelas” aseguró que la relación entre José Eduardo y el actor es más de amigos

Por Jazmín González

Guardar
El hijo de Eugenio Derbez
El hijo de Eugenio Derbez habló de la relación que tiene con su papá ante señalamientos de Victoria Ruffo Crédito: Cuartoscuro

Victoria Ruffo ha generado controversia tras realizar un comentario sobre Eugenio Derbez recientemente. Durante la promoción de la nueva temporada de De viaje con los Derbez, la actriz de telenovelas fue interrogada por diversos medios sobre la relación entre José Eduardo Derbez y su padre.

Según la “queen de melodramas”, el reconocido comediante sí mantiene una presencia constante en la vida de su hijo, pero la relación entre ellos tiene características más cercanas a la amistad que a los lazos paternos.

La actriz de 63 años declaró que considera que el comediante nunca ha logrado desempeñar plenamente el papel de padre, lo que desde su perspectiva implica que no ha sabido manejar ese rol adecuadamente: “Ahora es más compañero, más amigo. Papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora”, declaró.

Victoria Ruffo define la relación
Victoria Ruffo define la relación entre José Eduardo y su papá como una "amistad".(@jose_eduardo92)

Vadhir Derbez defiende a Eugenio Derbez de las declaraciones de Victoria Ruffo

Tras las declaraciones de la intérprete de melodramas, Vadhir Derbez fue abordado por reporteros de Venga la Alegría al arribar al aeropuerto de la Ciudad de México.

El actor inicialmente mostró sorpresa ante la insistencia de los periodistas sobre el comentario realizado por Ruffo, pero señaló que es un tema que la familia ya ha discutido previamente.

Reconoció abiertamente que son conscientes de que cuando el actor de “No se aceptan devoluciones” se convirtió en padre, aún no contaba con las herramientas necesarias para enfrentar totalmente esa responsabilidad, lo cual han hablado entre ellos.

“Siempre ha sido buen amigo nuestro, él (Eugenio Derbez) no había estado tan listo, pero mal papá, no. Hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo”, explicó.

Vadhir defendió la relación que
Vadhir defendió la relación que tiene con Eugenio Derbez. (Foto: Instagram/@vadhird)

Ante la insistencia de los reporteros por obtener una postura concreta sobre los comentarios emitidos por la mamá de José Eduardo Derbez, el también cantante dejó clara su posición.

Vadhir remarcó que únicamente puede hablar sobre su propia experiencia y la relación personal que mantiene con su padre: “Yo solo sé de cómo me fue a mí y de mi relación con él”, afirmó.

Eugenio Derbez cree que solo son “provocaciones” las palabras de Victoria Ruffo

Eugenio Derbez también fue abordado por la prensa al arribar a la Ciudad de México, en medio de la controversia generada por los comentarios de Victoria Ruffo.

Eugenio Derbez reaccionó a las
Eugenio Derbez reaccionó a las palabras de victoria Ruffo sobre su paternidad. (Foto: Instagram / @ederbez)

Inicialmente, el productor y comediante optó por mantener una actitud discreta y evitó ofrecer declaraciones respecto al tema, pero ante la insistencia de los medios de comunicación, expresó que no tiene intención de involucrarse en las declaraciones realizadas por su expareja.

“Ya no caigo tampoco en las provocaciones de Victoria”, sentenció.

Temas Relacionados

Victoria RuffoEugenio DerbezVadhir DerbezJosé Eduardo Derbezmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Qué alimentos ayudan a desinflamar la próstata?

Descubre cómo ciertos productos naturales pueden ayudar a controlar molestias y síntomas urinarios asociados al agrandamiento prostático

¿Qué alimentos ayudan a desinflamar

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Desde el inicio del mandato de Sheinbaum se ha registrado el asesinato de dos sacerdotes, mientras que el sexenio de Obrador se registraron diez

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia

Diputados aprueban en lo general la reforma a la Ley Aduanera

Estos cambios buscan fortalecer y modernizar la legislación

Diputados aprueban en lo general

Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

El exdeportista enfrenta consecuencias legales tras un altercado que derivó en cargos formales y posible condena estatal

Esta es la pena que

Gelatina con chía sabor café perfecta para un desayuno nutritivo y balanceado

Unir la gelatina de chía con café es la tendencia que suma energía, antioxidantes y sabor, ideal para quienes buscan un desayuno diferente y lleno de beneficios para el cuerpo y la mente

Gelatina con chía sabor café
MÁS NOTICIAS

NARCO

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia

Conferencia del Episcopado Mexicano denuncia 12 asesinatos de sacerdotes en gobiernos de Sheinbaum y AMLO

Enfrentamiento entre civiles armados y elementos de seguridad en Michoacán deja dos agresores abatidos

Golpe de 58 millones de pesos en Sinaloa: aseguran sustancias para la creación de metanfetamina

Harfuch destaca destrucción de mil 500 laboratorios de drogas en primer año de Sheinbaum

Vinculan a proceso a “El Viejón”, presunto jefe de La Barredora, célula ligada al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Qué es la lesión del

Qué es la lesión del menisco que padece Belinda, sus causas y tratamientos

Aldo de Nigris reacciona a “Aldrón”, el shippeo con Aarón Mercury que protagonizó en La Casa de los Famosos México

Aldo de Nigris rechaza a Mariana Botas y asegura que se casaría con Elaine Haro

Este es el setlist para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Joanna Vega-Biestro organiza fiesta para recibir a Dalílah Polanco junto a Martha Guzmán y Carlos Rivera

DEPORTES

Esta es la pena que

Esta es la pena que podría enfrentar Mark Sánchez tras el incidente en Indianápolis

Adiós al Estadio Azteca: modifican el exterior del recinto para el Mundial 2026

¿Por qué Gilberto Mora no jugará el Mundial Sub 17 con México?

México vs Chile EN VIVO minuto a minuto: Iker Fimbres anota para el TRI y pone el partido 2 a 0

Ramsey no viaja con Gales: críticas por su ritmo en Pumas y una lesión lo dejan fuera