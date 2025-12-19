México

Cae “La Araña”, dueño de taller ligado a multihomicidio de una familia michoacana en Guadalajara

Los restos de las cuatro víctimas fueron encontradas en un camioneta abandonada en la zona de la colonia San Andrés

Guardar
"La Araña" y tres presuntos
"La Araña" y tres presuntos sospechosos más fueron detenidos en la región de Tonalá el pasado 18 de diciembre | Fiscalía del Estado de Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de un hombre identificado como Víctor Manuel “N, conocido como “La Araña”, presunto implicado en el multihomicidio de una familia originaria de Michoacán y cuyos cuerpos fueron hallados abandonados dentro de una camioneta en la colonia San Andrés, en Guadalajara, en agosto pasado.

La captura se concretó la madrugada del 18 de diciembre de 2025 en el municipio de Tonalá tras un operativo que incluyó un cateo en un domicilio vinculado a las investigaciones. El fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que la acción fue resultado de un trabajo de inteligencia y coordinación entre corporaciones de seguridad.

Hasta ahora, las autoridades han señalado que el detenido, apodado “La Araña”, es el propietario de un taller mecánico relacionado con el lugar en donde presuntamente ocurrieron los homicidios de los cuatro integrantes de la familia michoacana.

Las víctimas del multihomicidio fueron
Las víctimas del multihomicidio fueron identificadas como una pareja, un hijo y otro adolescente | Imagen Ilustrativa Infobae

Hallazgo del multihomicidio y las pistas con Esmeralda Ferrer, figura de las redes sociales

El caso se remonta al 22 de agosto de 2025 cuando autoridades localizaron los cuerpos de una familia —un hombre, una mujer y dos menores de edad— dentro de una camioneta tipo pickup gris abandonada en el cruce de Jorge Delorme y Pensador Mexicano de la colonia San Andrés.

Según la fiscalía estatal, las víctimas fueron identificadas como residentes de Michoacán y se presume que la camioneta fue abandonada en ese lugar desde el 19 de agosto. Esto luego de que el vehículo salió del taller mecánico que ahora está bajo investigación. En ese sitio se localizaron indicios de sangre y casquillos que reforzaron la hipótesis de que el crimen pudo haberse cometido allí.

Además de la detención de “La Araña”, las autoridades han señalado que otros tres hombres que también estaban relacionados con el caso fueron privados de la libertad en distintos momentos, aunque finalmente fueron localizados con vida.

Finalmente, la fiscalía estatal mantiene varias líneas de investigación abiertas para clarificar la mecánica de los hechos y la posible participación de terceros.

El fiscal Salvador González de
El fiscal Salvador González de los Santos precisó que el asesinato de las cuatro personas será investigado "hasta las últimas consecuencias" | Captura de Pantalla

Quién era la familia asesinada y más datos puntuales del crimen Jalisco

Las víctimas del multihomicidio fueron identificadas en medios locales y federales como una pareja y sus hijos menores, incluidos una niña y un adolescente. Los reportes periodísticos señalan que la madre era conocida en redes sociales como Esmeralda Ferrer, y que la familia había residido recientemente en Guadalajara antes del crimen.

Las autoridades han explorado varias líneas de investigación, aunque no han descartado ni confirmado un posible móvil relacionado con actividades del entorno de la familia, incluyendo aspectos laborales o personales.

Hasta el momento, la fiscalía no ha dado a conocer si existen vínculos del detenido con grupos del crimen organizado, ni ha precisado si podría haber más personas involucradas en los hechos. Esa información forma parte de las diligencias que actualmente se realizan para fortalecer la investigación y avanzar en las acusaciones formales.

Hasta el momento, las autoridades
Hasta el momento, las autoridades de seguridad no cuentan con indicios de que "La Araña" y sus posibles cómplices fueran parte del crimen organizado | Fiscalía del Estado de Jalisco

El fiscal González de los Santos destacó que la investigación se mantiene activa y que hay un compromiso de las autoridades de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias: tanto para esclarecer el homicidio múltiple como para garantizar justicia a las familias de las víctimas.

Temas Relacionados

MultihomicidioFamilia michoacanaLa ArañaViolenciaAsesinatoNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 19 de diciembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: líneas, costo y

Cártel de Sinaloa recluta sicarios de 15 años para asesinatos en EU: el caso de Westside Wilmas

Dos jóvenes de 15 años se declararon culpables por asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos; operaban como sicarios de la pandilla Westside Wilmas, ligada al Cártel de Sinaloa

Cártel de Sinaloa recluta sicarios

Panadero británico se vuelve viral y se disculpa tras decir que México no tiene cultura del pan

Richard Hart aseguró que en México “la mayoría de la gente come pan dulce” y que “su versión del sándwich es el taco”

Panadero británico se vuelve viral

Pasajera denuncia robo de joyas en vuelo y desata polémica contra una aerolínea: video se vuelve viral

La grabación muestra a la afectada entre lágrimas por lo que encendió las redes sociales y provocó indignación entre usuarios

Pasajera denuncia robo de joyas

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

La directiva regiomontana evalúa movimientos para fortalecer al equipo de cara al próximo torneo

Tigres ajusta su plantel tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Genaro García Luna apela sentencia

Genaro García Luna apela sentencia de EEUU en su contra: su defensa acusa irregularidades en juicio

María Vanesa “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, seguirá detenida al recibir prisión preventiva

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

Detienen a tres hombres ligados a un líder criminal en Baja California: grabaron un video para

El problema del fentanilo en México no es uno de “buenos contra malos”, asegura investigador

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar le habría bajado

Pepe Aguilar le habría bajado la novia a su hermano: Aneliz, la madre de Ángela y Leonardo

Él es el cantante de corridos tumbados que Barack Obama incluyó en su lista de favoritos de 2025

Jacob Elordi logra con Guillermo del Toro un sueño de la infancia: “Vi el Laberinto del Fauno a los 13 años”

El taxista que inspiró a Ricardo Arjona: la anécdota desconocida detrás de la canción y lo que sucedió en CDMX

Angélica Vale sorprende con radical cambio de imagen tras divorcio y lo presume en famosa revista

DEPORTES

Tigres ajusta su plantel tras

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal

Aficionado suplica a Ángel Sepúlveda no ser como Chicharito tras su llegada a Chivas

Shocker pasó de ser 1000% guapo al 0% cabello: así perdió su melena en el 63 aniversario de la Arena Naucalpan

Argentina vs España se enfrentarán en la Finalissima 2026: fecha y hora para México