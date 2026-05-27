El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial habilita 30 mil lugares gratuitos para capacitación nacional

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda convocatoria nacional del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial busca ampliar el acceso a la capacitación tecnológica con 30 mil lugares gratuitos, dirigidos a quienes desean especializarse en áreas de alta demanda laboral. El registro está disponible del 26 de mayo al 5 de julio a través del sitio oficial del programa.

El proceso educativo se basa en un modelo en línea que abarca cinco meses, permitiendo que personas mayores de 18 años puedan acceder a veinte cursos divididos en cinco áreas estratégicas: inteligencia artificial, ciberseguridad, nube, análisis de datos y redes e infraestructura. Las sesiones en vivo con tutores especializados y el acompañamiento permanente son parte esencial del programa.

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Los cursos son 100% gratuitos y en línea están diseñados para aprender a desarrollar IA, Nube, Cibersegurdad, Análisis de datos y Redes e infraestructura

Oferta académica y proceso de ingreso

La iniciativa, coordinada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, integra la colaboración de empresas tecnológicas globales como Accenture, AWS, Ericsson, Google, Meta, Oracle, Intel, Cisco, Microsoft e IBM, entre otras. Estas compañías participan en la impartición de contenidos y favorecen la vinculación laboral al finalizar los estudios.

Quienes deseen formar parte deben aprobar un curso propedéutico inicial, que busca garantizar la permanencia y el aprovechamiento académico. La capacitación también incluye módulos de inglés aplicado a tecnologías de la información y pensamiento lógico matemático, disponibles durante todo el proceso de aprendizaje.

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Las áreas de formación cubren desde el desarrollo de agentes inteligentes hasta ciberseguridad en redes 5G o fundamentos de inteligencia artificial. El objetivo es preparar a las y los estudiantes para incorporarse al sector digital con conocimientos actualizados y pertinentes.

Alianzas institucionales y metas de la convocatoria

El proyecto se desarrolla en conjunto con INFOTEC, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México y la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, sumando esfuerzos públicos y privados para fortalecer el talento mexicano.

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El programa tiene como meta cubrir a 30 mil participantes en esta segunda generación, superando la cifra de la primera edición, que inició en enero y contó con la integración de 10 mil estudiantes. La estrategia está orientada especialmente a quienes estudian o egresaron de carreras vinculadas con ingeniería o tecnologías de la información, así como a personas interesadas en especializarse en el sector tecnológico.

La capacitación se ofrece sin costo y en modalidad completamente virtual, lo que permite el acceso a participantes de todo el país. Al concluir, las y los egresados tendrán la posibilidad de conectarse con oportunidades laborales promovidas por las empresas aliadas.

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El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial representa una apuesta del Gobierno de México por impulsar el desarrollo tecnológico nacional, fortalecer la empleabilidad y responder a las necesidades actuales de la industria digital.