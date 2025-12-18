Chispazo: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo de este 17 de diciembre

La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados ganadores de cada uno de los sorteos de Chispazo de este miércoles 17 de diciembre fueron dados a conocer por la Lotería Nacional, entregando varios millones de pesos en premio. Revisa enseguida si fuiste alguno de los afortunados.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

05, 08, 09 y 12

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

05, 07, 13 y 20

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo ganar Chispazo?

Los ganadores de los sorteos de Chispazo (Cuartoscuro)

Para participar en Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual tiene cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

De igual forma puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números de forma aleatoria.

Una urna entregará las esferas al azar con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se comparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco obtuviera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.