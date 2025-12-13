México

Capturan en Oaxaca al “Macanannu”, jefe de plaza de Los Cromo encargado de distribuir armamento

El sujeto también está relacionado con el homicidio de un policía estatal en 2024 y secuestros

Alexis "N" fue localizado en
Alexis "N" fue localizado en el municipio de Ixhuatán. Foto: Especial

Alexis “N”, conocido como “Macanannu” e identificado como presunto jefe de plaza del grupo criminal de “Los Cromo”, fue detenido al cumplimentarse una orden de cateo en el municipio de Ixhuatán, Oaxaca.

Su captura se efectuó derivado de trabajos de inteligencia realizados por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

El sujeto es identificado por las autoridades como jefe de plaza del grupo criminal de “Los Cromo”, la cual tiene operaciones en el Istmo de Tehuantepec y es liderada por Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “Fallo” y/o “Comandante Renco”.

Infobae México pudo conocer que Alexis “N” también estaría encargado de distribuir armamento, se le relaciona con secuestros, homicidios, así como en el alertamiento sobre los movimientos de las autoridades federales en contra del grupo criminal.

Además, las autoridades lo vinculan con el asesinato de un elemento de la Policía Estatal, ocurrido en octubre de 2024.

Armas y drogas fueron localizadas durante su detención

Objetos asegurados al "Macanannu". Foto: Especial
Durante el operativo las autoridades decomisaron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y del Ejército Mexicano, así como dosis de drogas y otros objetos de uso delictivo.

El “Macanannu” fue puesto a disposición del Ministerio Público junto a lo decomisado para que se determine su situación jurídica.

Los Cromo, el grupo que opera en el Corredor Interoceánico

Tras la detención de 53 integrantes de la organización criminal “Los Cromo” en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Secretaría de Marina desplegó el Operativo Sable para frenar la expansión de este grupo delictivo en una de las zonas estratégicas para el desarrollo económico de México.

A pesar de las importantes bajas sufridas por la estructura criminal, su líder, Iván Sánchez Santiago, alias "Cromo“, permanece prófugo y es considerado por la Semar y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca como uno de los principales generadores de violencia en la región.

Según información de El Universal, el “Cromo” opera bajo las órdenes de Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias Fallo o Comandante Renco, presunto líder del Cártel del Renco, organización que mantiene presencia en el área.

El operativo tiene como objetivo
El operativo tiene como objetivo frenar la expansión de este grupo criminal. (Jesús Avilés/ Infobae México)

De acuerdo con el reportaje, en el segundo nivel de la organización también se encontrarían Yesenia Sánchez Santiago, hermana Cromo, y José Luis Pineda Martínez, alias “Pora”.

Como integrantes de la célula delictiva se localizaron a:

  • Marco Antonio Hernández Ramírez, alias Marcos K
  • Fernando Enrique Ferra Luis, alias Ferrita, jefe de sicarios
  • Melchor Rogelio Ríos Contreras, alias Melchor, proveedor de drogas de Cromo
  • Vicente de la Cruz Martínez, alias Chente Gato
  • José Armando Santiago Ortiz, alias Mandin
  • José Guadalupe Santiago Ortiz, alias Pepe
  • Bersain Ortiz Martínez
  • Gerardo Antonio Rodríguez, alias Charal

La investigación también refiere que Los Cromo operaban con personas ligadas tanto al Cártel de Sinaloa como del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Uno de los casos es el de Juan Benito Tláloc G.E., alias “Tláloc”, señalado como líder huachicolero en el Istmo de Tehuantepec, quien aparece en los registros de Infobae México de abril de 2025 sobre la identificación de un grupo criminal presuntamente ligado al CJNG.

Foto: Especial
Foto: Especial

En tanto, las autoridades federales y la Marina mantienen un despliegue en la región denominado Operación Sable, el cual tiene como objetivo prevenir la comisión de delitos y capturar a objetivos específicos del grupo criminal.

Los CromoMacanannuDistribuidor armamentoOaxacaMarinaNarcotráfico en MéxicoNarco en México

