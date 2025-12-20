Christian Nodal y Ángela Aguilar apoyaron en video a Kunno en la final de LEBEH, pero la victoria fue para otros

El influencer presumió el apoyo de sus amigos (Tiktok .kunno)

La gran final de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy estuvo marcada por muestras de respaldo, emociones y un desenlace que sorprendió a muchos.

Entre los momentos virales destacó el apoyo enviado por Ángela Aguilar y Christian Nodal a Kunno, quien llegó a la última etapa del reality avalado por la admiración y solidaridad de dos de las mayores figuras del regional mexicano.

El mensaje de Ángela Aguilar y Nodal: “Te mandamos besitos”

Previo a la final, Kunno compartió en TikTok un video donde Ángela Aguilar y Christian Nodal, en un gesto cálido, grabaron un mensaje de aliento:

“Hola a todos, estamos aquí para enseñar nuestro apoyo para Kunno en Las Estrellas Bailan en Hoy, te mandamos besitos, bailas increíble”, expresó Ángela ante la cámara, acompañada del intérprete de música regional, quien agregó: “Rómpela, Kunno”.

(IG: @papikunno // @gordoelpugaguilar)

En la descripción del video, Kunno mostró su gratitud hacia los cantantes:

“Gracias por su apoyo desde el día #1 y por apoyarme incluso cuando nadie sabía que estaría en este reality!!!! LOS AMO <3333 @Angela Aguilar :) @Christian Nodal”. El

El apoyo público de ambos artistas no pasó desapercibido en redes sociales ni entre los seguidores del creador de contenido.

Las imágenes generaron numerosas reacciones y se volvieron tendencia en plataformas digitales, donde decenas de usuarios arremetieron contra la controversial pareja, por lo que el creador de contenido tuvo que limitar los comentarios.

Pese a esto el influencer no ganó Las Estrellas Bailan en Hoy (TikTok .kunno)

¿Quiénes ganaron el concurso?

A pesar de la popularidad de Kunno y el respaldo de figuras como Ángela Aguilar y Christian Nodal, fueron Aarón Mercury y Briggitte Bozzo quienes se consagraron como los ganadores de la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Tras diez semanas de retos y evolución artística, la pareja llegó a la cima gracias a sus coreografías y el apoyo del público.

Durante la transmisión del 19 de diciembre, los participantes presentaron su última rutina ante los jueces y recibieron comentarios positivos.

Finalmente, Galilea Montijo fue la encargada de anunciar el nombre de los vencedores, cerrando así una edición cargada de emociones y competencia.

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo ganaron la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. (Instagram: Aarón Mercury)

En su mensaje de agradecimiento, Briggitte Bozzo afirmó:

“Muchas gracias por todo, de verdad, no imaginamos llegar al primer lugar y este premio lo queremos compartir con todos y muchas gracias a todos los que nos apoyaron”.

Su compañero, Aarón Mercury, valoró el esfuerzo invertido: “Muchísimas gracias por confiar en nosotros, tratamos de mejorar, igual y no éramos los mejores bailarines, pero tratamos de mejorar. Nos esforzamos cada día para mejorar, avanzar y evolucionar”.

Las redes sociales se inundaron de mensajes dirigidos a los ganadores y participantes. El desenlace fue celebrado por una amplia comunidad digital que siguió cada etapa de la competencia.

El triunfo, además, sirvió como recordatorio del respaldo popular que Aarón Mercury había logrado en otros realities, como La Casa de los Famosos México.