México

Esta será la nueva fecha del Encendido Navideño en el Zócalo de la CDMX

En los edificios de los alrededores de la Plaza de la Constitución se colocan estructuras de diseños alusivos a la Navidad

Guardar
El Gobierno de la Ciudad
El Gobierno de la Ciudad de México festeja la Navidad con el Encendido de luces. Foto: X/@SOBSECDMX.

En la Ciudad de México se llevan a cabo diferentes actividades para celebrar las festividades de Navidad. Estas son realizadas por el Gobierno de la capital del país, como es el caso del Encendido Navideño en el Zócalo.

Este encendido es realizado por las autoridades capitalinas durante el mes de diciembre para iluminar la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

En los edificios de alrededores de la Plaza de la Constitución, como el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, se colocan estructuras metálicas, las cuales cuentan con varios diseños, como campanas o Nochebuenas.

Una vez que son colocados, estos se prenden para iluminar tanto a los edificios como al mismo Zócalo de la Ciudad de México.

Inicialmente, el Encendido Navideño estaba
Inicialmente, el Encendido Navideño estaba planeado para llevarse a cabo el pasado lunes 15 de diciembre. Foto. Archivo/Infobae México.

Esta iluminación atrae a miles de espectadores no solo de diferentes sitios de la capital del país, sino también de otros lugares de la República Mexicana, lo que lo ha convertido en un atractivo turístico.

Anualmente, el Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo este encendido y decoraciones en la Plaza de la Constitución de la capital del país, por lo que ya se ha convertido en una tradición.

Para este 2025 ya había una fecha establecida para comenzar con el Encendido Navideño en el Zócalo de la capital del país, pero fue cambiada.

En días pasados, se observó a trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México comenzar a colocar las estructuras y figuras para el tradicional encendido navideño.

El encendido fue realizado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Crédito: X/@LaSEMOVI

Se preveía que el Encendido Navideño en el Zócalo de la Ciudad de México se llevaría a cabo el pasado lunes 15 de diciembre en un evento por parte de la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, pero fue pospuesto.

¿Por qué fue pospuesto el Encendido Navideño en el Zócalo de la CDMX este 2025?

Hasta el momento se desconocen las razones por las que fue pospuesto para otra fecha el Encendido Navideño en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado lunes 15 de diciembre por parte de la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, y autoridades capitalinas.

La oficina de la comunicación de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México reveló que el evento sería cancelado para dicha fecha sin dar mayores explicaciones.

La nueva fecha del Encendido
La nueva fecha del Encendido Navideño será realizado para ese martes 16 de diciembre. Foto: X/@SOBSECDMX.

Esta es la nueva fecha en la que comenzará el Encendido Navideño en el Zócalo de la CDMX

De acuerdo a información del Gobierno de la Ciudad de México, así como de la Jefatura de Gobierno capitalina, el Encendido Navideño en el Zócalo sería este próximo martes 16 de diciembre.

Se prevé, como se tenía contemplado al inicio, que asista la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, para comenzar con el Encendido Navideño.

Temas Relacionados

Encendido NavideñoZócaloZócalo CDMXCDMXNavidadEncendido NavidadClara Brugadamexico-noticias

Más Noticias

Pensión IMSS 2025: ¿Cómo se puede descargar el Tarjetón Digital?

Este documento puede ser consultado por personas activas, pensionados y jubilados, además, permite consultar distintos datos

Pensión IMSS 2025: ¿Cómo se

Receta de cóctel navideño con “arbolito nevado” y bajo en calorías para impresionar a tus invitados

Esta bebida es ideal para los brindis con tus seres queridos durante las fiestas decembrinas

Receta de cóctel navideño con

Doble renovación en Chivas: “La Hormiga” y “El Oso” González seguirán con el Rebaño en 2028

La directiva del club tapatío aseguró la permanencia de dos de sus futbolistas más influyentes de cara al próximo torneo bajo la dirección de Gabriel Milito

Doble renovación en Chivas: “La

Conagua advierte sobre heladas y lluvias en varias regiones de México

Las temperaturas mínimas oscilarán entre -10 y -5 grados Celsius en las sierras de algunos estados

Conagua advierte sobre heladas y

Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió

El analista deportivo se sinceró sobre todo lo que le dijo el entrenador de los Diablos durante el festejo del bicampeonato

Así fue la pelea de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a expresidenta municipal de

Sentencian a expresidenta municipal de Amanalco, Edomex, por pactar doble homicidio con la Familia Michoacana

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Jalisco e incautan un vehículo de alta gama

México se comprometió a interconectar plataformas de inteligencia para combatir drones en la frontera, anunció EEUU

Caso Dashia: Derechos Humanos investigó proceso de joven acusada de extorsionar para el CJNG tras denunciar abuso sexual

Golpe al narco: decomisan 22.5 millones de pesos de metanfetamina que iba a ser transportada en una camioneta en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Los Tigres del Norte alistan

Los Tigres del Norte alistan original regalo muy latinoamericano para Karol G

Dua Lipa vuelve a CDMX y su papá es visto dentro de “La Casita” de Bad Bunny

Toño Mauri festeja cinco años de su doble trasplante de pulmón y agradece a su donador: “Cada día es un regalo”

Frankenstein de Guillermo del Toro suma 6 pre nominaciones al Oscar en estas categorías

¿Qué ver en Google? Estas son las películas top en México

DEPORTES

David Faitelson reacciona al retiro

David Faitelson reacciona al retiro de Terence Crawford y le manda mensaje a Canelo Álvarez

Doble renovación en Chivas: “La Hormiga” y “El Oso” González seguirán con el Rebaño en 2028

Así fue la pelea de Faitelson con el Turco Mohamed tras el bicampeonato de Toluca: el comentarista de TUDN reveló las amenazas que recibió

México vs Portugal: cuántos boletos salieron a la venta para la inauguración del Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo

El jugador que Martín Anselmi pidió en Cruz Azul y que ahora podría llegar a Monterrey para el Clausura 2026