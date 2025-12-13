México

Grupo Mercurio suspende presentación en Fiesta Retro de Ciudad Juárez este 13 de diciembre

La agrupación declaró que dicha decisión se debe a causas externas a los artistas y su equipo de trabajo

Con gran pesar, la agrupación Mercurio informó que no podrá presentarse en el concierto “Fiesta Retro”, programado para este sábado 13 de diciembre en Silver Fox Fuel, Ciudad Juárez. La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales del grupo, donde explicaron que la ausencia se debe a “causas ajenas al grupo, a su producción y a su equipo de trabajo”.

En su mensaje, Mercurio expresó su tristeza por no poder compartir la velada con su público tal como estaba planeado. “Nos duele no poder compartir esta noche con ustedes cómo lo habíamos planeado. Siempre esperamos encontrarnos con nuestro público y entregarles un show lleno de energía, música y cariño. Agradecemos de corazón su comprensión, su apoyo y el amor de siempre. Esperamos volver muy pronto para cantar juntos como se merecen”, se lee en el comunicado.

El concierto “Fiesta Retro” se había anunciado como una experiencia imperdible para los fanáticos de la música pop y nostálgica de los años 80 y 90. La velada contaría con un line-up estelar que incluye a artistas como Claudio Yarto, el ex Timbiriche Diego Shoening, SBS y, por supuesto, Mercurio, agrupación que se ha consolidado como un ícono de la música juvenil de finales de los 80 y principios de los 90.

A pesar de la ausencia de Mercurio, los organizadores del evento aseguraron que el espectáculo continuará según lo planeado, ofreciendo al público una noche llena de nostalgia, música y energía. Los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de Claudio Yarto, Diego Shoening y SBS, entre otros invitados, quienes prometen un show dinámico y cargado de momentos memorables para los seguidores de la música retro.

El evento se realizará en Silver Fox, ubicado en Av. Paseo Triunfo de la República 430, y contará con opciones de mesas VIP para quienes deseen vivir la experiencia de manera más cercana y exclusiva. Los boletos permanecen disponibles en las taquillas del recinto y a través de Ticketmaster, garantizando que todos los fanáticos puedan formar parte de esta celebración musical.

La noticia sobre la ausencia de Mercurio ha generado reacciones inmediatas entre los fans, quienes expresan su comprensión pero también su decepción por no poder ver al grupo en vivo en esta ocasión. Muchos seguidores han utilizado las redes sociales para manifestar su apoyo, enviando mensajes de ánimo y esperando que la agrupación retome sus presentaciones lo antes posible.

Mercurio, que durante décadas ha mantenido una conexión cercana con su público, reafirma con este mensaje su compromiso de volver a los escenarios y ofrecer el espectáculo que sus seguidores esperan y merecen. La agrupación enfatizó que la decisión de no presentarse fue inevitable y ajena a su voluntad, mostrando responsabilidad ante las circunstancias y respeto por la seguridad y calidad del show.

