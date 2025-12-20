México

Así fue el emocionante backstage de Julieta Venegas antes de salir al escenario con Bad Bunny en el GNP | VIDEO

La cantante avanzó entre sombras y nervios hasta el escenario para uno de los encuentros más históricos y esperados del tour

Así fue el emocionante backstage
Así fue el emocionante backstage de Julieta Venegas antes de salir al escenario con Bad Bunny. (Infobae México)

El sexto concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros fue mucho más que una noche de reguetón y perreo: vivió un instante histórico para la música latina cuando Julieta Venegas apareció en el escenario, cumpliendo el deseo de miles de fans mexicanos que esperaban ver al “Conejo Malo” acompañado por la icónica compositora.

Pero, más allá del espectáculo sobre las luces, lo que realmente marcó la jornada fueron las imágenes del backstage, que transmitieron la emoción y el nerviosismo de Venegas en los instantes previos a compartir tarima con uno de los artistas más influyentes del mundo.

El recorrido hasta el escenario principal

El encuentro histórico entre Bad
El encuentro histórico entre Bad Bunny y Julieta Venegas. (Instagram)

Videos difundidos en las redes sociales del Debí Tirar Más Fotos World Tour captaron el recorrido de Julieta Venegas por los pasillos y túneles internos del Estadio GNP. Vestida con un impecable vestido blanco con negro, botas blancas y arreglos florales en la cabeza, la intérprete de “Andar conmigo” avanzaba sonriente y evidentemente nerviosa por una ruta iluminada sólo por los tonos cambiantes del show y los reflectores lejanos.

A cada paso, la tensión crecía: primero entre la penumbra de un túnel y luego en el área de armado del escenario, donde los tubos metálicos y las telas negras funcionan como el último filtro antes del estallido de luces.

En este momento, Julieta se sentó en un banco junto al enorme piano blanco que la acompañaría. Al fondo, el eco del público y el rugido de 66 mil fanáticos anticipaban la entrada triunfal.

Una plataforma oculta la llevó hacia la parte visible del escenario. Mientras el estruendo de la multitud crecía y Bad Bunny acaparaba el centro de la escena, Venegas aguardaba el momento clave entre sombras, acompañando con miradas cómplices a su equipo.

Cuando comenzaron las primeras notas de “Lo Siento BB:/”, las cámaras captaron su sonrisa nerviosa: el instante que había esperado (y que muchos creían improbable) estaba por ocurrir.

Una ovación histórica

Bad Bunny y Julieta Venegas
Bad Bunny y Julieta Venegas cantando "Ojitos Lindos" en el Estadio GNP Seguros. (Instagram)

El impacto fue inmediato. Apenas la plataforma la puso frente al público, las miles de voces reunidas rugieron con una intensidad que sólo el Estadio GNP puede testificar. Venegas, sentada al piano, fue recibida como una heroína, y la interpretación de “Lo Siento BB:/”, tema que comparte con Bad Bunny y el productor Tainy, fue coreada, grabada y ovacionada por toda la arena.

Se trató de un momento histórico ya que es la primera vez que ambos comparten escenario para interpretar esta colaboración, a pesar de que se estrenó en el año 2021.

Este número, que nunca estuvo programado como “Canción Exclusiva” para la fecha, se ha convertido en una de las colaboraciones más esperadas. Desde el anuncio de la gira, los fans soñaban con la presencia de Venegas, pero su participación parecía apenas una posibilidad distante.

Su aparición fue tan emocionante para el público que la emoción se tradujo en videos virales y miles de reacciones en redes sociales. “Los de este concierto ya ganaron”.

Julieta Venegas canta “Lento” en el show de Bad Bunny

Durante el sexto concierto del cantante se vivió el encuentro histórico que todos esperaban Crédito: Instagram (debitirarmasfotos)

El encuentro entre Julieta y Bad Bunny tuvo un nuevo punto alto cuando ella interpretó una versión corta de “Lento”, uno de sus temas más celebrados. En ese momento, Benito la acompañó junto al piano y, tanto él como la multitud, cantaron la letra con pasión, en un homenaje mutuo de admiración. .

El vínculo fue visible: para Bad Bunny, Julieta Venegas representa parte de su formación musical, una influencia determinante desde su adolescencia.

La interpretación conjunta de “Ojitos Lindos” puso el broche de oro a la noche, con ambos artistas celebrando la diversidad y el poder de la música latina en uno de los escenarios más espectaculares de México.

