Cae “La Araña”, dueño de taller ligado a multihomicidio de una familia michoacana en Guadalajara

"La Araña" y tres presuntos sospechosos más fueron detenidos en la región de Tonalá el pasado 18 de diciembre | Fiscalía del Estado de Jalisco

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de un hombre identificado como Víctor Manuel “N, conocido como “La Araña”, presunto implicado en el multihomicidio de una familia originaria de Michoacán y cuyos cuerpos fueron hallados abandonados dentro de una camioneta en la colonia San Andrés, en Guadalajara, en agosto pasado.

La captura se concretó la madrugada del 18 de diciembre de 2025 en el municipio de Tonalá tras un operativo que incluyó un cateo en un domicilio vinculado a las investigaciones. El fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que la acción fue resultado de un trabajo de inteligencia y coordinación entre corporaciones de seguridad.

Hasta ahora, las autoridades han señalado que el detenido, apodado “La Araña”, es el propietario de un taller mecánico relacionado con el lugar en donde presuntamente ocurrieron los homicidios de los cuatro integrantes de la familia michoacana.

Las víctimas del multihomicidio fueron identificadas como una pareja, un hijo y otro adolescente | Imagen Ilustrativa Infobae

Hallazgo del multihomicidio y las pistas con Esmeralda Ferrer, figura de las redes sociales

El caso se remonta al 22 de agosto de 2025 cuando autoridades localizaron los cuerpos de una familia —un hombre, una mujer y dos menores de edad— dentro de una camioneta tipo pickup gris abandonada en el cruce de Jorge Delorme y Pensador Mexicano de la colonia San Andrés.

Según la fiscalía estatal, las víctimas fueron identificadas como residentes de Michoacán y se presume que la camioneta fue abandonada en ese lugar desde el 19 de agosto. Esto luego de que el vehículo salió del taller mecánico que ahora está bajo investigación. En ese sitio se localizaron indicios de sangre y casquillos que reforzaron la hipótesis de que el crimen pudo haberse cometido allí.

Además de la detención de “La Araña”, las autoridades han señalado que otros tres hombres que también estaban relacionados con el caso fueron privados de la libertad en distintos momentos, aunque finalmente fueron localizados con vida.

Finalmente, la fiscalía estatal mantiene varias líneas de investigación abiertas para clarificar la mecánica de los hechos y la posible participación de terceros.

El fiscal Salvador González de los Santos precisó que el asesinato de las cuatro personas será investigado "hasta las últimas consecuencias" | Captura de Pantalla

Quién era la familia asesinada y más datos puntuales del crimen Jalisco

Las víctimas del multihomicidio fueron identificadas en medios locales y federales como una pareja y sus hijos menores, incluidos una niña y un adolescente. Los reportes periodísticos señalan que la madre era conocida en redes sociales como Esmeralda Ferrer, y que la familia había residido recientemente en Guadalajara antes del crimen.

Las autoridades han explorado varias líneas de investigación, aunque no han descartado ni confirmado un posible móvil relacionado con actividades del entorno de la familia, incluyendo aspectos laborales o personales.

Hasta el momento, la fiscalía no ha dado a conocer si existen vínculos del detenido con grupos del crimen organizado, ni ha precisado si podría haber más personas involucradas en los hechos. Esa información forma parte de las diligencias que actualmente se realizan para fortalecer la investigación y avanzar en las acusaciones formales.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad no cuentan con indicios de que "La Araña" y sus posibles cómplices fueran parte del crimen organizado | Fiscalía del Estado de Jalisco

El fiscal González de los Santos destacó que la investigación se mantiene activa y que hay un compromiso de las autoridades de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias: tanto para esclarecer el homicidio múltiple como para garantizar justicia a las familias de las víctimas.