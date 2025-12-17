Esta será la nueva fecha del Encendido Navideño en el Zócalo de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México festeja la Navidad con el Encendido de luces. Foto: X/@SOBSECDMX.

En la Ciudad de México se llevan a cabo diferentes actividades para celebrar las festividades de Navidad. Estas son realizadas por el Gobierno de la capital del país, como es el caso del Encendido Navideño en el Zócalo.

Este encendido es realizado por las autoridades capitalinas durante el mes de diciembre para iluminar la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

En los edificios de alrededores de la Plaza de la Constitución, como el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, se colocan estructuras metálicas, las cuales cuentan con varios diseños, como campanas o Nochebuenas.

Una vez que son colocados, estos se prenden para iluminar tanto a los edificios como al mismo Zócalo de la Ciudad de México.

Inicialmente, el Encendido Navideño estaba planeado para llevarse a cabo el pasado lunes 15 de diciembre. Foto. Archivo/Infobae México.

Esta iluminación atrae a miles de espectadores no solo de diferentes sitios de la capital del país, sino también de otros lugares de la República Mexicana, lo que lo ha convertido en un atractivo turístico.

Anualmente, el Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo este encendido y decoraciones en la Plaza de la Constitución de la capital del país, por lo que ya se ha convertido en una tradición.

Para este 2025 ya había una fecha establecida para comenzar con el Encendido Navideño en el Zócalo de la capital del país, pero fue cambiada.

En días pasados, se observó a trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México comenzar a colocar las estructuras y figuras para el tradicional encendido navideño.

El encendido fue realizado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Crédito: X/@LaSEMOVI

Se preveía que el Encendido Navideño en el Zócalo de la Ciudad de México se llevaría a cabo el pasado lunes 15 de diciembre en un evento por parte de la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, pero fue pospuesto.

¿Por qué fue pospuesto el Encendido Navideño en el Zócalo de la CDMX este 2025?

Hasta el momento se desconocen las razones por las que fue pospuesto para otra fecha el Encendido Navideño en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado lunes 15 de diciembre por parte de la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, y autoridades capitalinas.

La oficina de la comunicación de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México reveló que el evento sería cancelado para dicha fecha sin dar mayores explicaciones.

La nueva fecha del Encendido Navideño será realizado para ese martes 16 de diciembre. Foto: X/@SOBSECDMX.

Esta es la nueva fecha en la que comenzará el Encendido Navideño en el Zócalo de la CDMX

De acuerdo a información del Gobierno de la Ciudad de México, así como de la Jefatura de Gobierno capitalina, el Encendido Navideño en el Zócalo sería este próximo martes 16 de diciembre.

Se prevé, como se tenía contemplado al inicio, que asista la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, para comenzar con el Encendido Navideño.