México

Chispazo: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de este 17 de diciembre

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Guardar
La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados ganadores de cada uno de los sorteos de Chispazo de este miércoles 17 de diciembre fueron dados a conocer por la Lotería Nacional, entregando varios millones de pesos en premio. Revisa enseguida si fuiste alguno de los afortunados.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

05, 08, 09 y 12

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

05, 07, 13 y 20

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo ganar Chispazo?

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo (Cuartoscuro)

Para participar en Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

De igual forma puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna entregará las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

“Maestro manipulador”: los mensajes que Ángela Aguilar compartió en plena polémica con Nodal y su violinista

Tras la viralización de videos y rumores sobre la cercanía de Nodal y Esmeralda Camacho, Ángela Aguilar publicó indirectas en Instagram

“Maestro manipulador”: los mensajes que

Cuál es la oración que se debe rezar en la posada del día de hoy 18 de diciembre

Cada día de las posadas está dedicado a oraciones por diferentes grupos vulnerables, según el medio católico Desde la Fe

Cuál es la oración que

Abandonan a adulta mayor en silla de ruedas a orillas de una carretera en Tamaulipas

La mujer, de aparentemente 80 años, permaneció sola a la intemperie, ante lluvia y bajas temperaturas

Abandonan a adulta mayor en

Quiénes son los finalistas de La Granja VIP 2025

Los granjeros disputaron su permanencia en el reality en una dinámica directa

Quiénes son los finalistas de

Influencer lava autos para probar que “el pobre es pobre porque quiere” y gana el triple de un empleado promedio

Conductores del pódcast ‘Hágale como Quiera’ realizaron un reto que dividió opiniones en redes sociales

Influencer lava autos para probar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así operaba “El Yeicob”, socio

Así operaba “El Yeicob”, socio de Raúl Rocha Cantú, que habría abastecido de armas al CJNG y Unión Tepito

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Con insignias apócrifas y secuestros: así operan los grupos dedicados al robo a transporte de carga en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los finalistas de

Quiénes son los finalistas de La Granja VIP 2025

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

Tras supuesta demanda de Sergio Mayer, Linet Puente revela lo que pasa en La Granja VIP previo a la final

Fans de Junior H se pelean en su concierto con La Carencia de fondo

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres