Cae maleta a zona de vías en estación Indios Verdes del Metro de CDMX

Una maleta cayó a la zona de vías de la Línea 3 del Metro de CDMX. (X/AdrianRubalcava)

Una maleta cayó a la zona de vías de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes 16 de diciembre en la ruta que va de Indios Verdes a Universidad.

De acuerdo con la información proporcionada, se trató de la estación Indios Verdes donde ocurrió el incidente.

Una vez que la maleta fue encontrada en la zona de vías de la Línea 3, usuarios llamaron al personal de emergencia del Metro para retirar el objeto.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes 16 de diciembre. Crédito: X/AdrianRubalcava.

Cabe destacar que sucedió en un momento, en donde se registró una mayor cantidad de personas en la estación Indios Verdes.

Adrián Rubalcava, titular del Metro de CDMX hace este llamado a usuarios tras caída de maleta en Indios Verdes

El momento fue compartido por Adrián Rubalcava, titular del Metro de la Ciudad de México, quien compartió un video en sus redes sociales, donde se observa que se retira la maleta de la zona de vías.

Señaló e hizo un llamado a los pasajeros a cuidar los objetos personales, ya que es parte fundamental de un viaje seguro, aseveró.

El funcionario capitalino enfatizó que no se deben colocar al borde del andén. Detalló que la caída de objetos provoca demoras en el servicio y pone en riesgo la operación de quiénes utilizan el tren.

Suspensión temporal del servicio en la Línea 3 del Metro de CDMX tras caída de maleta en zona de vías

Rubalcava mencionó que en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México se suspendió el servicio de manera temporal durante la mañana de este martes 16 de diciembre, debido a la maleta que se cayó a la zona de vías en la estación Indios Verdes.

Indicó que se llevó a cabo un corte de energía y maniobras para retirar la maleta, por lo que el servicio se vio interrumpido por algunos minutos.

Agradeció la colaboración de los pasajeros y pidió atender las recomendaciones emitidas por el personal, una vez que ocurren estos casos.

Adrián Rubalcava, titular del STC, informó sobre la situación en la Línea 3 del Metro capitalino. Foto: X/@AdrianRubalcava.

Caída de objeto en el Metro de la CDMX

La caída de objetos en la zona de vías del Metro de la Ciudad de México provocó en 2024 numerosos retrasos en el servicio, al registrar solo en el primer semestre un total de mil 816 incidentes relacionados con pertenencias que terminaron en las vías, de acuerdo con informes del propio STC.

Este fenómeno afecta tanto a la operatividad diaria de la red como a la experiencia de los usuarios, quienes se han visto involucrados en cortes de corriente y tiempos de espera prolongados.

Los objetos detectados en la zona de riesgo abarca desde electrónicos hasta efectos personales comunes:

743 teléfonos celulares

296 audífonos

92 lentes

86 piezas de calzado

85 bastones o muletas

El resto se compone de llaves, paraguas, latas, globos metálicos, mochilas, carteras, tarjetas bancarias, termos, gorras, balones, juguetes y dinero.

Es común la caída de objetos en la zona de vías del Metro de la CDMX. Crédito:X/@MetroViral.